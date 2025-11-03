Gramado se prepara para sediar evento de destaque do setor de turismo

Festuris atrai profissionais de turismo do mundo inteiro a Gramado. Festuris / Divulgação

Explorar lugares alternativos, vivenciar imersões culturais e conectar-se com a natureza de forma consciente são alguns dos maiores desejos dos viajantes em 2025, de acordo com o Ministério do Turismo. Temas como esses, aliados a outras tendências e transformações que estão moldando o mercado de viagens, serão discutidos em palestras e encontros de negócios da 37ª edição do Festuris, entre 6 e 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado.

Com mais de três décadas de história, o evento é conhecido por conectar marcas, destinos e pessoas em prol do desenvolvimento do turismo. Depois de bater recordes em 2024 – com mais de 15 mil visitantes, mais de 2.500 marcas e R$ 480 milhões em negócios gerados –, o Festuris se prepara para a nova edição.

– No dia 6, teremos a solenidade de abertura, realizada no Palácio dos Festivais, seguida por algumas atividades sociais. Já nas manhãs de 7 e 8 de outubro, o destaque ficará por conta do palco Meeting, que receberá palestras de temas transversais relacionados à temática da edição de 2025: reimaginar o amanhã – explica o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, organizadores do Festuris. Festuris / Divulgação

Especialistas como Cris Mors, diretora de vendas e marketing da Rede Laghetto, e Michel Daros, presidente da Associação Brasileira de Turismo Social (ABRASTUR), abordarão como a hospitalidade pode impulsionar destinos. Outro destaque da programação é o painel “Turismo do Amanhã: Perspectivas para o desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos”. O momento contará com a presença do secretário de turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, e do arquiteto e urbanista com especialização em história da arte, Leônidas Oliveira.

A campeã mundial de ginástica artística, Daiane do Santos, subirá ao palco para falar sobre turismo esportivo. Já nomes como Luiz Candreva, head de inovação na Ayoo, e Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e colunista, promoverão reflexões e lições sobre o futuro. A lista de temas abordados pelos palestrantes inclui ainda inteligência artificial, diversificação de roteiros, turismo sustentável e regenerativo, astroturismo e insights relacionados ao mercado de luxo.

Além das atrações do palco Meeting, o Festuris terá espaços segmentados para tipos diferentes de turismo. Essas áreas, inclusive, contarão com palcos menores para discussões de conteúdos mais específicos e de nicho, incluindo temas relacionados a assuntos como viagens sustentáveis, de luxo e de bem-estar.

– Viajamos pelo mundo participando de feiras e acompanhando as tendências globais. Trazemos essas discussões para o Festuris, tanto em formato de espaços como em termos de conteúdo. A ideia de organizar o evento com essa segmentação funciona como um facilitador para o participante, que pode focar sua especialidade – afirma a fundadora e criadora do Festuris, Marta Rossi.

A área Business & Innovation, por exemplo, oferecerá um ambiente voltado para questões como MICE (turismo de negócios e eventos), Business e Tecnologia, com oportunidades para fazer networking e explorar as principais tendências atuais. O espaço temático Luxury, por sua vez, completa 10 anos em 2025 e promete reunir grandes marcas e novidades do segmento de viagens de alto padrão.

Há também locais como o Green Experience, focado em ações e práticas sustentáveis, o Food & Drinks Experience, que reforça a importância das experiências gastronômicas nos destinos turísticos, e o Health & Wellness, onde é possível encontrar produtos, serviços e destinos que promovem saúde e bem-estar. Para completar, será possível explorar áreas voltadas ao turismo LGTB+ e ao mercado de destination wedding, que consiste na realização de casamentos em um local diferente da cidade de residência dos noivos.

– A expectativa é de um evento maravilhoso, recheado de conteúdo, atrações e muitas novidades. Hoje, quem é da área do turismo precisa estar no Festuris. Isso vale tanto para os especialistas que trabalham com comércio, hotelaria e receptivo, como para profissionais que representam destinos turísticos, atuam como gestores ou fazem parte do governo. Todos têm a necessidade de entender o mercado atual – finaliza Zorzanello.

SERVIÇO

Endereço: Serra Park (Rua Henrique Belotto – Três Pinheiros, Gramado)

Data: 6, 7, 8 e 9 de novembro de 2025