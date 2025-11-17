Enart 2025 celebra a força da tradição gaúcha em Santa Cruz do Sul

Artistas amadores são avaliados por comissões técnicas especialistas. MTG / Divulgação

O Rio Grande do Sul respira a cultura e tradição. Em mais um ano de celebrações, o 38º Enart – Encontro de Artes e Tradições Gaúchas será realizado de 21 a 23 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Parque da Oktoberfest. Organizado e promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e pela Fundação Cultural Gaúcha (FCG) com o financiamento do Pró-Cultura RS – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É o maior evento de arte amadora na América Latina e expressão viva da filosofia tradicionalista do Sul do Brasil.

– Ano após ano, o Enart tem evoluído e aberto portas para que a cultura se expanda, promovendo uma fusão entre o belo, o técnico e os grandes espetáculos em todas as suas manifestações – destaca o vice-presidente artístico do MTG, Luis Afonso Torres.

Segundo o presidente da FGC, Oscar Gress, mais do que uma competição, o Enart é um espaço de formação cultural e fortalecimento da identidade do povo gaúcho.

– A edição de 2025 promete reafirmar o papel do encontro como símbolo de união, talento e orgulho das nossas raízes – comenta Gress.

Em entrevista, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Alessandro Gradaschi, conta sobre a história e as dinâmicas do Enart 2025.

⁠O que é e como surgiu o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha?

O Enart foi criado para preservar, valorizar e divulgar as artes, os usos, os costumes e a cultura popular do Rio Grande do Sul. Sua origem está ligada à evolução dos festivais culturais promovidos pelo MTG nas décadas de 1970 e 1980. Na prática, é um grande evento onde tradicionalistas de todo o Estado se reúnem para mostrar danças tradicionais, trova, chula, declamação, instrumentais, dança de salão, entre outras expressões.

⁠Qual é o propósito essencial do Enart?

O propósito central do Enart é estimular o intercâmbio cultural entre os tradicionalistas das 30 Regiões Tradicionalistas do Estado, promovendo integração, harmonia e respeito com base nos valores morais e éticos do povo gaúcho. O evento também valoriza o artista amador por meio da oferta de um espaço para expressão e representação do Rio Grande do Sul em nível nacional e internacional. Mais do que uma competição, é um movimento educativo e cultural, que fortalece o pertencimento e a identidade regional.

Como funcionam as dinâmicas competitivas entre os concorrentes durante o evento?

As competições são realizadas anualmente em três etapas: regional, inter-regional e final. A final do Enart 2025, como nos anos anteriores, acontece na cidade de Santa Cruz do Sul e reúne milhares de pessoas. Os artistas amadores são avaliados por comissões técnicas formadas por especialistas e de acordo com critérios definidos pelo regulamento. Além da competição, há um intenso clima de convivência, trocas culturais e confraternização, o que faz do Enart um encontro de celebração coletiva.

Quais são os principais destaques da edição de 2025?

Este ano, o Enart traz inovações nas dinâmicas de avaliação artística, ampliação dos espaços culturais paralelos e fortalecimento da Força B das Danças Tradicionais – com o objetivo de incentivar a renovação de grupos e as novas gerações. Outros destaques incluem a valorização das músicas inéditas e das criações coreográficas originais, que revelam a criatividade dos artistas gaúchos. Por fim, a integração digital nos processos de inscrição e transmissão reforça o compromisso do MTG com a modernização e a transparência do evento.

⁠Qual é o perfil do público-alvo do encontro?

O público participante e visitante é composto por tradicionalistas, famílias, artistas, pesquisadores e turistas. Eles são oriundos não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados do Brasil e países do Mercosul que compartilham nossa cultura. Muitos deles viajam em caravanas, participando de uma verdadeira romaria cultural que transforma o município-sede em um grande centro de convivência artística e comunitária.

Quais impactos o Enart 2025 deve deixar no cenário gaúcho de arte amadora?

O Enart é um celeiro de talentos e uma escola de cidadania. Seus impactos vão além do palco, pois fortalecem entidades tradicionalistas, inspiram novos artistas, dinamizam a economia criativa local e mantêm viva a herança cultural do povo gaúcho. Ao valorizar o artista amador, o encontro renova o compromisso do MTG com a formação humana e o protagonismo cultural, contribuindo para que o Rio Grande do Sul siga como referência em identidade e arte popular.

38º Enart – Encontro de Artes e Tradição Gaúcha 2025

Data: 21 a 23 de novembro

Local: Parque da Oktoberfest – Santa Cruz do Sul

Classificação: Livre

Ingressos disponíveis em Minha Entrada