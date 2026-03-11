Confira três motivos para experimentar o primeiro cinema inteiramente VIP da Capital 

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Com quatro salas e poltronas mais confortáveis, a versão premium da rede Cinépolis chegou a Porto Alegre em dezembro 

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Pâmela Maidana

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