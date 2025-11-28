Show da turnê Ivete Clareou será em dezembro em Porto Alegre

Ivete Sangalo receberá convidados na turnê que chega a Porto Alegre. IESSI / Divulgação

A turnê de samba de Ivete Sangalo chega a Porto Alegre. Inspirada por Clara Nunes, uma das maiores intérpretes do gênero no país, o show Ivete Clareou será apresentado no dia 13 de dezembro, no Parque Harmonia. No novo projeto, a artista baiana revisita suas raízes e se reconecta com a essência do samba brasileiro.

A turnê, que já percorreu São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, chega à capital gaúcha para sua última apresentação. De volta à cidade após sua passagem em 2023, Ivete explica que o espetáculo funciona como um “show-festa”, em que a energia é construída por ela e pelo público.

— É um show em que a gente fecha os olhos e se delicia com cada samba e cada pagode. É despretensioso, voltado para a comunhão — afirma a artista.

Resgatando a essência

A relação de Ivete Sangalo com o samba é antiga e afetiva. Segundo ela, a primeira música que conseguiu cantar do início ao fim foi Conto de Areia, de Clara Nunes, aos três anos. Essa influência acompanha toda a sua trajetória artística. Ivete Clareou é, portanto, uma homenagem à força e à luminosidade de Clara, que marcou profundamente o percurso musical da cantora.

— É um show com diversas músicas, intérpretes e compositores. Não só samba, mas também pagode nacional, numa leitura que atravessa os anos 1980, 1990 e 2000. Além de enaltecer essa mulher que foi a primeira grande popstar que conheci, que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e meu coração sentiu. Nada mais justo do que homenageá-la e pedir as boas energias, com aquele sorriso incrível — diz Ivete.

O álbum Ivete Clareou reúne releituras e faixas autorais criadas especialmente para o projeto. A artista conta que a definição do repertório foi um processo orgânico e carregado de emoção: ela se conectou às músicas à medida que as ouvia, seguindo o mesmo critério de outros trabalhos — a escolha parte sempre do que toca o coração.

— A emoção vem quando me imagino cantando aquela música. Há algo na letra, no groove, na cadência. São muitos os fatores que nos fazem querer gravar uma faixa. Foi um processo muito prazeroso. Cada etapa, da criação do arranjo à interpretação, mexeu profundamente comigo — resume.

De amigos a parceiros musicais

O projeto também ganha força com participações especiais de nomes como Belo, Péricles, Dilsinho, Jorge Aragão, Maria Rita e Arlindinho. Ao convidar artistas que fazem parte de sua memória afetiva, Ivete foi recebida com entusiasmo e carinho, transformando amizades em parcerias artísticas.

— Encontrar pessoas que admiro só soma na alma, na vida e no acreditar do encontro. Eu sou uma pessoa dos encontros, da alegria deles. Foi prazerosíssimo. São artistas determinantes no poder da música. Fiquei muito feliz.

Com mais de três décadas de carreira, Ivete Sangalo se consolidou como uma das maiores estrelas da música brasileira, mobilizando multidões em qualquer ritmo. Aos 53 anos, ela afirma viver um momento de grande plenitude. O projeto Ivete Clareou, por ser uma experiência inédita, tem trazido brilho novo aos seus dias.

— É a primeira vez que faço um projeto desse jeito. Estou saboreando muito, porque as canções são lindas e carregam memória afetiva. Há diversão, há novidade. Estou amando, estou muito feliz — finaliza.