Banda Arde Rock eleva cena autoral com álbuns e festival  

Banda Arde Rock / Divulgação

Quase duas décadas de estrada, repertório autoral consistente e público crescente dentro e fora do Brasil. Assim pode ser definida a Banda Arde Rock, fundada em 2008, em Santa Maria. Atualmente, o grupo é formado pela vocalista e baixista Simone Sattes, pelo vocalista e guitarrista Adriano Peliçario – mais conhecido como Killermano – e pelo baterista Marcelo Fogaça.

No palco, se diferencia pelos shows enérgicos, que combinam clássicos do rock internacional, sucessos das décadas de 1980 e 1990, trilhas marcantes e músicas autorais. Na contramão da imagem frequentemente associada ao excesso e à rebeldia do gênero, inclusive, a Banda Arde Rock prioriza letras com mensagens de superação, consciência e força emocional. As composições próprias estão reunidas em três álbuns: Velho Rock, Algo a Zelar e Seguir em Frente.

– A música tem o poder de transformar vidas, então é preciso ter consciência da mensagem que se quer passar. Escrevo sobre o que acredito, vivencio e ainda busco entender. Acho importante trazer temas construtivos, que ajudem a atravessar momentos difíceis e encontrar força para seguir em frente. Tanto é que, ao longo desses anos, recebemos muitos relatos de pessoas que encontraram na nossa música um espaço de resiliência e superação. Isso nos deixa muito felizes porque mostra que há espaço para letras com conteúdo e propósito – ressalta Killermano.

Nas plataformas digitais, esse alcance se multiplicou. A Banda Arde Rock soma mais de 2,9 milhões de visualizações no YouTube, reúne mais de 13 mil seguidores no Instagram, mantém 34 faixas disponíveis nos serviços de streaming e é ouvida em mais de 50 países. O trabalho audiovisual reforça essa presença. Entre os destaques, está o videoclipe Encontrar as Respostas , que ultrapassou 162 mil visualizações. Lançado em 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o conteúdo une música e mensagem social.

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Mais espaço para o rock autoral

Com presença constante em feiras, programações culturais, encontros de motogrupos e exposições de carros antigos, a Banda Arde Rock conhece de perto os desafios da cena independente. Ao longo da própria trajetória, o grupo enfrentou as dificuldades de lançar composições autorais, conquistar espaço nos palcos e circular com repertório próprio.

– Com o tempo, percebemos que não bastava subir no palco e tocar. Era preciso criar oportunidades, estimular o público a conhecer novos sons e valorizar artistas da própria região. A partir daí, a Banda Arde Rock passou a agir de forma mais ativa, propondo projetos, circulando em escolas, dialogando com a comunidade e incentivando outros grupos. Naturalmente, deixamos de ser apenas um show para atuar como agente cultural, contribuindo para ampliar o espaço do rock autoral no país – comenta Simone.

A principal iniciativa nesse sentido foi o Arde Rock Fest. Viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o festival foi idealizado e produzido pelo grupo com o objetivo de fomentar a cena, dar visibilidade a artistas independentes e garantir um palco dedicado exclusivamente ao rock autoral. A primeira edição reuniu 10 bandas gaúchas na disputa por R$ 40 mil em premiação.

– O evento superou nossas expectativas. Conseguimos reunir diversos artistas autorais, o público compareceu e foi criado um clima muito bonito de atenção e respeito à música. Ficou claro que as pessoas estavam realmente interessadas em conhecer os trabalhos e viver aquela experiência. A repercussão também foi positiva. Recebemos contato de bandas de outros estados interessadas em participar nas próximas edições, além de divulgação em veículos de diferentes regiões do Brasil. Isso mostrou que existe uma cena ativa, talentosa e com público, mas que ainda precisa de mais oportunidades – salienta Simone.

A estrada continua

Para quem busca mensagens positivas, energia de palco e letras que dialogam com a vida real, o trabalho da Banda Arde Rock está disponível nas principais plataformas digitais. Para acompanhar as novidades, por sua vez, basta seguir @arde.rock no Instagram ou entrar em contato pelo WhatsApp – (55) 99972-3386. Videoclipes, lançamentos e conteúdos exclusivos ajudam a contar a trajetória do grupo e a aproximar o público do universo da música autoral.