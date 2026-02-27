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Banda Arde Rock eleva cena autoral com álbuns e festival  

Banda combina shows enérgicos, repertório próprio e atuação cultural para engajar público 

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