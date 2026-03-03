3 motivos para curtir o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana

Seis agremiações disputam o troféu de campeã de 2026. Nicolle Krüger / Divulgação

O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, consolidado no calendário cultural do Sul do Brasil, será realizado de 5 a 7 de março, na Avenida Presidente Vargas, no Centro. A programação reúne escolas de samba e público de diferentes regiões, movimentando a cidade em três noites de desfiles competitivos.

– O slogan deste ano é “Viva essa experiência”. Todos deveriam sentir o que é estar na cidade durante o evento, seja desfilando ou assistindo aos desfiles. A energia é intensa, o espetáculo é belíssimo e quem vem certamente quer voltar. Por isso, dizemos a quem ainda não conhece o Carnaval de Uruguaiana: viva essa experiência – frisa o diretor da AG Entretenimento, Fernando Espíndola.

O evento é realizado pela Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana (ASESGRU), com produção da AG Entretenimento e apoio da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Conta ainda com patrocínio oficial do Banrisul e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira três pontos que fazem do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2026 um espetáculo:

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1. Escolas na disputa

Em 2026, seis agremiações disputam o troféu de campeã, cada uma desfilando duas vezes na avenida. Na quinta-feira (5), se apresentam Deu Chucha na Zebra, Bambas da Alegria e Unidos da Ilha do Marduque. Na sexta-feira (6), entram na passarela do samba a Unidos da Cova da Onça, Imperadores do Sol e Os Rouxinóis. No sábado (7), todas as escolas voltam para encerrar a festa.

Duas agremiações convidadas também participam do evento: Aliança do Samba se apresenta ao fim da primeira noite e a Unidos de Vila Isabel encerra o segundo dia.

– Este ano, a disputa está bastante acirrada. Nenhuma agremiação se distancia das demais e todas entram na avenida em busca do título. Esse equilíbrio, aliado à qualidade dos desfiles, deve ser o grande diferencial. Podemos esperar apresentações grandiosas, bonitas e competitivas, em um espetáculo à altura do que representa o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana – ressalta o executivo.

Além dos desfiles, o evento terá programação paralela com shows, atividades culturais e turísticas e ações para toda a família, reforçando o clima festivo na cidade.

2. Infraestrutura completa

O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana conta com infraestrutura planejada para garantir segurança, conforto e fluidez ao público e aos participantes. O evento ocupa quatro quadras da Avenida Presidente Vargas, totalizando 560 metros de desfile, com 16 portões de acesso estrategicamente distribuídos e monitoramento avançado, incluindo reconhecimento facial.

– Pelo terceiro ano consecutivo, temos uma avenida completa com cadeiras, como em estádios de futebol, o que faz da estrutura temporária a maior do Rio Grande do Sul. São 1,1 km de estruturas montadas e 2,3 km de área fechada – detalha Espíndola.

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3. Variedade de ingressos

O evento oferece diferentes experiências, com arquibancadas, frisas e camarotes que vão do ingresso popular aos espaços mais exclusivos. Entre eles, estão o Camarote Oficial Solidário, que arrecada recursos para melhorias estruturais e manutenção de equipamentos municipais, como a Clínica Renal Municipal, com gestão do Hospital Santa Casa, e o Camarote da Inclusão, voltado a pessoas com deficiência (PcDs).

Os ingressos podem ser adquiridos online, pelo site da Bilheteria Digital , ou presencialmente no guichê instalado na Estação Rodoviária Central de Uruguaiana. Estima-se cerca de 13.250 pessoas acomodadas nas áreas oficiais, além de aproximadamente 30 mil circulando no entorno da avenida.