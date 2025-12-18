Ownerinc fortalece iniciativas culturais e sociais em Gramado 

Orquesta Jovem de Gramado apresenta a Serenata de Natal Ownerinc. Rafael Carvalli

O incentivo à cultura, à arte e à educação é uma forma de transformação social. Ações que visam impulsionar realidades e construir cidades culturalmente mais ricas são apoiadas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Assim, para fortalecer a região e auxiliar no futuro de crianças e jovens, a incorporadora gramadense Ownerinc criou o projeto “Gramado Ame e Cuide”, buscando contribuir para a qualidade de vida dos habitantes do município.

São apoiadas pelo programa iniciativas voltadas à cidadania, esporte, música e mercado de trabalho. O projeto “Bombeiro Mirim” é uma das atividades abraçadas pela incorporadora gramadense. A ação visa o desenvolvimento de crianças com formação cidadã, que poderão impactar a sociedade de forma positiva e responsável. Já o Sabi+ procura estimular a formação de jovens talentos para o mercado de trabalho, bem como o Gramado Golf Kids, que conta com a empresa como mantenedora da escola, proporcionando aulas de golf gratuitas para crianças do Projeto Sapeca da Prefeitura de Gramado.

No campo musical, a incorporadora apoia a Orquestra Jovem de Gramado, que faz parte do Instituto Acadêmico de Música da Orquestra Sinfônica de Gramado. A iniciativa existe desde 2013, e a faixa etária dos estudantes varia entre seis anos e mais de 30 anos.

Em entrevista, o diretor-executivo e pedagógico do Instituto Acadêmico de Música de Gramado/Orquestra Jovem de Gramado, Allan John Lino, explicou a importância que apoios como o da Ownerinc têm não apenas para o desenvolvimento de uma cidade, mas também para a formação de novos talentos.

A Orquestra Jovem de Gramado é um projeto de longa data. Qual é o impacto do apoio da Ownerinc para a manutenção e, principalmente, para a expansão e o futuro da Orquestra e do Instituto Acadêmico de Música?

A Orquestra Jovem de Gramado, como instituição privada, tem a alegria de contar com o apoio de empresas que desejam deixar um legado para a cidade. Esse auxílio fortalece a economia local, qualifica os empreendimentos urbanos e gera um impacto social positivo para toda a comunidade, pois esses estudantes, quando valorizados através do programa Orquestra Jovem, conseguem vislumbrar um futuro próspero e duradouro.

Apoiando a Orquesta Jovem de Gramado, a Ownerinc investe no futuro de novos talentos. Rafael Carvalli

Como você avalia o papel da música na formação integral desses jovens e de que forma a Orquestra Jovem contribui para o fortalecimento da comunidade de Gramado?

A música é parte fundamental do processo de formação da sociedade como um todo. Na Orquestra Jovem de Gramado, trabalhamos com uma ampla variedade temática: música brasileira, erudita, trilhas de filmes, repertório folclórico regional, entre outros, pois acreditamos que o conhecimento só se torna completo quando oferecemos oportunidades de escolha. Mais do que formar bons músicos, buscamos deixar um legado de bons cidadãos, contribuindo para uma sociedade melhor.

Como essa iniciativa pode elevar o patamar cultural de Gramado e impactar a atratividade do destino, unindo cultura, educação e turismo?

O apoio da Ownerinc tem sido realmente fundamental. Esse investimento é direcionado diretamente à manutenção do professor, que é a principal fonte de crescimento e desenvolvimento dos nossos estudantes. Além disso, estar vinculado a uma marca que transmite qualidade, bom gosto e visão de futuro gera um impacto cultural significativo, qualifica a relação turística da cidade, fortalece o senso de educação, estimula o desenvolvimento artístico coletivo e individual, além de valorizar as instituições locais.

Olhando para a próxima geração de músicos de Gramado, qual é o principal legado que a Orquestra Jovem quer deixar para esses jovens talentos e para a cena cultural da cidade?