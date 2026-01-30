Do burger às Buffalo Wings: como experimentar um menu no estilo americano 

Clássico da culinária norte-americana, hot dog é servido no LOOF – Food & Fun. Rodrigo Azevedo / Divulgação

Popularizado entre as décadas de 1930 e 1960, os diners são lanchonetes tradicionais dos Estados Unidos, conhecidas por servir comida típica em um ambiente casual, com preços acessíveis, balcões integrados às mesas e horários de funcionamento estendidos.

O restaurante do LOOF – Food & Fun, hub de gastronomia e entretenimento da Rede Cinesystem , localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre, aposta em um ambiente inspirado nesse conceito clássico e em um cardápio de comfort food, que traduz a cultura icônica dos diners para a sua proposta gastronômica.

– Trouxemos elementos clássicos mesclados a pratos de maior aceitação, adaptando essa mistura a um ambiente multifuncional, de restaurante e entretenimento, que atenda a diferentes gostos e idades e possa permitir ser apreciado à mesa, no cinema, no boliche, no campo de arremesso de machado ou até mesmo perto do arcade – detalha o chef responsável pelo cardápio do restaurante do LOOF – Food & Fun, Dude Lyra.

De acordo com o profissional, o menu foi concebido a partir de uma proposta mais enxuta e, agora, avança para consolidar o restaurante como diferencial dentro do hub. Confira algumas opções que se destacam no cardápio:

1. Buffalo Wings

Uma das mais recentes adições ao menu são as Buffalo Wings – asinhas de frango mergulhadas em molho Buffalo e servidas com molho blue cheese e talos de aipo. Picante, ácido e amanteigado, de sabor intenso, mas composição simples, o molho Buffalo foi criado na cidade de Buffalo, em Nova York, na década de 1960.

– Para quem gosta das famosas asinhas picantes, é a opção mais próxima do original norte-americano, trazendo aquela lembrança afetiva para quem já visitou o país – promete o chef.

2. Burgers

Das opções disponíveis desde a inauguração do LOOF – Food & Fun, em setembro de 2025, os burgers figuram entre os mais pedidos. O diferencial está no blend artesanal, feito com carne 100% provenientes de raças britânicas criadas na Campanha Gaúcha.

– Na cozinha, só entram cortes de Aberdeen Angus, Red Angus, Hereford e Devon ou cruzamentos orientados, como Braford e Brangus. São carnes reconhecidas pela maciez, com excelente marmoreio e sabor marcante. Todos os cortes são selecionados na região das melhores pastagens do Estado – explica Lyra.

3. Para compartilhar

Na área de entretenimento, a maior procura do público é por entradas para compartilhar, como fritas e palitinhos de muçarela. Embora pensados originalmente como individuais, sanduíches e pizzas também despontam. As massas, por exemplo, são artesanais, feitas com farinha 100% italiana, e passam por 48 horas de fermentação, processo que, segundo Lyra, garante mais leveza e sabor.

Experiência além do cardápio

Ainda alinhado ao conceito de diner, o LOOF – Food & Fun prioriza um atendimento rápido, informal e acolhedor, com garçons e garçonetes de postura próxima e coloquial, favorecendo a criação de vínculos com o público.

– É um conceito novo, sem nada parecido no Rio Grande do Sul, e com uma complexidade que permite ser implementado em diferentes regiões. Ainda assim, valorizamos a cultura local. Inclusive, temos ideias para “refrescar” o menu periodicamente e criar homenagens com uma pegada bem regional – antecipa Lyra.

