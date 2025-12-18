Ivete Sangalo encerra turnê de samba em Porto Alegre

Ivete Sangalo se apresentou para os gaúchos no último sábado. Alex Woloch / Divulgação

No último sábado (13), a cantora baiana Ivete Sangalo encerrou, em Porto Alegre, a turnê Ivete Clareou. A apresentação, realizada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, reuniu milhares de fãs e marcou o fim do ciclo 2025 do projeto. O espetáculo, que celebra também Clara Nunes, levou o público gaúcho à loucura ao longo de mais de cinco horas de show.

O Ivete Clareou, que passou por Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte antes de desembarcar na capital gaúcha, é um projeto em que Ivete Sangalo revisita suas raízes e memórias ligadas ao samba. A ideia de gravar um disco no gênero era um desejo antigo da artista, que relembra como o ritmo sempre esteve presente em sua trajetória.

— Tive a alegria de encontrar a turma da SuperSound, que queria fazer um projeto comigo, e veio à mesa essa ideia do samba. Estou muito feliz, tem sido uma turnê muito vitoriosa — declarou a cantora.

Com músicas autorais presentes no álbum Ivete Clareou, no qual Ivete não apenas homenageia Clara Nunes, mas também apresenta novas canções em parceria com outros artistas, o show contou com um repertório amplo e diversificado.

O público que esteve no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho pôde ouvir a baiana interpretar clássicos do samba e do pagode, como Pura Adrenalina, Deixa Acontecer, Tchau e Bença, entre outros. A “mainha” também cantou alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como Me Abraça, Flor do Reggae, Não Precisa Mudar e Quando a Chuva Passar.

Conexão com os gaúchos

A conexão entre Ivete Sangalo e o público gaúcho não é recente. A cantora, que ganhou projeção nacional à frente da Banda Eva, relembra que o Rio Grande do Sul a acolheu desde o início da carreira. Ela afirma ser apaixonada pelos gaúchos e destaca o carinho e o afeto que sempre recebeu no Estado.

— Já perdi as contas de quantas vezes me apresentei em Porto Alegre, e sempre foi especial. Mas teve uma passagem em um trio elétrico que foi uma catarse. Não me esqueço disso. Faz muitos anos, mas foi algo muito marcante — relembra.

A energia e a entrega da cantora no palco foram perceptíveis para todos que curtiram Veveta na Capital. A bancária Aruana Ravel Kolling, de São Leopoldo, que foi ao show acompanhada de uma amiga, elogiou a apresentação do início ao fim. Além da performance, ela destacou a capacidade de Ivete de contagiar o público com a dança, a voz, a alegria e as brincadeiras.

Aruana Kolling elogiou a turnê da cantora. Redes Sociais / Reprodução

— As escolhas das músicas foram de ótimo gosto, além da participação especial do cantor Diogo Nogueira. A estrutura do show também foi fantástica: o palco tinha formato de 360 graus, o que permitiu uma interação constante. Os fogos foram lindos, o cenário também, e o espaço rendeu fotos maravilhosas — afirma.

A organização do evento também foi bem avaliada. Segundo Aruana, o público compareceu disposto a dançar, se divertir e matar a saudade da cantora.

— Espero que ela venha mais vezes à nossa terra e traga ainda mais da sua alegria e da energia baiana — completa.

Participações especiais