Destino cultural transforma o turismo no Noroeste gaúcho

Mais de 95 mil pessoas já passaram pelo local. Betina Cesa / Divulgação

Com a proposta de oferecer conhecimento, identidade regional e inovação, o MEA - Memorial da Evolução Agrícola se tornou parada quase obrigatória para quem viaja pelo Noroeste gaúcho. Em uma área de 64 mil metros quadrados, o espaço na cidade de Horizontina combina arte, educação, tecnologia e meio ambiente em uma experiência gratuita, acessível e pensada para diferentes públicos.

Inaugurado em dezembro de 2023, o MEA é uma iniciativa do Instituto John Deere em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Considerado o maior memorial agrícola da América Latina, o complexo retrata a trajetória da agricultura e sua importância para o desenvolvimento do país.

Segundo a diretora do Memorial, Karina Viana, a relevância do espaço se destaca em um cenário ainda pouco representado.

– No Brasil, temos quase 4 mil museus e poucos são dedicados à história da agricultura. O MEA, hoje, é uma das referências em conjunto documental, estrutura museológica e programação diversificada – afirma.

Como parte de sua proposta educativa, a instituição busca ampliar seu alcance por meio de uma exposição itinerante que, até abril de 2026, passará por 18 comunidades, levando apresentações teatrais e atividades educativas.

Consulte os horários de visitação do MEA e programe sua v isita

Confira três motivos pelos quais o MEA é um destino que merece ser conhecido:

1. Referência para quem visita o noroeste gaúcho

Para quem viaja de Porto Alegre ou outras cidades, a região Noroeste oferece uma vantagem única: é possível incluir no mesmo roteiro o Museu Histórico das Missões e um dos mais importantes tesouros históricos do país, o Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, também conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. O passeio ainda pode contemplar festas religiosas tradicionais e atrações gastronômicas locais.

2. Cultura e tecnologia, tudo em um só lugar

O MEA recebe o público com uma experiência que integra cultura e tecnologia. A exposição de longa duração, ambientes interativos e ações educativas convidam o visitante a explorar a agricultura sob novos olhares. Entre os destaques, estão os simuladores de colheitadeira e trator, que permitem vivenciar o funcionamento das máquinas em projeções realistas e contemplar cabines inspiradas em equipamentos verdadeiros.

O percurso inclui holografias e espaços imersivos que apresentam a evolução do setor rural no país. A SLC 65-A, primeira colheitadeira automotriz fabricada no Brasil, é outro ponto muito procurado, exposta de maneira que o público possa observá-la por todos os ângulos. Além disso, o complexo conta com quadras esportivas, playground, salas multiuso, loja e academia ao ar livre, o que torna a visita ainda mais agradável para famílias, escolas ou viajantes independentes.

3. Programação pensada para todos os públicos

A cada semana, novas atividades entram na agenda do Memorial. A programação atende diferentes faixas etárias e estimula a curiosidade com iniciativas como Prosas com a Escola, Noite no MEA, Roda com Ciência e Acústicos MEA, que oferecem desde conversas e música ao vivo até experiências científicas e encontros culturais.

