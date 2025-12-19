Réveillon na Serra: Nova Petrópolis oferece shows e hospitalidade

Nova Petrópolis se prepara para um Réveillon em clima encantado. Em cartaz desde 7 de novembro, na Rua Coberta, o evento Magia do Natal 2025 entra na reta final com programação especial para 31 de dezembro. A proposta, segundo a organização, é transformar a virada do ano em uma experiência que combina tradição, acolhimento e o visual iluminado que toma conta da cidade.
– Visitar Nova Petrópolis promete ao público experiências autênticas nas celebrações de fim de ano. Isso porque a cidade investiu em uma proposta original para tematizar o município que enche não só os olhos, mas também o coração de quem passa pela cidade, já reconhecida como Jardim da Serra Gaúcha e destino mais acolhedor do Rio Grande do Sul – diz o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali.
Para quem pensa em aproveitar a última noite do ano na Serra Gaúcha, confira três motivos para escolher Nova Petrópolis no Réveillon.
1. Programação temática
A Magia do Natal, que segue com agenda de sexta-feira a domingo até 4 de janeiro de 2026, funciona como vitrine para músicos, dançarinos e atores gaúchos. Em 31 de dezembro, duas apresentações musicais sobem ao palco: a Banda Exemplo, às 21h, e a Banda Passarela, às 23h30. À meia-noite, uma queima de fogos brinda a chegada do Ano Novo.
Os mais de 15 mil visitantes esperados para o Réveillon na Praça das Flores também serão recepcionados por uma decoração especial. Para 2025, o evento investiu em um projeto visual que combina elementos clássicos do Natal com ícones da cultura germânica. A estética aparece na árvore gigante de 12 metros instalada na Praça das Flores, nas rótulas que emolduram a avenida principal e até mesmo no traje do Papai Noel, que mistura o tradicional manto vermelho a referências alemãs.
2. Atrações locais
Além da programação da Magia do Natal, Nova Petrópolis oferece experiências que valorizam natureza, cultura e história. Um dos pontos mais visitados é o Ninho das Águias, com vista panorâmica que alcança cidades como Caxias do Sul e Farroupilha. O local é ideal para apreciar o pôr do sol, fazer piquenique e brindar com espumante no fim da tarde, contando com estrutura completa, incluindo banheiros.
Outro destaque é o Parque Aldeia do Imigrante, um museu a céu aberto que preserva o legado dos colonizadores alemães. Ele reúne Aldeia Histórica, Cemitério Histórico e opções gastronômicas como a tradicional Casa das Cucas. A rota cultural inclui, ainda, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, com peças monumentais em arenito dedicadas à imigração.
Para quem busca experiências urbanas, a cidade conta com a cervejaria Edelbrau e galerias comerciais como a Zang Dorf, um complexo em estilo enxaimel que abriga lojas e programação musical nos fins de semana. O circuito também inclui malharias de produção própria, cafés coloniais e rotas rurais que valorizam o ritmo tranquilo da Serra.
– E, claro, nenhum passeio fica completo sem uma parada na Praça das Flores, onde o tradicional Labirinto Verde ganha charme extra com a decoração natalina desta temporada – salienta Sangali.
3. Cidade acolhedora
Nova Petrópolis dispõe de uma estrutura turística preparada para receber visitantes o ano inteiro. São aproximadamente 2 mil leitos, distribuídos entre hotéis, hostels e pousadas no interior – algumas delas com museus familiares que permitem ao turista conhecer mais da história local. A gastronomia também é destaque, com cerca de 30 estabelecimentos entre restaurantes, cafés e confeitarias.
– A taxa de ocupação hoteleira para as festas de fim de ano está próxima de 90%. O número reflete que a cidade atende bem, de forma simples, familiar e aconchegante. A hotelaria está pronta, a gastronomia está pronta e os prestadores de serviço estão prontos. O resultado será uma experiência calorosa e autêntica, que diferencia Nova Petrópolis de destinos mais massificados – afirma o secretário.
Para visitar Nova Petrópolis
A experiência de conhecer Nova Petrópolis começa ainda no deslocamento, marcado pelas paisagens naturais da Serra Gaúcha. A cerca de 100 km de Porto Alegre, o acesso ocorre pela BR-116 até Novo Hamburgo, com continuidade pela RS-239. Para quem chega pela rota entre Picada Café e Nova Petrópolis, o trecho está totalmente liberado, sem sinaleiras. Já os visitantes que vêm pela BR-116, a partir de Caxias do Sul, encontram trafegabilidade com alguns segmentos em recuperação e pontos operando no sistema “siga e pare”, controlado manualmente nos fins de semana, o que confere agilidade ao tráfego no trecho.
A programação completa da Magia do Natal pode ser conferida via site ou Instagram. Para quem já está na cidade, há uma central de atendimento ao turista instalada ao lado do Labirinto Verde, aberta diariamente (exceto às quartas-feiras), das 8h às 17h, com equipe preparada para orientar os visitantes sobre opções de lazer, cultura e gastronomia.
A Magia do Natal segue até o dia 4 de janeiro de 2026, sempre com programação na Rua Coberta e na Praça das Flores aos finais de semana. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Petrópolis - CDL. O patrocínio é de Sicredi Pioneira, e apoio de Digi Sonorização, Bitcom Internet, Haufer Smart Light, Cacau Show, Serra Dream Invest e PROVER Soluções em Tecnologia.