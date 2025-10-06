Vacaria celebra 175 anos com 1ª Festa Nacional da Maçã  

Conhecida como uma das maiores produtoras de maçãs da América Latina, a cidade de Vacaria completa 175 anos de história em 22 de outubro. Para comemorar esse marco, a prefeitura promoverá diversas celebrações ao longo do mês, incluindo uma novidade especial: a 1ª Festa Nacional da Maçã. O evento contará com programação gastronômica, cultural, shows de artistas locais, além da banda gaúcha Papas da Língua, e shows nacionais com Ícaro & Gilmar e Maria Marçal.
— É um evento que vem do anseio da população de Vacaria, uma vez que a maçã diz respeito à nossa maior matriz econômica. Acima de tudo, queremos valorizar quem realmente trabalha, vive e coloca alimento na sua mesa através do trabalho digno com a maçã. Por isso, em primeiro lugar, o objetivo da festa é valorizar a população da cidade — conta o prefeito do município, André Luiz Rokoski.
Nesta entrevista, Rokoski compartilha detalhes sobre a 1ª Festa Nacional da Maçã e fala sobre outros eventos que fazem parte das comemorações de aniversário da cidade.
Quando a 1ª Festa Nacional da Maçã será realizada e para quais públicos é indicada?
O evento começará em 22 de outubro, que é o aniversário de Vacaria, e irá até 26 de outubro. Realizada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), a festa é voltada a um público variado, desde crianças até idosos.
Quais são os principais destaques da programação?
Entre as principais atrações da 1ª Festa Nacional da Maçã, destaca-se a gastronomia. Vamos usar a maçã como base de vários pratos, como tortas e bolos. O morango do amor fez muito sucesso recentemente, e nós aqui temos a maçã do amor, que é muito comercializada, principalmente pelas entidades que prestam serviço social. Haverá ainda atrações culturais durante os cinco dias de festa, com shows com artistas locais de Vacaria, do Estado e de nível Nacional também.
Quais são as expectativas para esta primeira edição do evento?
São muito positivas, já que tivemos a adesão de todo o setor produtivo da maçã, com produtores abraçando o evento. Além disso, temos a comunidade, que via a ideia com ansiedade. Como Vacaria é uma das maiores produtoras de maçã da América Latina, lar da empresa que é a maior exportadora dessa fruta no Brasil, há uma expectativa de que o evento ofereça não apenas as atrações culturais, mas também sirva para gerar negócios.
Tudo isso movimenta a nossa economia, gera emprego, renda e alavanca a arrecadação. A expectativa é muito boa para que possamos colocar Vacaria como protagonista no nosso Estado e no país, atraindo novos investimentos no setor do agronegócio e também em outros ramos, pois hoje a cidade está preparada para receber investimentos nos mais variados setores econômicos.
Quais outras ações comemorativas estão previstas para envolver a população nesse marco especial de 175 anos?
Teremos uma série de atrações que farão com que o mês seja especial para Vacaria. Em 12 de outubro, realizaremos um dia especial voltado para as crianças, com direito a parque de diversões e eventos culturais. Levaremos a criançada dos bairros para o nosso Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde serão recebidas com uma estrutura para uma experiência inesquecível.
Já entre 17 e 21 de outubro, Vacaria recebe a 43ª edição da Feira do Livro. Fizemos uma parceria com o SESC para que o evento seja inesquecível e mágico. Ela ocorrerá no Mercado Público, que também é monumento do município, remetendo à história do pequeno produtor da agricultura familiar.
Também vamos nos preparar para o final de ano, que será marcado por um Natal iluminado. Temos o cuidado de retomar as comemorações que tínhamos no passado, que realmente faziam com que a época natalina fosse mágica, e estamos renovando tudo isso.
Qual legado o senhor espera deixar a partir desta 1ª Festa da Maçã e das comemorações dos 175 anos da cidade?
O que quero deixar como legado é dizer que as pessoas são protagonistas na cidade. Nosso objetivo é que todas sejam verdadeiramente vistas e saibam que são importantes. Queremos trazer a população para o centro do município e dizer como o povo é fundamental para o desenvolvimento de Vacaria. Chegamos aos 175 anos de história e sabemos que todos que passaram, trabalharam e construíram foram importantes nesse processo.