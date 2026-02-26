Verão na Serra Gaúcha: projeto integra cidades, atrai turistas e fortalece região

Lago Negro é um dos pontos turísticos mais icônicos de Gramado. André Fernandes / Divulgação

Até 31 de março, a Região das Hortênsias promove mais uma edição do projeto Verão na Serra Gaúcha, iniciativa que busca ampliar o fluxo turístico durante a estação mais quente do ano. A proposta é mostrar que, além do inverno e das tradicionais programações de fim de ano, a região oferece estrutura, atrativos e experiências igualmente qualificadas entre janeiro e março.

A campanha é realizada pelo SindTur Serra Gaúcha em parceria com o Contur Hortênsias. Participam da edição de 2026 os municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula.

– Mais do que um projeto pontual, trata-se de um movimento estruturado que une os cinco municípios em uma comunicação integrada, valorizando o que está acontecendo simultaneamente em toda a região e estimulando o visitante a circular, permanecer mais dias e consumir mais experiências – salienta a executiva do SindTur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk.

Entenda, em três pontos, como funciona a campanha Verão na Serra Gaúcha:

1. Para diferentes perfis

A diversidade é o eixo central da campanha. Durante a temporada, os cinco municípios da Região das Hortênsias oferecem uma programação ampla e simultânea, capaz de atender perfis variados de visitantes.

– O público da região é plural, o que exige uma oferta igualmente diversificada. O roteiro inclui turismo de aventura, parques e experiências em contato com a natureza, e uma gastronomia reconhecida pela qualidade e variedade. A rede hoteleira também integra o movimento, com tarifas atrativas no período – comenta o presidente do SindTur Serra Gaúcha, Cláudio Souza.

A agenda cultural reforça esse cenário, com eventos como a Vindima, em Gramado, feira turística e cultural que celebra a colheita da uva até 1º de março, e o Mississippi in Concert, festival que celebra o blues de 21 a 23 de março em São Francisco de Paula. Essas atrações ampliam as opções de lazer e consolidam a ideia de que a Serra é um destino ativo durante o ano todo.

A programação é orientada por indicadores monitorados pelo Flutua, plataforma de inteligência desenvolvida pelo próprio SindTur. Conectada aos hotéis, a ferramenta acompanha dados em tempo real, como ocupação, diária média, origem e perfil dos visitantes. Com essas informações, a entidade direciona campanhas, ajusta a comunicação e prioriza mercados com maior potencial de crescimento.

2. Descontos de até 50%

O projeto oferece condições especiais para quem deseja aproveitar a região até março. Mais de 250 estabelecimentos participam da campanha, com descontos que começam em 15% e chegam a 50%.

Entre as opções de hospedagem, é possível aproveitar experiências como o Hotel Ritta Höppner, a Pousada Solar Viena e o Hotel Renascença, todos em Gramado, com 20% desconto nas diárias. As atrações turísticas também oferecem vantagens como o Parque do Caracol, em Canela, com 50% off e o

Esculturas Parque Pedras do Silêncio, em Nova Petrópolis, com 15% de abatimento.

Na gastronomia, restaurantes como o Campo e Vinho e o Versoi Fondue & Restaurant, localizados em Gramado, aplicam 15% de desconto, enquanto a Churrascaria Garfo e Bombacha, em Canela, oferece 20%. Bares e pubs da região também participam, a exemplo do Taylor’s Pub, em São Francisco de Paula, que concede 15% off.

3. Informações em um só lugar

Todas as informações sobre as atrações, hospedagem, gastronomia e eventos, bem como promoções e condições especiais, podem ser acessadas no site do projeto Verão na Serra Gaúcha , facilitando o planejamento da viagem.

– Também é possível entrar em contato direto com os empreendimentos participantes, que estarão sinalizados e preparados para orientar os visitantes – completa Lisa.

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Expectativas para 2026

A expectativa para o Verão na Serra Gaúcha deste ano é manter o ritmo de crescimento no fluxo turístico registrado na última edição.