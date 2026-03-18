Cine Pets une entretenimento e causa animal em Porto Alegre 

Sessão de cinema pet friendly é realizada todo terceiro sábado do mês. The Walt Disney Company

O LOOF – Food & Fun, hub de gastronomia e entretenimento localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre, realiza, no próximo sábado, 21/03, edição do Cine Pets, sessão de cinema pet friendly. A atividade acontecerá no Cinesystem, a área de cinema localizada dentro do LOOF, e contará com parceria da ONG Vem Adotar.

“Queremos que nossos clientes possam colecionar lembranças inesquecíveis com seus animais em nossas atrações, em especial no cinema, que sempre teve como principal missão proporcionar boas experiências. O Cine Pets é uma oportunidade para criar essas memórias e, ao apoiar a ONG Vem Adotar, que há muito tempo atua na linha de frente da causa animal, a ação tem um propósito ainda maior”, afirma o gerente operacional do LOOF – Food & Fun, Antônio Melo.

Como funciona

A recepção do público começa às 9h30min e meia hora depois terá início a exibição da animação “Cara de um Focinho de Outro”. A sessão será realizada em uma das salas VIPs do complexo, e conta com 125 poltronas.

O Cine Pets tem como diferencial a adaptação técnica da sala de cinema para garantir conforto aos animais sem comprometer a experiência dos tutores. Para isso, são realizados ajustes no ambiente, como redução de cerca de 30% no volume do som e luminosidade mais suave, evitando impacto nos olhos e ouvidos sensíveis dos cães.

Para participar, é preciso seguir algumas orientações:

São permitidos cães de pequeno e médio porte, desde que sociáveis;

Todos os animais devem estar com vacinas em dia e usar coleira;

As poltronas são reservadas exclusivamente aos tutores;

Os cães devem permanecer no colo ou no chão, sempre acompanhados;

Ração, petiscos e água são permitidos, desde que em recipientes adequados.

A organização recomenda que os tutores passeiem com os cães antes da sessão, para que fiquem mais tranquilos durante o filme. Caso necessário, é possível sair da sala ao longo da exibição para que o pet faça as necessidades. Levar tapete higiênico também é indicado, já que o contato com novos cheiros pode estimular o animal.

Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do cinema. Os preços partem de R$ 25,50 para meia-entrada, e especialmente nessa edição, todos os participantes ganham um combo de pipoca e refrigerante. A ONG Vem Adotar levará ao local uma lojinha com souvenirs, cuja renda ajuda a manter os animais resgatados.

"O Cine Pets é considerado pioneiro em diversas regiões do Brasil e já levou mais de 4 mil pessoas e seus pets para sessões de cinema adaptadas”, conta o Head Comercial e Produtos do LOOF – Food & Fun, Sidiclei Alan Strapasson.

Reunião de afilhados

Além da experiência pet friendly, o evento será palco de um momento especial para quem já acolheu um animal por meio da ONG Vem Adotar. Durante a programação, será realizado o chamado “Reencontro de afilhados”, iniciativa que reúne tutores e cães que passaram pelo trabalho de resgate e adoção conduzido pela protetora Deise Falci.