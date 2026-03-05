Evento gratuito amplia experiência com o turismo de vinho no Estado

Conceito “A Uva Sentida” nasce da proposta de aprofundar a experiência sensorial da Vindima. Rodi Goulart / Divulgação

Você costuma associar um aroma a uma memória? Esse tipo de experiência chama-se sinestesia. O termo, conhecido por definir o cruzamento dos sentidos, explica por que alguns cheiros ativam lembranças, ao mesmo tempo em que sons podem provocar imagens e texturas e, claro, sugerir sabores. É a partir dessa ideia que se constrói o conceito da segunda edição do Pipa Parade 2026, um evento que traz os holofotes para a colheita da uva no Rio Grande do Sul.

Realizado pela Wine Locals, o evento gratuito, que iniciou em 12 de janeiro, conta com obras de arte que exploram os sentidos e receberá visitantes de todo o Brasil até o dia 12 de março. Segundo o Chief Operating Officer (COO) da Wine Locals, Matheus Vigel, a edição reúne intervenções artísticas em mais de 20 cidades do Rio Grande do Sul. Para Vigel, a principal diferença entre a primeira e a segunda edição está na escala e na abrangência do evento.



— Em 2025, o projeto aconteceu de forma concentrada na Serra Gaúcha. Já em 2026, o Pipa Parade amplia significativamente sua atuação e passa a ter alcance estadual, graças ao apoio e aos incentivos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul — explica.

Com curadoria de Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso e gestão artística de Ana Fagundes, mais de 30 artistas gaúchos assinam as barricas - recipientes tradicionalmente de carvalho utilizados para o envelhecimento, fermentação ou transporte de vinhos e bebidas destiladas - expostas. Mas, além disso, o que o público pode esperar dessa nova fase e de que forma as atrações se distribuem pelo Estado? A seguir, confira os principais detalhes do Pipa Parade 2026.

Conceito por trás do evento

Após uma edição dedicada à memória e à história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, o Pipa Parade 2026 almeja oferecer uma leitura contemporânea da Vindima por meio da sinestesia. “Sentir a uva em suas múltiplas dimensões.” A frase dita por Vigel resume a proposta do conceito “A Uva Sentida”, responsável por orientar as intervenções artísticas desta edição.

Essa abordagem não é apenas estética; ela é o pilar que sustenta a conexão do evento com o enoturismo. O grande propósito da exposição é servir como um portal para as regiões produtoras, transformando as barricas em um convite para que o público saia do espaço urbano e vivencie o cotidiano das vinícolas.

— A experiência dos artistas se relaciona diretamente com a temática do evento ao traduzir a sinestesia como linguagem criativa, onde memória, território, técnica e sensibilidade se manifestam em diferentes estímulos visuais, táteis e emocionais — afirma Vigel.

Conforme o executivo, a ideia é aprofundar a experiência sensorial da Vindima, ampliando o olhar do público para além do visual e convidando à percepção dos sentidos envolvidos no ciclo da uva e do vinho. Dessa forma, as barricas expostas visam integrar arte visual, texturas, cores e referências gustativas e sonoras, evocando aromas, sabores, sons e sensações próprias do período da Vindima.

Aguçando os sentidos

Situadas em vinícolas, praças, espaços públicos e pontos turísticos, as exposições estão disponíveis em diversas cidades no Estado, como Bento Gonçalves, Antônio Prado, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Canela entre outras. Pensando no conceito trabalhado, Vigel revela que algumas das obras se destacam pela interação sensorial direta com o visitante.

— Em “Os Aromas”, de Jotapê Pax, pequenos orifícios na barrica são utilizados para liberar aromas que remetem ao período da Vindima, ativando a memória olfativa e aproximando o público do universo da uva e do vinho. Já “As Notas”, de Marcelo Armani, convida as pessoas a interagir com a obra por meio do som, permitindo que o público “brinque” com a escultura e descubra diferentes possibilidades sonoras — contextualiza o Chief Operating Officer.

Além disso, o COO ainda mencionou a obra “O Olhar”, de Tatiana Sperhacke, que visa construir uma experiência imersiva e interativa, utilizando cachos espelhados, filtros em tons de roxo e um equipamento que estimula a observação da paisagem e amplia a percepção do entorno.

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Acesso a benefícios exclusivos

A partir da visita às exposições, os visitantes que fizerem o check-in através do QRCode terão acesso a diversos benefícios. Entre as vantagens estão cupons de desconto em produtos, experiências e consumo em vinícolas participantes do Pipa Parade. Para participar é bem simples:

O visitante escaneia o QR code disponível na obra. É direcionado para a página da obra. Na página, clica em “Fazer check-in para ganhar pontos”. O botão leva a um post explicativo no Instagram do Pipa Parade. O visitante interage no post (ex.: comenta “participar”). Uma automação no Instagram envia um link por mensagem direta. Pelo link, o visitante se cadastra e passa a integrar o programa de benefícios. Após o cadastro, ele retorna à obra, escaneia novamente o QR code e realiza o check-in para pontuar e desbloquear vantagens. A partir do check-in, o visitante passa a acumular pontos e desbloquear vantagens exclusivas, como cupons de desconto em produtos, experiências e consumo em vinícolas participantes do Pipa Parade.

Ficha técnica:

O Pipa Parade é realizado com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Apresentado por: Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Banco Oficial: Banrisul

Patrocínio: CSG Pedágio Eletrônico, Fante Bebidas e Ludfor