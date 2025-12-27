Feriados de 2026: 5 dicas para conhecer os Cânions do Sul 

Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Ao longo do ano, muitas famílias aproveitam a temporada de férias escolares para viajar e conhecer lugares diferentes. Em 2026, essa oportunidade segue, já que os feriados prolongados estarão ainda mais presentes. O Carnaval de 2026, a Semana Santa e o Feriado de Corpus Christi são alguns exemplos de datas para quem planeja viajar durante a temporada. Por isso, a Urbia Cânions Verdes, responsável pela gestão dos serviços de visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, separou 5 dicas para curtir com planejamento e tranquilidade.

1. Pesquise sobre os destinos

A viagem começa muito antes de comprar passagens ou reservar hospedagem. Ler relatos de outros viajantes, assistir a vídeos sobre o destino e montar um roteiro inicial ajuda a alinhar expectativas e evitar surpresas. Nesse processo, vale identificar os principais atrativos e se eles funcionam normalmente durante os feriados. Redes sociais e sites oficiais podem ajudar no planejamento, assim como conversar com amigos que já estiveram no lugar.

Explorando o Rio Grande do Sul

Para quem pretende explorar o Rio Grande do Sul, a Urbia Cânions Verdes sugere olhar com atenção para Cambará do Sul, a cidade que combina paisagens naturais, gastronomia regional e que oferece acesso aos cânions do Sul do Brasil. Entre as atrações do município, estão o casarão histórico, que ajuda a contar a formação da cidade e a ocupação dos Campos de Cima da Serra, o centro de Cambará do Sul, com comércio de souvenires, cafés, além de restaurantes que valorizam a culinária regional, com pratos típicos da Serra Gaúcha e ingredientes produzidos na região – como o pastel de pinhão, o doce de gila e o queijo serrano.

2. Defina um orçamento

Um dos pilares do planejamento é estabelecer um limite claro de gastos. Seja para uma viagem curta ou um roteiro mais completo, definir um teto financeiro ajuda a evitar decisões impulsivas e garante que o lazer não comprometa o orçamento familiar ou de grupos de amigos. Nesse momento, é importante listar despesas com transporte, hospedagem, alimentação e ingressos para atrativos. A compra antecipada, além de facilitar a organização, costuma oferecer preços mais vantajosos, especialmente em períodos concorridos, como feriados prolongados.

Há muito o que explorar no destino em geral, além dos cânions e suas trilhas. Há espaço para cavalgadas, banhos de cascata e hospedagem estilo glamping. Há toda uma variedade de ações, passeios e locais incríveis que fazem de Cambará do Sul um local estratégico para aventura, contemplação e conexão com a natureza.

Um exemplo disso é a compra de ingresso para locais de interesse, como a visita aos cânions, que custa R$ 107 por pessoa. O ingresso dá direito a três acessos em um período de sete dias, a partir da primeira entrada, o que favorece quem pretende conhecer mais de um cânion durante a mesma viagem.

Algumas experiências específicas, como a Trilha do Rio do Boi, têm ingresso à parte, no valor de R$ 107 por pessoa. Esse mesmo ingresso dá direito a outros dois acessos para os cânions Itaimbezinho e Fortaleza, enquanto atividades de aventura como a tirolesa, no Parque Nacional da Serra Geral, custam R$ 220,00 por pessoa. Por isso, incluir esses valores no planejamento ajuda a organizar o orçamento e a definir prioridades antes de sair de casa.

3. Escolha os dias de viagem

Como a maior parte dos feriados de 2026 cai em segundas ou sextas-feiras, diversas datas terão finais de semana prolongados. Com isso, ampliam-se também as oportunidades de curtir os chamados feriadões, que ao todo contabilizam 10 feriados nacionais. Porém, nem todo o feriado funciona da mesma forma para as famílias, amigos e casais. É necessário avaliar a rotina de trabalho, o calendário escolar dos filhos e a disponibilidade de quem vai viajar junto na hora de pensar nas datas das viagens. Entre as datas estão alguns feriados prolongados:

1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;

3 de abril (sexta-feira) — Sexta-feira Santa;

21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;

1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho;

4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

4. Considere a estação

Além das datas no calendário, a época do ano influencia diretamente a experiência de viagem. Em Cambará do Sul e arredores, cada estação oferece características diferentes. O verão e o início do outono costumam ter dias mais longos e temperaturas mais altas, favorecendo banhos de cascata e travessias de rios, como na Trilha do Rio do Boi. Já o inverno atrai visitantes que gostam de um clima mais frio, trilhas ao ar livre com o céu aberto, além de experiências gastronômicas típicas da Serra.

Consulte a previsão do tempo

Em destinos de natureza, fatores como chuvas intensas, neblina e variação de temperatura podem impactar a programação. Algumas trilhas e atividades podem ser melhor aproveitadas conforme as condições climáticas, o que torna a consulta à previsão do tempo e às orientações oficiais parte do planejamento. A recomendação da concessionária dos Parques Nacionais é acompanhar informações atualizadas nos dias que antecedem a viagem e manter certa flexibilidade no roteiro.

5. Aproveite a culinária regional

A gastronomia em Cambará do Sul reflete a tradição e o clima serrano, ao combinar receitas típicas da culinária gaúcha com ingredientes locais e opções diversificadas. Entre os pratos que marcam a região estão o churrasco gaúcho, o arroz de carreteiro, o pinhão preparado de diversas formas, o doce de gila e o queijo serrano. A truta, um peixe de águas rasas e frias, também está entre as receitas regionais.