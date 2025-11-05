5 motivos para viajar para a serra gaúcha em dezembro

Paisagem da Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Paulo / AdobeStock

O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais recebem turistas no Brasil. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforçam o papel que a serra gaúcha possui como um dos principais motores do turismo nacional. Em Gramado, Canela e Bento Gonçalves, onde a combinação de clima europeu, infraestrutura e hospitalidade atraem visitantes o ano inteiro, cresce também a busca por hospedagens que unam descanso e fácil acesso aos pontos turísticos.

Com base nisso, o Tri Hotéis separou dicas exclusivas para os visitantes que forem passar pela região no fim do ano.

Leia Mais Natal Luz de Gramado: confira as atrações que você não pode perder

Destinos imperdíveis

Dezembro é um convite para quem deseja ver a Serra em clima natalino. As ruas enfeitadas, os espetáculos ao ar livre e a programação cultural tornam a experiência ainda mais especial para quem está visitando a região. Segundo a Revenue Manager do Tri Hotéis, Bianca Sgarioni, o Natal Luz, em Gramado, é um dos principais eventos para quem nunca esteve na cidade durante essa época do ano.

— Outro passeio incrível é a Maria Fumaça, que inicia no município de Bento Gonçalves e termina em Carlos Barbosa. O passeio de trem é uma experiência única para quem quer explorar a história e a cultura da região de uma forma bem diferente e divertida — explica.

Gastronomia típica

A gastronomia da Serra é um dos principais atrativos para os visitantes. Polenta, sopa de agnolini, chimias e cucas estão entre os sabores herdados dos imigrantes alemães e italianos, responsáveis por moldar tradições que atravessam gerações e ajudam o viajante a sentir a verdadeira essência da região.

— Criada em uma família de descendência italiana, posso afirmar com orgulho que a culinária da Serra Gaúcha é um dos maiores tesouros da nossa terra. O churrasco e o xis são símbolos de nossa cultura e hospitalidade. Comer bem é parte essencial de viver o território gaúcho — finaliza.

Leia Mais 10 viagens de trem para fazer pelo Brasil; veja percursos e preços

Passeios ao ar livre

Para quem busca conexão com a natureza, Gramado, Canela e Bento Gonçalves oferecem uma série de opções que agradam desde viajantes aventureiros até as famílias com crianças. Entre trilhas, parques naturais e mirantes, é possível explorar paisagens que reforçam o charme da região e proporcionam momentos de descanso em meio a natureza. Em cidades como Canela, Bianca Sgarioni indica uma visita ao Parque do Caracol, ao Vale da Lajeana e às formações rochosas do Parque da Ferradura.

— Quem gosta de contato com a natureza, deve reservar um turno inteiro para esses passeios. São pontos que unem paisagens únicas e estrutura completa, perfeitos para relaxar e aproveitar o melhor da Serra — orienta.

Outros pontos turísticos para visitar:

Visita ao Parque do Imigrante, em Nova Petrópolis;

Passeio ao ar livre pelos Cânions de Fortaleza e Itaimbezinho;

Caminhada ao ar livre pelo Lago Negro.

Roteiros culturais

Museus, vinícolas e centros de tradição completam o circuito cultural da região. O Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, ganha destaque especial no fim do ano, período em que as vinícolas reforçam a programação com degustações e experiências imersivas. Já em Gramado e Canela, museus temáticos e atrações históricas ajudam a enriquecer o roteiro de quem deseja conhecer mais sobre o passado e as influências que moldaram o território.

— A região oferece uma variedade enorme de atrações culturais, e isso surpreende muito os visitantes. Para quem gosta de história e experiências diferentes, é impossível não encontrar algo que combine com seu estilo de viagem — afirma.

Além destes passeios, a executiva ainda traz outras opções de lazer:

Visita em família no Parque do Caracol, em Canela;

Assistir aos espetáculos do Sonho de Natal - mais de 250 atrações gratuitas;

Ida ao 4º Natal nos Vinhedos para acompanhar shows e gastronomia em meio às videiras - entrada gratuita;

Imersão histórica pela arquitetura de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado e Garibaldi;

Hospedagem estratégica

Com o aumento do fluxo turístico no fim do ano, escolher uma hospedagem bem localizada se torna ainda mais importante para aproveitar ao máximo a região. Hotéis próximos aos principais pontos turísticos ou as vias de acesso entre as cidades facilitam o deslocamento e tornam a experiência mais leve, especialmente em uma época em que a programação diária costuma ser intensa.

— Nossa recomendação é escolher hospedagens que unam conforto e praticidade. Uma boa localização pode fazer toda a diferença para aproveitar ao máximo cada dia de viagem. No Tri Hotéis, buscamos oferecer uma experiência personalizada para cada perfil de hóspede, seja o hóspede que está buscando um dos nossos hotéis da Serra Gaúcha para trabalho, ou para lazer. — destaca Bianca.

Do entorno colorido de São Francisco de Paula, ao labirinto verde de Nova Petrópolis; passando pelos edifícios históricos de Garibaldi e Carlos Barbosa; até chegar à modernidade de Caxias do Sul e ao charme colonial de Antônio Prado, cada cidade revela uma versão diferente da região.