Réveillon na Serra: Nova Petrópolis oferece shows e hospitalidade

Magia do Natal segue até o dia 4 de janeiro na Rua Coberta e na Praça das Flores. Vini Martins e Marcelo Farinha / Fotos 50mm

Nova Petrópolis se prepara para um Réveillon em clima encantado. Em cartaz desde 7 de novembro, na Rua Coberta, o evento Magia do Natal 2025 entra na reta final com programação especial para 31 de dezembro. A proposta, segundo a organização, é transformar a virada do ano em uma experiência que combina tradição, acolhimento e o visual iluminado que toma conta da cidade.

– Visitar Nova Petrópolis promete ao público experiências autênticas nas celebrações de fim de ano. Isso porque a cidade investiu em uma proposta original para tematizar o município que enche não só os olhos, mas também o coração de quem passa pela cidade, já reconhecida como Jardim da Serra Gaúcha e destino mais acolhedor do Rio Grande do Sul – diz o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali.

Para quem pensa em aproveitar a última noite do ano na Serra Gaúcha, confira três motivos para escolher Nova Petrópolis no Réveillon.

1. Programação temática

Projeto visual do evento combina elementos do Natal e cultura germânica. Vini Martins e Marcelo Farinha / Fotos 50mm

A Magia do Natal, que segue com agenda de sexta-feira a domingo até 4 de janeiro de 2026, funciona como vitrine para músicos, dançarinos e atores gaúchos. Em 31 de dezembro, duas apresentações musicais sobem ao palco: a Banda Exemplo, às 21h, e a Banda Passarela, às 23h30. À meia-noite, uma queima de fogos brinda a chegada do Ano Novo.

Os mais de 15 mil visitantes esperados para o Réveillon na Praça das Flores também serão recepcionados por uma decoração especial. Para 2025, o evento investiu em um projeto visual que combina elementos clássicos do Natal com ícones da cultura germânica. A estética aparece na árvore gigante de 12 metros instalada na Praça das Flores, nas rótulas que emolduram a avenida principal e até mesmo no traje do Papai Noel, que mistura o tradicional manto vermelho a referências alemãs.

2. Atrações locais

Além da programação da Magia do Natal, Nova Petrópolis oferece experiências que valorizam natureza, cultura e história. Um dos pontos mais visitados é o Ninho das Águias, com vista panorâmica que alcança cidades como Caxias do Sul e Farroupilha. O local é ideal para apreciar o pôr do sol, fazer piquenique e brindar com espumante no fim da tarde, contando com estrutura completa, incluindo banheiros.

Outro destaque é o Parque Aldeia do Imigrante, um museu a céu aberto que preserva o legado dos colonizadores alemães. Ele reúne Aldeia Histórica, Cemitério Histórico e opções gastronômicas como a tradicional Casa das Cucas. A rota cultural inclui, ainda, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, com peças monumentais em arenito dedicadas à imigração.

Para quem busca experiências urbanas, a cidade conta com a cervejaria Edelbrau e galerias comerciais como a Zang Dorf, um complexo em estilo enxaimel que abriga lojas e programação musical nos fins de semana. O circuito também inclui malharias de produção própria, cafés coloniais e rotas rurais que valorizam o ritmo tranquilo da Serra.

– E, claro, nenhum passeio fica completo sem uma parada na Praça das Flores, onde o tradicional Labirinto Verde ganha charme extra com a decoração natalina desta temporada – salienta Sangali.

3. Cidade acolhedora

Cidade conta com rede hoteleira e gastronômica para receber os turistas. Vini Martins e Marcelo Farinha / Fotos 50mm

Nova Petrópolis dispõe de uma estrutura turística preparada para receber visitantes o ano inteiro. São aproximadamente 2 mil leitos, distribuídos entre hotéis, hostels e pousadas no interior – algumas delas com museus familiares que permitem ao turista conhecer mais da história local. A gastronomia também é destaque, com cerca de 30 estabelecimentos entre restaurantes, cafés e confeitarias.

– A taxa de ocupação hoteleira para as festas de fim de ano está próxima de 90%. O número reflete que a cidade atende bem, de forma simples, familiar e aconchegante. A hotelaria está pronta, a gastronomia está pronta e os prestadores de serviço estão prontos. O resultado será uma experiência calorosa e autêntica, que diferencia Nova Petrópolis de destinos mais massificados – afirma o secretário.

Para visitar Nova Petrópolis

A experiência de conhecer Nova Petrópolis começa ainda no deslocamento, marcado pelas paisagens naturais da Serra Gaúcha. A cerca de 100 km de Porto Alegre, o acesso ocorre pela BR-116 até Novo Hamburgo, com continuidade pela RS-239. Para quem chega pela rota entre Picada Café e Nova Petrópolis, o trecho está totalmente liberado, sem sinaleiras. Já os visitantes que vêm pela BR-116, a partir de Caxias do Sul, encontram trafegabilidade com alguns segmentos em recuperação e pontos operando no sistema “siga e pare”, controlado manualmente nos fins de semana, o que confere agilidade ao tráfego no trecho.

A programação completa da Magia do Natal pode ser conferida via site ou Instagram . Para quem já está na cidade, há uma central de atendimento ao turista instalada ao lado do Labirinto Verde, aberta diariamente (exceto às quartas-feiras), das 8h às 17h, com equipe preparada para orientar os visitantes sobre opções de lazer, cultura e gastronomia.