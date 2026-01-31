LATAM se conecta ao público gaúcho no Planeta Atlântida

Em 2025, a LATAM mais do que dobrou sua operação em Porto Alegre. LATAM / Divulgação

Viajar para descansar e conhecer novas culturas são os principais motivos que levam os brasileiros a escolher determinados destinos. Outra tendência que vem se consolidando no mercado de turismo é viajar para vivenciar a experiência de festivais musicais. O chamado “turismo musical” vem movimentando a economia brasileira, e a expectativa do Ministério do Turismo é que, até 2032, o setor movimente US$ 13 bilhões.

Atenta a esse cenário, a LATAM vem realizando investimentos estratégicos para se conectar com o público que está disposto a viajar de avião para assistir seus artistas preferidos e, de quebra, aproveitar as ativações de marcas nos festivais. A companhia foi patrocinadora oficial do evento Todo Mundo no Rio, em 2025 – show único com a cantora Lady Gaga nas areias de Copacabana – e vem investindo em outros festivais, como o The Town, e agora se torna a companhia oficial do Planeta Atlântida, maior festival de música do sul do País. A marca também assina a transmissão oficial do evento.

A head de Marketing da LATAM Brasil, Mariana Karrer, explica que a companhia investe em festivais de música porque entende que eles são muito mais do que shows: são experiências completas, capazes de gerar uma conexão emocional genuína com o público. Mariana acredita que a música é um território cultural poderoso, que conecta pessoas, histórias e destinos, exatamente o que está no centro do propósito da LATAM.

— Não por acaso, a companhia se consolidou como referência nesse universo, sendo aérea oficial de grandes festivais como Rock in Rio, The Town, Primavera Sound e Todo Mundo no Rio. A estratégia é clara: fortalecer a proximidade emocional, gerar experiências memoráveis e estimular conversas orgânicas em torno da marca. Afinal, pesquisas mostram que 65% das pessoas escolhem um festival pela experiência vivida, e é justamente esse tipo de jornada marcante que a LATAM quer entregar, seja no palco ou nas alturas — diz.

Conexão gaúcha

Estar mais perto do público gaúcho foi o que motivou a estratégia da LATAM para o Planeta Atlântida. Isso porque a marca entende a importância do Rio Grande do Sul como um território cultural relevante, fora do eixo Rio–São Paulo. A head de Marketing LATAM Brasil reforça que esse é um movimento de escuta, presença e valorização da identidade local.

— Ao patrocinar o festival pela primeira vez, a LATAM reforça sua conexão com a música como linguagem universal e com os gaúchos como protagonistas dessa experiência. A marca chega com o conceito “Bem-vindo a ir mais alto é viajar com o ritmo da música”, mostrando que entende o festival não apenas como entretenimento, mas como parte da jornada emocional de quem vive a experiência, do primeiro acorde até o próximo destino.

Embora este seja o primeiro ano em que a companhia área patrocina o festival gaúcho, a experiência da LATAM com outros eventos musicais no Brasil demonstra o posicionamento da marca como parceira dos viajantes, independentemente do destino.

— Seja em viagens para o próximo festival no Brasil ou para explorar outros países em busca de vivências culturais, a LATAM quer acompanhar cada etapa dessa jornada. Acreditamos que a experiência de um festival começa antes mesmo do palco — no planejamento da viagem, na expectativa e na escolha de quem vai te levar. Por isso, conectamos o Rio Grande do Sul a centenas de destinos no Brasil e no mundo, colocando a emoção e a experiência no centro de tudo — reforça.

Do Salgado Filho para o mundo

Embora o Aeroporto Internacional Salgado Filho seja o ponto de partida de muitos gaúchos para outros destinos do Brasil, ele também recebe muitos turistas e atua como um importante hub nacional e internacional. Em processo de retomada após os impactos das enchentes de 2024, companhias como a LATAM têm desempenhado um papel ativo para reforçar a conectividade com o Estado. Mariana ressalta que, em 2025, a companhia mais do que dobrou sua operação em Porto Alegre, com 17,7 mil voos e 3,27 milhões de assentos ofertados.