Seis motivos para esticar a viagem de Gramado até os Cânions 

Cânion Fortaleza é uma das principais atrações para visitantes que buscam novas descobertas e o contato com a natureza. Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Cerca de 125 quilômetros separam as luzes de Natal de Canela e Gramado, de um território de natureza exuberante localizado em Cambará do Sul. Para quem costuma visitar a serra gaúcha e busca algo fora do roteiro habitual, o Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral são opções que prometem aventuras, contemplação e contato com o meio ambiente. Pensando em ampliar as possibilidades de quem já conhece bem a Região das Hortênsias, a Urbia Cânions Verdes selecionou seis sugestões de experiências para quem deseja esticar a viagem até os cânions.

Após os dias dedicados ao clima natalino, com ruas movimentadas, espetáculos e programação intensa, muitos visitantes procuram um intervalo para desacelerar. Cambará do Sul atende justamente essa expectativa. As trilhas em meio ao verde, os mirantes e a sensação de imersão em áreas preservadas oferecem um contraponto ao ritmo das cidades mais disputadas da temporada.

Caminhada pelas bordas do Cânion Fortaleza

Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, o Cânion Fortaleza é um dos cartões-postais de Cambará do Sul. Quem visita as trilhas próximas das bordas se depara com vistas amplas, enormes paredões e mirantes naturais que reforçam a dimensão da paisagem. Todos esses atributos fazem com que a região seja considerada como uma das principais formas de vivenciar a beleza cênica característica da região dos cânions.

Visita ao famoso Cânion Itaimbezinho

O Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como geoparque mundial. A região entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já chamava a atenção de turistas de todo o país pela grandiosidade, recebeu a chancela por sua relevância geológica. Com trilhas de nível leve e mirantes estruturados, o Cânion de Itaimbezinho, situado no Parque Nacional de Aparados da Serra, permite observar fendas profundas e formações rochosas esculpidas por milhares de anos.

Travessia pela Trilha do Rio do Boi

Para quem deseja um passeio imerso na natureza, a Trilha do Rio do Boi pode ser uma opção, pois permite uma caminhada pelo interior do cânion. Nesta, que é considerada a sétima melhor trilha da América Latina, conforme a plataforma TripAdvisor, é possível ver a exuberância da Mata Atlântica assim como as rochas. Importante lembrar que esta trilha só pode ser realizada se acompanhada por condutores autorizados. O percurso revela piscinas naturais, paredões verticais e trechos onde a água - que erodiu os cânions por milhares de anos - domina a paisagem. É uma opção procurada por quem pretende incluir um pouco mais de aventura no roteiro.

Hospedagens mais econômicas em Cambará

Além do contato com a natureza, Cambará do Sul reúne hospedagens que entregam conforto, charme e experiências diferenciadas por valores mais baixos do que os praticados na Região das Hortênsias durante a alta temporada. O município oferece variedade de acomodações — de casulos e bangalôs a suítes, chalés, pousadas e glampings, formato que une ambiente ao ar livre e estrutura de hotel.

Momentos de contemplação da fauna e flora

O entorno dos cânions reúne campos de altitude, araucárias, mata nativa e espécies típicas da região Sul. A observação da vegetação intocada e da vida silvestre é um atrativo para quem busca um contato mais profundo com o meio ambiente. Além disso, o silêncio e a amplitude da paisagem criam um ambiente ideal para momentos de descanso após dias intensos em cidades badaladas, como Gramado e Canela.

Sabor e ingredientes regionais

Assim como as paisagens são o cartão-postal que leva visitantes até a região, a gastronomia os convida para descobrir outra versão de Cambará do Sul. Com pratos preparados em fogo lento, queijos serranos, pinhão, geleias e produtos coloniais, a gastronomia reúne receitas que remetem às tradições dos Campos de Cima da Serra. A culinária local também valoriza a identidade gaúcha.

Entre as opções, os restaurantes e cafés oferecem um menu que oferece desde pratos rústicos até propostas de alta gastronomia, reforçando o vínculo entre a comida e o território. Além disso, a região também é reconhecida pelo famoso mel de Cambará do Sul – produzido a partir do pólen da planta nativa carne-de-vaca, conhecida pela cor avermelhada da madeira – e o pastel de pinhão, que são algumas das estrelas gastronômicas!

SERVIÇO

Ingressos para os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

O ingresso normal para o Itaimbezinho + Fortaleza é R$107,00 por pessoa. Ele dá direito a até 3 acessos no período de 7 dias a partir do primeiro acesso. *Este ingresso não inclui o acesso a Trilha Rio do Boi.

Ingressos para a Trilha do Rio do Boi: R$107,00 por pessoa e, além da Trilha do Rio do Boi, ainda permite outros 02 acessos ao Itaimbezinho + Fortaleza.

LOCALIZAÇÃO

Localização: O Parque Nacional da Serra Geral fica no limite dos municípios de Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e Jacinto Machado, no estado de Santa Catarina. O acesso é por Cambará do Sul/RS.

Localização: O Parque Nacional de Aparados da Serra fica no limite dos municípios de Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e Praia Grande, no estado de Santa Catarina.