Marca gaúcha transforma tricot em legado familiar

Campanha da Michele Tricot apresenta conceito de amor que atravessa gerações. Campanha Dia das Mães Michele Tricot / Tainá Crisóstomo

Há mais de 40 anos, a Michele Tricot transforma o tricot em moda, tradição e herança familiar no coração de Nova Petrópolis. Criada do desejo de empreender e de valorizar o artesanato local, a marca segue fiel às raízes que a fizeram nascer, combinando técnicas manuais à tecnologia com modelagens confortáveis e contemporâneas, pensadas para dialogar com diferentes estilos.

Foi assim que, em 1983, o casal, Clari e Nair Arend iniciaram uma jornada que iria muito além das máquinas e dos fios. Quatro décadas depois, o legado construído por eles continua vivo nas mãos da filha, Michele Arend, que hoje conduz a empresa unindo afeto, tradição e inovação — e transformando em moda tudo aquilo que aprendeu dentro de casa.

— Essa ligação de amor é um dos pilares da marca. Criar uma experiência que acolha o cliente, transmitindo carinho e dedicação em cada ponto do tricô, continua sendo um dos nossos maiores desafios — comenta a atual responsável pela direção da marca, Michele Arend.

Um futuro artesanal

A indústria da moda tem testemunhado um ressurgimento do interesse pelas criações artesanais, característica que há décadas orienta o trabalho da família Arend. Esse cuidado também se reflete na forma como o conhecimento é transmitido entre gerações. Segundo Michele, preservar os saberes do artesanato exige diálogo, planejamento e preparo constantes.

— Mantemos um processo que honra a identidade construída pelos meus pais, mas que também incorpora as transformações que o mercado exige. E tudo isso sem abrir mão da qualidade da matéria-prima. Acreditamos que trabalhar com o melhor é o que nos permite entregar o melhor — reforça.

Essa atenção aos detalhes se reflete não apenas na qualidade das peças, mas na forma como a marca se relaciona com sua própria comunidade. Hoje, a empresa reúne cerca de 40 colaboradores, todos moradores da região. Segundo a diretora, muitos deles acompanham a evolução da Michele Tricot há décadas, participando de cada etapa do processo, da criação à modelagem, da costura ao acabamento.

— Os funcionários são o mecanismo, a engrenagem e o afeto presente em cada ponto do tricô. A sinergia e a busca por resultados melhores são desafios permanentes, mas continuam vivos porque jamais deixamos de lado o fator humano. A Michele Tricot nunca será apenas uma empresa, é uma família — explica.

Modelagem que atravessa gerações

A vocação para unir tradição e inovação também aparece na forma como a marca amplia o uso do tricô para além do inverno. Com pesquisa contínua e o uso de fibras naturais, como o algodão, a marca desenvolveu peças mais leves, respiráveis e com caimento confortável.

— Hoje , o tricô ganhou novas funções, no frio, ele continua sendo desejado e procurado por ser item que aquece e proporciona aconchego, mas agora, ele também é visto como item de estilo para o verão. Com pontos leves e vazados, o tricô tornando-se inclusive mais fresco, além de trazer o visual do handmade que está tão em alta. O desafio é sempre unir conforto, elegância e autenticidade — explica Michele.

Mais do que seguir tendências, a marca se destaca por criar memórias. São clientes que retornam, algumas com peças guardadas há mais de dez anos, outras que carregam histórias de família entrelaçadas às peças. Para Michele, esses relatos são o verdadeiro termômetro do impacto do trabalho.

— É gratificante ouvir que uma peça nossa fez parte de momentos importantes da vida de alguém. Isso reforça que produzimos mais do que roupas: produzimos experiências — afirma.

O futuro, no entanto, não se tece sozinho. Ele é construído dia após dia, fio após fio. E Michele acredita que ainda há muitos capítulos a serem escritos, talvez pelas próximas gerações da família Arend, guiadas pelos mesmos valores que moldaram a marca desde o início.