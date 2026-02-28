Dupla que marcou o pop romântico celebra 50 anos com show em Porto Alegre 

Air Supply dominou a era de ouro das rádios FM no Brasil. Air Supply / Divulgação

O Air Supply, uma das bandas mais bem-sucedidas da história do pop romântico mundial, celebrará seus 50 anos de carreira com o público gaúcho. Em 5 de maio, a dupla que dominou a era de ouro das rádios FM brasileiras na década de 1980 – com clássicos como “Lost in Love” e “The One That You Love” – sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, com uma apresentação da turnê comemorativa.

Famosos por shows que equilibram potência vocal e delicadeza melódica, Graham Russell e Russell Hitchcock se conheceram durante a turnê australiana do musical Jesus Christ Superstar e deram início ao Air Supply em 12 de maio de 1975. Desde então, o grupo lançou canções que se tornaram sucessos absolutos – “All Out of Love”, por exemplo, recebeu certificação Million-Air da BMI, reconhecimento concedido a músicas que ultrapassam milhões de execuções em rádio nos Estados Unidos – e realizou feitos memoráveis. Entre eles, destaca-se a turnê na China, em 1995, a primeira realizada por uma banda ocidental no país, e o show com público recorde em Cuba, que reuniu 175 mil pessoas.

De acordo com a assessora de imprensa da WoW Entretenimento, produtora responsável por trazer a banda ao Rio Grande do Sul, Renata Gomes, receber os 50 anos do Air Supply em Porto Alegre é colocar a cidade na rota de uma história que atravessou cinco décadas da música pop mundial.

– Não é apenas uma data de turnê. É um marco. Estamos falando de uma dupla que moldou o romantismo dos anos 1980 e permanece ativa, relevante e com agenda global intensa. A capital gaúcha foi escolhida porque sempre responde à altura quando recebe grandes nomes internacionais. Existe uma memória afetiva muito forte com o repertório da banda e isso faz toda a diferença – afirma Renata.

Descubra o que o público pode esperar da apresentação comemorativa de 50 anos do Air Supply e veja bons motivos para não perder esse evento especial:

Repertório consagrado que une gerações

A turnê de 50 anos do Air Supply é um espetáculo construído para emocionar. “The One That You Love”, “Even the Nights Are Better”, “Two Less Lonely People in the World” e “Every Woman in the World” são apenas alguns dos grandes hits que prometem embalar fãs gaúchos de todas as idades – já que as músicas com temas de amor, perda e intensidade emocional seguem conquistando não apenas o coração do público nostálgico, mas também o dos mais jovens.

– A apresentação percorre as canções que definiram uma geração, com músicas que foram trilha sonora de histórias pessoais, casamentos, despedidas e reencontros. Em uma celebração de 50 anos, cada escolha de repertório carrega um peso simbólico. É um show que respeita o legado, mas não soa datado. Há momentos pensados para marcar essa trajetória e transformar a noite em algo maior do que um simples concerto – explica Renata.

Produção de nível internacional

A paixão pelo pop romântico, a consistência musical e a habilidade de conduzir a plateia são alguns dos fatores que impulsionaram o Air Supply a atravessar cinco décadas mantendo relevância e público. Até 2024, a banda registrou mais de 5,5 mil apresentações ao vivo – o equivalente a uma média de quase 130 por ano.

Para garantir uma experiência inesquecível aos fãs, o concerto em Porto Alegre contará com produção internacional completa, incluindo a presença da banda base. Além disso, a estrutura técnica será alinhada ao padrão da turnê mundial.

– A proposta é valorizar a experiência sonora, que sempre foi um dos grandes diferenciais do Air Supply, com atenção especial à qualidade vocal e ao equilíbrio instrumental. Iluminação e ambientação acompanham o clima emocional do repertório, criando uma atmosfera envolvente e elegante, à altura de uma celebração de 50 anos – afirma.

Passado, presente e futuro

A turnê atual funciona como uma celebração do passado, do presente e do futuro do Air Supply. Enquanto comemora cinco décadas de carreira, a banda vive uma fase ativa e trabalha em novos projetos, incluindo o lançamento de seu 18º álbum de estúdio, chamado “A Matter of Time”. Há também planos para uma cinebiografia e um musical baseado em seu repertório para a Broadway.