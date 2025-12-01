Natal Alegre traz diversas atrações gratuitas para a capital gaúcha

Natal Alegre conta com diferentes espetáculos até janeiro de 2026. Rede FeedMe / Conteúdo para Marcas

A capital gaúcha recebeu oficialmente, no sábado (29), a primeira edição do Natal Alegre. Apresentado pela CEEE Equatorial, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, participação especial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e realizado pelo Cais Embarcadero, o evento conta com uma decoração especial e diversas atrações gratuitas previstas para acontecer durante todo o mês de dezembro e início de janeiro.

Com uma estrutura preparada para acolher gaúchos e turistas de diferentes estados, a abertura oficial aconteceu à beira do Rio Guaíba com um palco voltado para a orla e uma ambientação temática no Cais Embarcadero. Entre os diversos elementos do local a programação chamou a atenção de inúmeros visitantes. Da chegada do Papai Noel pelo Guaíba até o show com o tenor Felipe Menegat, foi possível vivenciar os elementos natalinos.

— A minha trajetória com o Natal está muito ligada com a música. A minha primeira apresentação no Natal aconteceu quando eu tinha nove ou dez anos e eu cantei "Adeste Fideles ", uma canção super clássica de Natal e isso me marcou para sempre — explica o tenor, Felipe Menegat.

Seu repertório musical envolve canções como Noite Feliz, White Christmas, de Bing Crosby e a clássica Cantique de Noel, de Andrea Bocelli. Para Menegat, essa última canção costuma ser uma das favoritas do público.

Decoração interativa e instagramável

Inspirado nos grandes espetáculos natalinos de Gramado, Curitiba, Nova York e Orlando, a primeira edição do Natal Alegre conta com um espaço voltado para experiências interativas e espetáculos diurnos e noturnos. Entre os inúmeros espaços disponíveis estão o trenó e renas de 2,5 metros, a árvore de 10 metros de altura e guirlandas de 3 metros. Além disso, as crianças ainda poderão aproveitar o presépio infantil, luzes e projeções natalinas.

— Quando a gente pensou na cenografia, nós tínhamos uma preocupação muito grande que os espaços ficassem especiais tanto durante o dia, quanto à noite, afinal temos diferentes públicos. Por isso seguimos pelo caminho do gigantismo, em que os elementos são enormes. A árvore tem 10 metros de altura, as renas têm 2,5 metros e as bengalas têm 3 metros. Então passamos a procurar por elementos que tivessem essa característica — explica a superintendente do Cais Embarcadero, Fabiana Marcon.

Espaços gastronômicos para toda a família

Do almoço ao jantar, o Cais Embarcadero se divide com diversas opções de restaurantes que valem para diferentes ocasiões. Durante a programação do Natal Alegre, os estabelecimentos também estarão disponíveis para casais, famílias e amigos que desejam descontrair. Com opções que envolvem desde a culinária contemporânea, cantina italiana até gelatos, o lugar convida gaúchos e turistas a curtir as luzes do Natal, enquanto apreciam uma refeição à beira do Rio Guaíba.

Diferentes atrações e espetáculos

Conforme a superintendente do Cais Embarcadero, a expectativa é que local se torne o principal ponto de encontro das pessoas ao longo do mês, oferecendo uma alternativa acessível de lazer, contemplação e convivência. Para ela, todas as apresentações criam uma atmosfera de união e celebração em volta da cidade, ao mesmo tempo que permite se conectar com espetáculos e shows.

— A Companhia Atmosfera traz algo realmente especial para o evento. O grupo teatral se apresenta em dias diferentes, então é possível se programar para acompanhar os espetáculos. É legal vir em família, pois eles têm a Trupe de Natal que acompanha o Papai Noel todas as quartas, sábados e domingos. Além disso, ainda existem outras atrações como a Cirkaria e o Reino do Natal, a fábrica de brinquedos e o presépio vivo — afirma Fabiana.

Atrações mais aguardadas

O clima de Natal também foi sentido por quem escolheu o Cais Embarcadero para aproveitar o fim de semana em família. Entre os visitantes estava Guilherme Cunha, que acompanhava a esposa e o filho pequeno. Para ele, o evento reforça a ideia de união que costuma marcar esta época do ano e oferece um momento especial para ser vivido junto a quem se ama.

— O Natal significa amor, união, significa família para nós. Antes eu já pensava que o Cais Embarcadero proporciona para a família esse momento entre pai, filho e esposa. Por isso, ficamos ainda mais empolgados, pois esperávamos ansiosos a chegada do Papai Noel de lancha — afirma Guilherme Cunha.

Segundo os organizadores do evento, essa será a primeira edição de muitas que estão por vir, visto que o objetivo do Natal Alegre é atrair mais de 500 mil visitantes entre dezembro e 4 de janeiro — quando a edição chega ao fim — colocando Porto Alegre como uma opção de lazer neste fim de ano.

Serviço

Horário de funcionamento:

Terça à domingo, das 10h às 22h30

Espetáculo Natalino com Cia Atmosfera

4 de dezembro: Cirkaria e o Reino do Natal

11 de dezembro: Duendes do Natal

18 de dezembro: Fantástica Fábrica de Brinquedos

23 de dezembro: Ato de Natal - Presépio Vivo

Apresentação de Coro Natalino com Show de Fogos de Artifício

Datas: 12, 16, 19, 22 e 26 de dezembro

Chegadas do Papai Noel de lancha com a trupe de natal

Quartas: 3, 10 e 17 de dezembro

Sábados: 6, 13 e 20 de dezembro

Domingos: 7, 14 e 21 de dezembro

A programação acontece diariamente e inclui atrações para todas as idades, consolidando o Cais Embarcadero e o Centro Histórico como o centro das celebrações natalinas da capital gaúcha.

Ficha técnica:

Apresentação: CEEE Equatorial

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Promoção: Sindilojas, CDL Porto Alegre e Sindha

Apoio: ABF Developments, Tri Legal, Coca-Cola, Pompéia, Farmatec e Ades Construção

Produção: Inventa Evento

Cenografia: Encantum Gramado

Espetáculos: Cia Atmosfera