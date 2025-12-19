Porto Alegre: LOOF oferece programação especial neste fim de ano

Pizza Pavê Crunch é um dos lançamentos do LOOF – Food & Fun. Noxe

Situado dentro do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre, o LOOF – Food & Fun funciona como um hub de gastronomia e entretenimento. Em clima de Natal e Ano Novo, o complexo adicionou novidades temáticas ao cardápio e segue oferecendo inúmeras atividades para promover momentos de diversão.

– A combinação entre boa comida, bebidas temáticas e lazer faz do LOOF um ponto de encontro ideal para quem deseja celebrar o encerramento do ano em um ambiente completo e acolhedor – explica a gerente de Marketing da Cinesystem, empresa detentora da marca LOOF, Samara Vilvert.

Veja o que o público pode aproveitar no LOOF no período das festividades de fim de ano:

Cardápio de Natal

Duas receitas exclusivas estão disponíveis por tempo limitado para celebrar as festas de fim de ano: Santa Berry e Pizza Pavê Crunch. O primeiro é um drinque que combina vodca, frutas vermelhas e calda de cereja amarena. Já o segundo consiste em uma releitura divertida da clássica sobremesa natalina, com creme feito com leite em pó, raspas de chocolate ao leite e farofinha crocante.

– Queríamos trazer para o nosso cardápio a mesma sensação de encontro e celebração que marca o fim de ano. O Santa Berry e a Pizza Pavê Crunch foram criados para isso: são sabores que combinam com os brindes, com a mesa compartilhada e com a vontade de aproveitar o momento – destaca Samara.





Papai Noel do LOOF



Também durante o período, o LOOF apostou em uma ativação que foge dos formatos tradicionais e dialoga com o seu posicionamento como um espaço para experiências. Nos próximos dias 19, às 18h, e 20, às 17h, um Papai Noel com linguagem urbana e comportamento contemporâneo vem para surpreender o público e vivenciar as atrações como qualquer outro visitante.

– O 'bom velhinho' vai jogar boliche, se divertir no arcade, experimentar o arremesso de machado e desfrutar de momentos de convivência no sports bar, estimulando a interação entre os frequentadores. Nossa proposta é reforçar o Natal como uma celebração coletiva e vivencial, conectada ao entretenimento e a gastronomia que definem nosso hub – adianta Samara.

E para deixar a ativação ainda melhor, o Papai Noel mais LOOF da cidade não vai se restringir ao espaço, vai estar também em outros pontos de Porto Alegre: dia 18, na PUC, das 9h30 às 12h30, e no CAIS Embarcadero, 22/12, no mesmo horário.

Gastronomia inspirada nos Estados Unidos

Além do cardápio temático, a gastronomia original do LOOF segue disponível aos visitantes em espaços como o restaurante, o sports bar, o café e a bomboniere, com receitas inspiradas na cultura dos Estados Unidos.

Entre os principais destaques, estão as pizzas individuais e as costelas ao molho barbecue. Há também massas artesanais, hambúrgueres, mac and cheese com crosta de parmesão e sobremesas como a deliciosa cheesecake com calda de frutas vermelhas.

Diversão para todas as idades

A experiência oferecida pelo LOOF também é pensada para promover muita diversão. Por conta disso, o complexo dispõe de opções de lazer como boliche com oito pistas e LED interativo, área arcade com mais de 50 jogos (clássicos e contemporâneos) e simulador de corridas de motos Bikers Madness,o primeiro do tipo no Brasil.

Outro destaque é a arena de arremesso de machado. Com projeções interativas, sensores e baias de última geração, o espaço permite que os participantes testem suas habilidades enquanto tentam acertar os alvos.

Cinema VIP

Dentro do LOOF há ainda o multiplex da Cinesystem, que conta com a Cinépic, a mais tecnológica da rede e a 1ª sala 100% Vip com som Dolby Atmos do Brasi.

– Na Cinépic temos tela gigante que equivale a um prédio de três andares –lembra Samara.