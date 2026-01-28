Espetáculo Novelas in Concert une cultura, arte e memória afetiva  

Novelas in Concert traz repertório que desperta memória afetiva. Siderlei Ditadi / Divulgação

As novelas fazem parte da rotina, da memória afetiva e da identidade cultural do Brasil. Elas atravessam gerações, pautam conversas, criam bordões e transformam músicas em canções da vida. Ao longo de décadas, a teledramaturgia construiu muito mais do que histórias: criou personagens, diálogos e trilhas sonoras que permanecem vivas até hoje no imaginário coletivo.

É justamente a partir dessa relação que nasceu o Novelas in Concert. O espetáculo propõe uma releitura ao vivo de trilhas sonoras nacionais e internacionais que marcaram grandes produções da televisão brasileira. O projeto combina interpretação, narrativa e construção sonora. Para o cantor gaúcho Rogério Vallejos, intérprete do repertório, a proposta do espetáculo está ligada à memória afetiva do público.

– A essência está na emoção e na memória afetiva, em transformar canções que fizeram parte da vida das pessoas em uma experiência ao vivo, elegante e profundamente envolvente. Mais do que um show, é uma viagem sensorial por lembranças, sentimentos e histórias que atravessam gerações – diz o cantor.

Criado em 2024, o Novelas in Concert já passou por diferentes palcos e chega pela primeira vez a Pelotas no dia 20 de março, às 21h, no Theatro Guarany. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital. Enquanto isso, confira quatro curiosidades sobre o Novelas in Concert.

Como o projeto surgiu

O Novelas in Concert teve início a partir de um momento pessoal de reflexão e espiritualidade vivido por Vallejos. Dessa experiência surgiu a ideia de unir música, sensibilidade e memória de forma estruturada, resultando em um espetáculo com identidade própria.

– A partir daí, o projeto se desenvolveu como um espetáculo conceitual, estruturado com cuidado artístico, arranjos especiais e uma narrativa musical que respeita a memória afetiva do público e a transforma em experiência cultural e emocional – explica o intérprete.

No palco, o cantor é acompanhado por banda base e um quarteto de cordas. A proposta musical é complementada por iluminação cênica e projeções visuais, que ajudam a contextualizar as canções e a conduzir o espectador por diferentes épocas da teledramaturgia brasileira.

Trilhas sonoras que atravessam gerações

Com o lema “Se vale a pena ver de novo, vale a pena ouvir de novo”, o repertório do Novelas in Concert é formado por músicas associadas a novelas que marcaram a história da televisão brasileira. As escolhas consideram tanto o impacto cultural dessas produções quanto a permanência das canções no imaginário popular.

O espetáculo reúne músicas marcantes de novelas como “O Rei do Gado”, “Vamp”, “Rancho Fundo”, “Bebê a Bordo”, “Top Model”, “Barriga de Aluguel” e “A Viagem”.

É possível ter uma amostra da experiência do Novelas in Concert na playlist do espetáculo no Spotify .

Memória afetiva em cena

A combinação entre interpretação vocal, arranjos orquestrais e condução artística cria um ambiente propício para o resgate de lembranças. O resultado é uma experiência imersiva, na qual arte, cultura e emoção se encontram.

– A conexão acontece de forma imediata e espontânea. Ao ouvir os primeiros acordes de uma trilha conhecida, a plateia revive cenas marcantes, personagens inesquecíveis e momentos da própria história de vida – conta o cantor.

Um espetáculo para diferentes públicos

Embora tenha como ponto de partida as novelas que marcaram épocas distintas da televisão brasileira, pessoas de diferentes gerações podem se encantar com o espetáculo. O projeto e a interpretação dialogam especialmente com adultos que cresceram acompanhando as novelas brasileiras, mas também alcançam públicos mais jovens, que reconhecem as trilhas sonoras atemporais. Por isso, o Novelas in Concert é um espetáculo idealizado para famílias inteiras, casais e grupos de amigos que apreciam a cultura nacional.

Caminhos abertos

Segundo Vallejos, a oportunidade de estar no Theatro Guarany – local de grande valor histórico e cultural no cenário nacional – representa uma honra. A partir da apresentação de março, a expectativa é que o Novelas in Concert se fortaleça como um espetáculo de referência artística e emocional, ampliando sua circulação para novas cidades.

– Subir neste palco reforça a importância do Novelas in Concert como um conceito que dialoga com a memória, a cultura e a tradição artística do Brasil. Para o futuro, o projeto prevê a expansão do repertório, um registro audiovisual e a consolidação de uma proposta artística duradoura – afirma o cantor.

Serviço

O que: Novelas in Concert

Quando: 20 de março às 21h