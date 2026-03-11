Confira três motivos para experimentar o primeiro cinema inteiramente VIP da Capital 

Nova unidade da Cinépolis VIP fica localizado no Bourbon Shopping Carlos Gomes, no bairro Bela Vista. Cinépolis VIP / Divulgação

A busca por experiências ganha cada vez mais espaço entre os consumidores brasileiros. Conforme pesquisa de 2025 realizada pelo Serasa – uma das principais empresas de análise de crédito no país – mais de 40% dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais em experiências como viagens, atividades de lazer e eventos. No Brasil, segundo o levantamento da Câmara Brasileira do Livro (CBL), o cinema é a principal atividade de lazer dos consumidores. No Rio Grande do Sul, o público nas salas de cinema vem crescendo nos últimos anos depois da pandemia e, em 2024, 5,3 milhões de gaúchos foram ao cinema.

Para atender a uma demanda crescente por experiências diferenciadas, a Cinépolis – considerada a maior operadora de cinemas na América Latina – vem expandindo suas atividades com complexos VIPs. Neles, entusiastas da sétima arte assistem aos lançamentos em salas mais confortáveis e sofisticadas. Inaugurado em dezembro do ano passado no Bourbon Shopping Carlos Gomes, o novo complexo é considerado o primeiro cinema totalmente VIP de Porto Alegre.

A unidade conta com quatro salas, cada uma com 62 lugares, pensadas para proporcionar máxima comodidade e exclusividade ao público. Willy Cravo, diretor de Marketing e Comercial da Cinépolis Brasil, explica que o formato Cinépolis VIP é voltado ao espectador que busca uma experiência diferenciada, com poltronas maiores e reclináveis, além de um cardápio exclusivo, projetores a laser e sistema de som imersivo.

Cravo destaca que um dos grandes diferenciais é o sistema de pedidos feitos diretamente da poltrona, com o suporte de atendentes, em um modelo pensado para tornar mais ágil tanto a entrega das solicitações quanto o pagamento, oferecendo mais praticidade e conforto ao público.

— Esse conceito faz com que a unidade do Bourbon Shopping Carlos Gomes ofereça uma experiência que não é encontrada em outros cinemas da cidade. Atualmente, a Cinépolis possui 82 salas VIP distribuídas em 14 estados brasileiros, reforçando sua liderança nesse formato premium no país — diz.

Confira três motivos que tornam a experiência na Cinépolis VIP diferenciada:

1) Menu VIP

O cardápio apresenta uma ampla variedade de opções que atendem aos mais diversos paladares. Além da tradicional pipoca, o público encontra pratos elaborados como sanduíche de costela, mini-hambúrgueres, crispy gouda, nachos e outras opções de petiscos que elevam o nível da visita ao cinema.

Os itens doces também ganham destaque no menu. Com pipocas nos sabores caramelo e chocolate, além de sobremesas como petit gâteau, churros e donuts. E , para quem gosta, o menu oferece a opção de café espresso para finalizar a sessão com aconchego.

— Nas salas VIP da Cinépolis, a experiência gastronômica é ampliada por uma carta selecionada de vinhos e espumantes, com rótulos variados que harmonizam com o ambiente premium e proporcionam ao espectador uma experiência exclusiva — complementa o diretor da Cinépolis.

2) Poltronas espaçosas e reclináveis

A Cinépolis VIP na Carlos Gomes conta com quatro salas e 62 poltronas em cada sessão. Cinépolis VIP / Divulgação

Ir ao cinema é uma atividade de lazer onde o público busca, além de um bom filme, um local aconchegante que permita uma imersão total na obra. O conforto é um dos grandes diferenciais das salas da Cinépolis VIP. As poltronas são maiores, acolchoadas e reclináveis, projetadas para oferecer mais espaço e conforto, permitindo que o cliente aproveite o filme com total comodidade.

Como a sala é projetada com um número menor de cadeiras, o distanciamento entre as fileiras é estratégico, permitindo privacidade e melhor circulação para os clientes. As poltronas também são equipadas com sistemas eletrônicos de reclinação total, o que eleva a experiência do público no cinema.

3) Atendimento em sala

Quem vai para a Cinépolis VIP ganha mais do que a experiência de um filme, ganha um atendimento totalmente personalizado e pensado para que o cuidado com o bem-estar dos clientes vá além da poltrona. Os pedidos podem ser realizados dentro das salas, antes do início do filme, com o suporte de atendentes devidamente identificados. A equipe utiliza dispositivos móveis que integram de forma ágil o registro dos pedidos e o pagamento em um único sistema.

O atendimento direto na poltrona permite que o cliente desfrute da sessão com máxima comodidade.

— Contamos com processos bem definidos de treinamento voltados à padronização do atendimento e ao cumprimento das normas de qualidade. Essa organização garante um serviço exclusivo, alinhado aos padrões de excelência da Cinépolis — finaliza.