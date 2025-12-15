Vinícola gaúcha reúne espaço para experiências enogastronômicas, hospedagem e eventos 

Casarão histórico de 1930 foi adaptado, pensando em oferecer conforto e uma experiência completa para quem pretende se hospedar. Don Giovanni / Divulgação

Em meio aos parreirais da serra gaúcha está situado um refúgio ideal para reunir amigos e familiares, para celebrar o amor ou a conquista de um diploma e até uma festa corporativa. As paisagens da região, o clima acolhedor e a tranquilidade transformam esses encontros em verdadeiras viagens de experiência, sendo um dos principais motivos que levam cada vez mais visitantes a escolher a região para marcar momentos especiais.



Localizado no interior do município gaúcho de Pinto Bandeira, o local oferece opções de degustação, a possibilidade de conhecer a vinícola sem pressa, além da chance de se hospedar em um casarão de 1930. Dentro desse contexto, o complexo enoturístico da vinícola Don Giovanni une espaços ao ar livre até degustações em sua cave, que permite que os visitantes celebrem momentos inesquecíveis e conheçam um pouco mais sobre a história regional.

Espumantes como protagonistas

Entre os elementos que fortalecem essa proposta integrada de enoturismo está a produção de espumantes. Segundo a enóloga e gerente comercial da Don Giovanni, Silvana Dallagnol Fellini, o público que busca vivências ao ar livre e gastronomia regional encontra nos espumantes elaborados na vinícola um produto que traduz a identidade do território.

— Os espumantes são o foco de produção da vinícola, visto o excelente desenvolvimento das cultivares Chardonnay e Pinot Noir em nossa região, principalmente para uso na espumantização através do método tradicional — revela.

Experiência sensorial

Além da paisagem e da arquitetura histórica, a experiência no complexo também passa pela descoberta sensorial. As degustações são construídas para que o público entenda não apenas o produto final, mas todo o caminho até chegar à taça — desde métodos de vinificação até diferenças entre maturações, safras e perfis aromáticos.

— Hoje, nossa principal procura é pela Degustação Premium. Nessa experiência, além de contar a história da vinícola e explicar os processos de vinificação, oferecemos produtos em diferentes etapas de elaboração. Também temos degustações verticais (com espumantes de tempos variados de maturação ou tintos de safras antigas); degustação harmonizada com insumos da região; o All Day e All Night, que incluem uma refeição 3 passos; e até a degustação de taças, em que brincamos de descobrir qual modelo valoriza melhor cada produto — explica.

Hospedagem histórica

A arquitetura colonial e a atmosfera bucólica dão ao casarão histórico um papel central na experiência oferecida pela vinícola. Silvana ressalta que quem se hospeda ali encontra um ambiente que preserva memória, aconchego e vista privilegiada para os vinhedos, onde cada estação oferece um cenário diferente — da lareira no inverno às parreiras cheias no verão.

— A propriedade conta com um casarão de 1930 que passou por uma primeira reforma em 1997 para dar origem à pousada. Em 2020 passou por mais uma modernização para maior conforto dos hóspedes. São sete acomodações, entre quartos de casal e família, além de uma cabana de 100 metros quadrados com duas suítes, lareira, piso aquecido e área gourmet, localizada próxima aos vinhedos. Estamos abertos o ano inteiro, e cada estação tem seu charme: a lareira no inverno, as folhas avermelhadas no outono ou as parreiras carregadas no verão — explica.

Espaço para eventos e comemorações

Com cenários naturais que variam entre bosque, vinhedos e arquitetura histórica, o complexo se tornou um dos pontos mais buscados para casamentos, festas familiares e encontros corporativos.

— Recebemos noivos, aniversariantes, formandos e grupos corporativos. Contamos com vários cenários para cerimônias e festas: o bosque em frente aos vinhedos, a sala de barricas (mais intimista) e toda a estrutura do restaurante Nature Vinho & Gastronomia. Oferecemos a gastronomia do chef Rafael Jacobi, uma equipe experiente e nossos vinhos e espumantes para o brinde. Isso sem falar da pousada para descansar depois da festa. Tudo isso facilita para quem organiza o evento, porque acaba funcionando de forma integrada — reforça.

Programação de verão e Réveillon

Conforme Silvana, a temporada de verão na Serra costuma atrair visitantes que desejam comemorar datas especiais ou simplesmente viver um momento de pausa entre os vinhedos. Para dar conta dessa demanda, o complexo organiza eventos temáticos e celebrações.

— Como o Natal costuma ser uma data em que as famílias estão reunidas em casa, focamos na festa de Ano Novo. A ceia acontece no Nature Vinho & Gastronomia, dentro da propriedade. Além do Réveillon, promovemos festas temáticas ao longo do ano, com lançamentos de produtos, boa música e um ambiente alegre e descontraído. A próxima já tem data confirmada: 24 de janeiro, com a edição de verão da Festa das Safras. Os ingressos são limitados e costumam esgotar rapidamente — destaca.