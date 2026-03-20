Clássico ou aventureiro? Qual é o seu estilo de viagem na Serra Gaúcha? 

Tri Hotel Canela possui com infraestrutura completa agradando hóspedes de vários estilos. Tri Hotéis / Divulgação

Visitar a Serra Gaúcha é quase sempre associado a experiências de bem-estar. Parques temáticos, museus e restaurantes conquistaram reconhecimento internacional, mas quem explora a região além dos roteiros mais conhecidos descobre muitos outros encantos. A natureza, por exemplo, é um espetáculo à parte. Essa diversidade de atrações, aliada a uma tradição de hospitalidade e atendimento de qualidade, ajuda a explicar por que a região segue atraindo turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo.

Seja qual for o objetivo, da aventura ao descanso, da celebração à contemplação, os visitantes encontram o que procuram em Canela, localizada a poucos quilômetros de Gramado e de outros destinos turísticos da região.



É o caso de Rosa Maria Loureiro, de Gravataí, que há 10 anos mantém o hábito de visitar a Serra pelo menos a cada dois meses. As viagens costumam reunir o marido, os filhos e os netos, formando um grupo de cerca de dez pessoas. Dependendo da ocasião, outros amigos também se juntam ao passeio. A tradição de reunir a família para essas viagens começou depois que ela conheceu o Tri Hotel Canela.

Na hora de sair para passear, Rosa Maria segue um roteiro mais clássico, visitando os pontos turísticos tradicionais da região. E você, compartilha desse mesmo estilo ou se identifica com outro perfil?

Conheça diferentes tipos de hóspedes e descubra por que o Tri Hotel Canela é o refúgio ideal para todos eles:

Clássico

Fugir da rotina dos centros urbanos e descansar em meio à natureza são motivos que levam turistas a Canela. A_B_C / AdobeStock

É o viajante que busca os passeios mais tradicionais – aqueles que não podem faltar no roteiro de quem visita à cidade. Com localização estratégica na Rodovia Guilherme Wasem, 220, Vila Suzana, o Tri Hotel Canela oferece fácil acesso às principais atrações, muitas delas a poucos minutos de distância.

Entre os destaques estão o Parque do Caracol, onde o passeio de bondinho revela a vista da famosa Cascata do Caracol, a cerca de 9 minutos do hotel; a Estação Campos de Canella, antigo complexo ferroviário transformado em espaço com lojas, cafés e restaurantes, a 7 minutos; e a Catedral de Pedra, um dos principais símbolos de Canela, conhecida pela arquitetura gótica e pela iluminação noturna, a 10 minutos de distância.

O atendimento e a localização privilegiada do Tri Hotel são as principais razões que atraíram a bibliotecária e empresária Soraya Martins e o marido. O casal costuma se hospedar no local cerca de duas vezes por ano – a última foi em janeiro de 2026.

– O que mais nos atrai é o hotel ficar em meio à natureza e, ao mesmo tempo, em um ponto estratégico de Canela. O atendimento lembra o clima de interior, pelo acolhimento – observa Soraya, que vive em Florianópolis (SC).

Depois de um dia intenso explorando os roteiros clássicos da região, os hóspedes podem aproveitar para relaxar na própria estrutura do hotel antes de seguir para novos passeios. Com tantas opções reunidas no mesmo local, há quem passe um dia inteiro no hotel, conforme conta a gerente do Tri Hotel Canela, Naiara Boeira.

– Muitos hóspedes nem saem: comem no nosso restaurante, passam o dia na piscina, caminham no bosque, que tem cinco hectares de mata nativa para caminhar, sentar embaixo de uma árvore e se conectar com a natureza, mesmo estando em um local badalado, com parques e muitas atividades – explica.

Hóspede de longa data, Rosa Maria é uma dessas turistas que adora aproveitar a estrutura do Tri Hotel Canela. Ela costuma escolher sempre o mesmo quarto e aproveita os momentos de tranquilidade nas áreas externas do hotel.

Aventureiro

Turismo de aventura é uma das atrações que fazem sucesso entre os visitantes da Serra, com trilhas, parques e brinquedos ao ar livre. Monstar Studio / AdobeStock

Para o turista que busca emoção por meio de trilhas, contato com a natureza e experiências ao ar livre, a região de Canela conta com muitas atrações. Entre os destaques, estão a Cascata do Caracol, o Alpen Park e o Skyglass, destinos conhecidos por oferecer atividades que combinam paisagens naturais e aventura.

No Tri Hotel Canela, esse perfil de hóspede também encontra oportunidades de se conectar com o ambiente verde sem precisar sair da propriedade. O hotel conta com um bosque de cinco hectares de mata nativa, onde é possível caminhar por trilhas, observar a paisagem e aproveitar momentos de contemplação.

Uma dica para os aventureiros de plantão: um dos lugares com diversão garantida é o Parque do Caracol em Canela. São mais de 40 atrações espalhadas por um bosque onde é possível ter contato com animais em seu hábitat natural.

Fora do roteiro

Equipe do Tri Hotel Canela está sempre pronta para indicar atrações e passeios para todos os perfis e idades. JenkoAtaman / AdobeStock

Enquanto alguns turistas querem garantir a visita a destinos famosos, outros preferem fugir do óbvio. Para esses, o segredo está nas dicas locais. Além de orientar os turistas sobre os melhores passeios e auxiliar na compra antecipada de ingressos e reservas — evitando filas em parques, atrações e restaurantes — o hotel também ajuda quem deseja sair do roteiro mais óbvio. A equipe compartilha seu conhecimento sobre a região e indica caminhos para descobrir restaurantes autorais, pequenas atrações e experiências fora do circuito tradicional. Assim, o Tri Hotéis se torna um ponto de partida para explorar a Serra de forma diferente.

– O Castelinho é uma construção feita sem nenhum prego ou parafuso, apenas pinos. Fica no caminho do Parque do Caracol, mas poucas pessoas conhecem. Também tem gente que vem aqui desde 1989 para comer o apfelstrudel que só tem lá, é uma receita da região – exemplifica Naiara, citando a clássica torta de maçã de origem austro-alemã.

A indicação de empreendimentos locais segue a filosofia da rede gaúcha de hotelaria Tri Hotel, que possui 25 unidades distribuídas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A proposta é contribuir para o fortalecimento da economia local em cada cidade onde a rede atua.