Após sucesso, evento calçadista retornará a Novo Hamburgo em 2027

Após 14 anos em Gramado, Zero+ migrou para Novo Hamburgo. Dinarci Borges / Divulgação

Após 14 anos de atuação em Gramado, a Zero+, feira voltada a tendências de moda para o setor calçadista, desembarcou na cidade de Novo Hamburgo, conhecida como Capital Nacional do Calçado. Organizada pela Merkator Feiras e Eventos, a edição de 2025 foi um sucesso, reunindo diversas pessoas entre 17 e 19 de novembro nos pavilhões da Fenac.

Com foco na coleção outono/inverno 2026, o evento contou com a presença de diferentes marcas – incluindo nomes como Actvitta, Beira Rio, Bottero, Colcci, Cravo e Canela, Cristófoli, Giulia Domna, Lilica e Tigor, Moleca, Mormaii, Pegada e Tonin. Entre as principais tendências apresentadas, destacaram-se temas como acabamento artesanal, trançados com cordas boêmias, cavallino, couro entrelaçado e texturas animais.

A diretora da Merkator Feiras e Eventos, Roberta Pletsch, conta que, além de mostrar os caminhos para o futuro do footwear, a Zero+ funciona como um espaço de fomento aos negócios.

– Muitos expositores nos relataram vendas acima das expectativas. Ouvi comentários de empresários que venderam muito bem ao longo dos três dias – aponta a executiva.

A empresária Margareth Becker, da Catri Bolsas, empresa de Novo Hamburgo que faz parte do grupo Estação Moda RS, por exemplo, recebeu diversas encomendas durante o evento. A marca registrou pedidos não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e até do Uruguai.

Calendário de eventos do setor ganha novas datas

A edição da Zero+ em Novo Hamburgo também marcou uma mudança importante no calendário nacional de feiras do setor calçadista. A Merkator anunciou novas datas para seus dois eventos especializados: o Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), principal plataforma de lançamento da moda primavera/verão em calçados e acessórios, acontecerá em Novo Hamburgo de 29 de junho a 1º de julho de 2026. Já a próxima edição da Zero+ está prevista para ocorrer na Capital Nacional do Calçado entre 11 e 13 de janeiro de 2027.