Sonho de Natal inova com Festival do Panetone e programação ampliada 

Novas atividades foram pensadas para aproximar público e valorizar a participação da comunidade. André Fernandes / Prefeitura de Canela / Divulgação

Mais uma edição do Sonho de Natal está chegando em Canela, na serra gaúcha. O evento, que acontece entre os dias 30 de outubro e 18 de janeiro de 2026, é promovido pela prefeitura de Canela. A temporada, que se iniciou na semana passada, marca o início dos festejos natalinos em Canela e reforça o papel da cidade como um dos principais destinos turísticos da serra gaúcha.

A 38° edição do Sonho de Natal* conta com uma programação com mais de 250 atrações gratuitas, que envolvem apresentações culturais e espetáculos de rua.

A atividade combina as raízes do evento junto com o planejamento que visa sempre apresentar novidades. Dessa forma, quem já está acostumado a acompanhar o evento pode se surpreender com desfiles, apresentações musicais, espaços temáticos e o famoso espetáculo da descida do Papai Noel pela Catedral de Pedra. Confira cinco motivos para participar das festividades:

1. Tradição que se renova

A descida do Papai Noel pela Catedral de Pedra segue como uma das atrações mais esperadas, marcando o início das celebrações no centro da cidade. No entanto, entre os desafios mencionados pelo prefeito, Gilberto Cezar, os que mais se destacam são encontrar o equilíbrio entre inovação e tradição.

— Manter viva a tradição, ao mesmo tempo, em que se ampliam as experiências são um dos principais desafios no desenvolvimento do evento. Dessa forma, para esta edição ampliamos as atrações culturais e espaços de visitação, com ambientes instagramáveis e atividades interativas. A ideia é unir tradição e novidade — explica.

2. Temporada de movimento e atmosfera natalina

De acordo com o responsável pela gestão do município, durante essa temporada a cidade vive um período econômico favorável e simbólico, já que reúne elementos do Natal e um comércio dedicado a atender turistas de todos os estados do Brasil. Nesta edição, a expectativa da Prefeitura de Canela é receber cerca de 2 milhões de visitantes durante toda a temporada natalina.

— Durante esta época os serviços se ajustam para receber um número maior de visitantes. Mas, além da rotina mais intensa, existe um clima especial nas ruas: as famílias circulam mais pelo centro, as crianças aguardam as apresentações e a comunidade se envolve de forma natural com o evento. É um momento em que Canela se organiza para receber bem e também para aproveitar esse período que traz oportunidades e valoriza a nossa identidade — destaca.

3. Novas atrações para os gaúchos

Além de valorizar as tradições, o evento também movimenta a economia local por apresentar novas atrações. De acordo com Cezar, entre as novidades deste ano estão o Festival do Panetone — que valoriza a produção local e a economia criativa — e o espetáculo teatral “Sempre é Natal”, que combina teatro, música e elementos lúdicos voltados ao público familiar.

— O Festival do Panetone vem para valorizar a produção local e agregar mais sabor ao evento, fortalecendo a economia criativa e estimulando novos produtos natalinos da cidade. Já o desfilo temático foi pensado para ser mais humanizado e próximo do público, valorizando a participação da comunidade. Conseguimos unir cultura, turismo e economia em torno de um mesmo propósito — aponta.

4. Conhecendo a cidade para além das festividades

Para aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer, o prefeito recomenda montar um roteiro que combine as atrações natalinas com os pontos turísticos e gastronômicos da cidade, definindo o hotel, restaurantes e parques que gostaria de conhecer.

— Montar um roteiro é essencial e envolve desde programar a hospedagem, até escolher os espetáculos e pontos turísticos que tem interesse em visitar. Por isso, sugiro também caminhar pelo centro, pois facilita o acesso às atrações. E vale reservar um tempo para conhecer a gastronomia local, parques, museus e demais experiências da cidade, que completam a visita — pontua.

5. Disponibilidade na rede hoteleira

O município de Canela é amplamente conhecido pela rede gastronômica e as diversas opções de lazer. Em 2023, a cidade recebeu, inclusive, o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos . Levando em conta a sua reputação e evento que acontece todos os anos, o gestor municipal prevê uma alta taxa de ocupação para novembro e dezembro.

— A rede hoteleira de Canela está se preparando para receber visitantes de diferentes regiões do país. Ainda há disponibilidade, especialmente para quem se organiza com antecedência, mas a recomendação é garantir hospedagem quanto antes — orienta o prefeito.

A cidade conta com hospedagens para todos os perfis, de pousadas familiares a hotéis de grande porte, localizados em diferentes bairros, incluindo o centro, onde estão localizadas as principais atrações natalinas.

— Se eu pudesse definir esta edição em uma palavra, seria “construir”, porque nosso objetivo é aprimorar processos, fortalecer parcerias e estruturar o evento de forma sustentável para os próximos anos — finaliza.