Claro transforma o verão em um palco de experiências

Veranistas podem curtir as quadras de Beach Tennis da Claro gratuitamente. Claro / Divulgação

O verão no Rio Grande do Sul é feito de encontros. Nessa época do ano, conforme pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Fecomércio-RS), o desejo de colocar o pé na estrada atinge entre 40% e 47% dos gaúchos. Com grande parte do Estado se deslocando para as praias, a demanda por conectividade aumenta. Consolidando sua posição como parceira histórica dos veranistas, a Claro aposta em experiências que traduzem o espírito da estação e preparou para a temporada de verão 2026 ações que conectam música, esporte e diversão.

Celebrando os 30 anos do Planeta Atlântida, a operadora se uniu à JBL e criou uma ação exclusiva. Clientes passaram em lojas da Claro participantes e adquiriram produtos JBL, com pagamento em até 21 vezes, além de garantirem ingresso para o festival. A ação foi por tempo limitado.

— O cliente pôde adquirir uma caixa de som para curtir durante o churrasco com a família e amigos, comprar um fone de ouvido para ouvir músicas enquanto pratica atividades físicas ou, simplesmente, para aproveitar o verão da forma que preferir — afirma o diretor da Claro na região Sul, Marcelo Repetto.

Experiência no Planeta

Durante o Planeta Atlântida, a experiência fica mais intensa. A Claro, em parceria com a JBL, estará presente com um estande exclusivo no festival. O lounge terá espaço para descanso, demonstração de produtos e ativações. Entre elas, a roleta digital, na qual o participante realiza um cadastro por meio de QR Code, interage com a ação e concorre a brindes.

A Claro ainda disponibiliza gratuitamente, no Claro Música, a playlist “Planeta Atlântida 2026”, reunindo artistas que fazem parte da programação do festival. O acesso é livre para todos, assinantes ou não, pelo aplicativo ou pela web, reforçando o compromisso em democratizar a música.

— Os planetários ainda terão, no baixo camarote, uma super arquibancada com as marcas da Claro e JBL, onde poderão descansar e carregar seus celulares — complementa Repetto.

Presença no litoral

Fora dos palcos, o esporte segue sendo um dos grandes pilares das ações da Claro no litoral. As tradicionais quadras de Beach Tennis da marca, no Roubadinhas Atlântida, continuam sendo o ponto de encontro preferido de quem busca lazer. Com uso gratuito mediante agendamento prévio, o espaço oferece uma estrutura completa para a prática esportiva e momentos de lazer. A marca também consolidou sua presença no Brasil Beach Games, considerado o maior festival poliesportivo de praia do Sul. Outro destaque da temporada foi o apoio à Run Mulher, corrida de rua exclusiva para mulheres, realizada na orla de Xangri-lá.

Claro oferece espaços de lazer no litoral. Claro / Divulgação

— Todas essas ações fazem parte da estratégia de investimentos da Claro para fortalecer sua presença em eventos esportivos e de entretenimento, que promovem conexões que vão além da tecnologia e se estendem à qualidade de vida e à valorização das iniciativas locais — afirma Repetto.

Mais conexão

A expectativa para os dias 30 e 31 de janeiro, quando o maior festival de música do Sul do Brasil celebra seus 30 anos, concentra-se na capacidade da rede móvel para atender ao público. Com milhares de planetários reunidos simultaneamente na sede da Saba, em Atlântida, o desafio de infraestrutura é significativo. Para responder a essa demanda, a Claro anunciou uma ampliação expressiva da capacidade de sua rede móvel no local do evento.

Segundo o diretor da Claro na região Sul, o investimento permite atender um volume maior de clientes ao mesmo tempo, com conexões mais rápidas e estáveis, preparadas para o intenso tráfego de dados esperado. A principal novidade desta edição, destaca Repetto, é a chegada do 5G, tecnologia que eleva o desempenho da rede e garante uma experiência ainda mais qualificada ao público do festival.