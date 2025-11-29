Santa Maria: saiba por que o Santuário Tabor é referência no turismo cristão 

Pioneiro, Santuário Tabor foi inaugurado em abril de 1948 em Santa Maria. Ir M Lisane Goessler / Divulgação

O Santuário Tabor, também chamado de Santuário de Schoenstatt, é ponto de partida de um dos capítulos mais importantes da vibrante história religiosa da cidade de Santa Maria. Foi no Santuário que começou a jornada do diácono João Pozzobon, que peregrinava com uma imagem de Nossa Senhora, evangelizando a população local. Considerado venerável pela Igreja Católica, está perto de se tornar santo pelo Vaticano.

O Tabor foi inaugurado em 11 de abril de 1948 como o primeiro Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt no Brasil. Hoje existem 24 deles no país, e todos seguem o mesmo desenho do original localizado em Schoenstatt, uma região da cidade de Vallendar, na Alemanha.

Foi lá que nasceu, em 1914, o Movimento Apostólico de Schoenstatt, criado pelo padre José Kentenich. O religioso esteve presente na inauguração do Santuário Tabor em Santa Maria, marcando o pontapé inicial do movimento no Brasil. Pouco depois, em 1950, partindo do Santuário Tabor, João Pozzobon deu início à Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, em sua missão de levar a fé a famílias, escolas, presídios e hospitais da região.

Origem do movimento, o Santuário Tabor já é um destino religioso muito procurado. Por dia, mais de cem peregrinos comparecem ao local. Tours vindos de diversas regiões do Brasil e de outros países chegam em ônibus lotados, e representantes da Campanha Mãe Peregrina se esforçam para customizar roteiros, passeios e estadias conforme cada grupo. Assessora da Campanha Mãe Peregrina, a Irmã Rosequiel Fávero destaca que o Santuário é indissociável da missão de vida de João Pozzobon.

– João Pozzobon levou adiante a Campanha Mãe Peregrina, que hoje está em mais de cem países, carregando uma imagem da santa. Atualmente, existem 130 mil dessas imagens no Brasil. Aqui, já recebemos viajantes de 27 nacionalidades diferentes para conhecer ou voltar a visitar o Santuário e demais locais ligados à Campanha e à vida de João Pozzobon – afirma Rosequiel.

Em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, o projeto Santa Maria Tem! aposta no turismo religioso para impulsionar o investimento, a cultura e o conhecimento regional. Conhecida como Cidade Peregrina e reconhecida no Plano Municipal de Turismo como Território do Sagrado, Santa Maria recebe quase 300 mil turistas por ano, muitos deles motivados pela fé e pela devoção mariana, o que resulta em R$ 80,1 milhões em recursos para o município. Para receber tantas pessoas, a cidade conta com uma infraestrutura de 28 hotéis, 23 motéis e cerca de 3,1 mil leitos, além de 295 restaurantes e 174 espaços para eventos.

Saiba mais sobre o Santuário Tabor

Conheça 5 atrativos que fazem valer uma visita ao Santuário Tabor:

1. Romaria da Primavera

Romaria da Primavera ocorre em setembro e reuniu 7 mil pessoas em 2025. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

Quem deseja visitar o Santuário Tabor pode aproveitar a data da Romaria da Primavera para planejar um roteiro completo. A romaria ocorre sempre no segundo domingo de setembro. Há possibilidade de hospedagem no Centro Mariano (em frente ao Santuário) ou na Casa de Retiros (ao lado do Santuário). A equipe de Pastoral do Santuário Tabor (tabor.romaria@gmail.com, telefone 55-3221-6114 e WhatsApp 55-99980-8524) presta serviços aos peregrinos, como acolhida e condução.

A romaria parte do Santuário Tabor e vai até o Santuário Basílica Nossa Senhora Medianeira, uma distância de cerca de quatro quilômetros. Uma tradição é a colocação de pétalas de rosas diante do Santuário ao amanhecer. Em 2025, a romaria reuniu 7 mil pessoas.

2. Imagem da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt

Imagem é uma réplica daquela venerada no santuário original, na Alemanha. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

No Santuário, encontra-se a imagem da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Essa imagem é uma réplica daquela venerada no santuário original, na Alemanha. Todos os santuários de Schoenstatt no mundo contam com essa imagem, que simboliza a devoção mariana no Movimento Apostólico de Schoenstatt.

3. Registros históricos

Local onde o padre José Kentenich costumava orar está marcado no Santuário. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

No interior do santuário, há duas placas nos bancos referentes a dois dos mais importantes nomes do Movimento Apostólico de Schoenstatt. Uma delas indica o local onde João Pozzobon costumava se sentar durante as missas, enquanto a outra assinala o lugar no qual o padre José Kentenich costumava se ajoelhar durante suas visitas.

4. Ânfora de pedidos e contribuições

Papéis são colocados na ânfora, simbolizando a colaboração com a graça divina. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação

Um elemento importante do santuário é a ânfora na qual os fiéis depositam seus pedidos e suas contribuições (sacrifícios, trabalhos e atividades apostólicas realizados durante o dia). Os atos são escritos em papéis e colocados na ânfora, simbolizando a colaboração com a graça divina.

A expressão “Nada sem vós, nada sem nós” resume essa aliança, que enfatiza a importância da intercessão de Maria e da cooperação humana com a graça de Deus. No dia 18 de cada mês, os papéis são queimados na missa, representando a oferta espiritual de cada indivíduo.

5. Pira e memorial aos heróis

Papéis com as contribuições espirituais dos fiéis são queimados na pira. Secretaria de Comunicação Mãe Peregrina / Divulgação