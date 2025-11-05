5 motivos para viajar para a serra gaúcha em dezembro

O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais recebem turistas no Brasil. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforçam o papel que a serra gaúcha possui como um dos principais motores do turismo nacional. Em Gramado, Canela e Bento Gonçalves, onde a combinação de clima europeu, infraestrutura e hospitalidade atraem visitantes o ano inteiro, cresce também a busca por hospedagens que unam descanso e fácil acesso aos pontos turísticos.
Com base nisso, o Tri Hotéis separou dicas exclusivas para os visitantes que forem passar pela região no fim do ano.
Destinos imperdíveis
Dezembro é um convite para quem deseja ver a Serra em clima natalino. As ruas enfeitadas, os espetáculos ao ar livre e a programação cultural tornam a experiência ainda mais especial para quem está visitando a região. Segundo a Revenue Manager do Tri Hotéis, Bianca Sgarioni, o Natal Luz, em Gramado, é um dos principais eventos para quem nunca esteve na cidade durante essa época do ano.
— Outro passeio incrível é a Maria Fumaça, que inicia no município de Bento Gonçalves e termina em Carlos Barbosa. O passeio de trem é uma experiência única para quem quer explorar a história e a cultura da região de uma forma bem diferente e divertida — explica.
Gastronomia típica
A gastronomia da Serra é um dos principais atrativos para os visitantes. Polenta, sopa de agnolini, chimias e cucas estão entre os sabores herdados dos imigrantes alemães e italianos, responsáveis por moldar tradições que atravessam gerações e ajudam o viajante a sentir a verdadeira essência da região.
— Criada em uma família de descendência italiana, posso afirmar com orgulho que a culinária da Serra Gaúcha é um dos maiores tesouros da nossa terra. O churrasco e o xis são símbolos de nossa cultura e hospitalidade. Comer bem é parte essencial de viver o território gaúcho — finaliza.
Passeios ao ar livre
Para quem busca conexão com a natureza, Gramado, Canela e Bento Gonçalves oferecem uma série de opções que agradam desde viajantes aventureiros até as famílias com crianças. Entre trilhas, parques naturais e mirantes, é possível explorar paisagens que reforçam o charme da região e proporcionam momentos de descanso em meio a natureza. Em cidades como Canela, Bianca Sgarioni indica uma visita ao Parque do Caracol, ao Vale da Lajeana e às formações rochosas do Parque da Ferradura.
— Quem gosta de contato com a natureza, deve reservar um turno inteiro para esses passeios. São pontos que unem paisagens únicas e estrutura completa, perfeitos para relaxar e aproveitar o melhor da Serra — orienta.
Outros pontos turísticos para visitar:
- Visita ao Parque do Imigrante, em Nova Petrópolis;
- Passeio ao ar livre pelos Cânions de Fortaleza e Itaimbezinho;
- Caminhada ao ar livre pelo Lago Negro.
Roteiros culturais
Museus, vinícolas e centros de tradição completam o circuito cultural da região. O Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, ganha destaque especial no fim do ano, período em que as vinícolas reforçam a programação com degustações e experiências imersivas. Já em Gramado e Canela, museus temáticos e atrações históricas ajudam a enriquecer o roteiro de quem deseja conhecer mais sobre o passado e as influências que moldaram o território.
— A região oferece uma variedade enorme de atrações culturais, e isso surpreende muito os visitantes. Para quem gosta de história e experiências diferentes, é impossível não encontrar algo que combine com seu estilo de viagem — afirma.
Além destes passeios, a executiva ainda traz outras opções de lazer:
- Visita em família no Parque do Caracol, em Canela;
- Assistir aos espetáculos do Sonho de Natal - mais de 250 atrações gratuitas;
- Ida ao 4º Natal nos Vinhedos para acompanhar shows e gastronomia em meio às videiras - entrada gratuita;
- Imersão histórica pela arquitetura de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado e Garibaldi;
Hospedagem estratégica
Com o aumento do fluxo turístico no fim do ano, escolher uma hospedagem bem localizada se torna ainda mais importante para aproveitar ao máximo a região. Hotéis próximos aos principais pontos turísticos ou as vias de acesso entre as cidades facilitam o deslocamento e tornam a experiência mais leve, especialmente em uma época em que a programação diária costuma ser intensa.
— Nossa recomendação é escolher hospedagens que unam conforto e praticidade. Uma boa localização pode fazer toda a diferença para aproveitar ao máximo cada dia de viagem. No Tri Hotéis, buscamos oferecer uma experiência personalizada para cada perfil de hóspede, seja o hóspede que está buscando um dos nossos hotéis da Serra Gaúcha para trabalho, ou para lazer. — destaca Bianca.
Do entorno colorido de São Francisco de Paula, ao labirinto verde de Nova Petrópolis; passando pelos edifícios históricos de Garibaldi e Carlos Barbosa; até chegar à modernidade de Caxias do Sul e ao charme colonial de Antônio Prado, cada cidade revela uma versão diferente da região.
Presente em Canela, Gramado, Antônio Prado, Lajeado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Osório e, em breve, em Flores da Cunha, o Tri Hotéis oferece hospedagens estratégicas que permitem a descoberta da Serra de forma autêntica, confortável e conectada ao melhor que cada município tem a oferecer.