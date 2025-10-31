Turnê Ivete Clareou chega a Porto Alegre em dezembro

Projeto apresenta releituras e músicas autorais. IESSI / Divulgação

Ivete Sangalo retorna aos palcos do Rio Grande do Sul com a turnê Ivete Clareou. Inspirada na obra de Clara Nunes, a cantora baiana mergulha na força do samba e em suas próprias origens musicais. O show, marcado para o dia 13 de dezembro no Parque Harmonia, em Porto Alegre, celebra o reencontro da artista com o público gaúcho após sua última apresentação no Planeta Atlântida, em 2023. No novo projeto, Ivete revisita suas raízes e se reconecta com a essência do samba brasileiro.

— É um show-festa, em que eu sou parte, uma extensão do público. É um show onde a gente vai fechar os olhos e se deliciar com cada samba e cada pagode que for cantado. É despretensioso, visando à comunhão — explica a artista.

Resgatando suas raízes

O samba acompanha Ivete desde a infância. A cantora baiana relembra que a primeira canção que aprendeu a entoar do início ao fim foi Conto de Areia, de Clara Nunes, quando tinha apenas três anos. A influência do gênero se manteve ao longo da trajetória artística de Ivete, que batizou sua nova turnê de Ivete Clareou em homenagem à força e à luz que a obra de Clara trouxe para sua formação musical.

— O Ivete Clareou é um verbo. É quando Clara Nunes vira verbo. Eu vou clarear, você clareia, ele clareia. É um show com diversas músicas, muitos intérpretes, compositores e canções diversas, não só do samba, mas também do pagode nacional, em uma leitura que atravessa os anos 1980, 1990 e 2000. Além de enaltecer essa mulher que foi a primeira grande popstar que conheci, que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e meu coração sentiu. Então, nada mais justo do que homenageá-la e pedir as boas energias, com aquele sorriso incrível, maravilhoso — diz.

O álbum Ivete Clareou apresenta releituras e músicas autorais, compostas especialmente para este projeto. Ivete conta que a construção do setlist foi um processo muito natural, pois ela foi se afeiçoando às músicas à medida que as escutava. A cantora ressalta que, assim como em seus outros processos de seleção de repertório para gravação, a escolha partiu da emoção.

— A emoção vem quando me imagino cantando aquela música. Há algo na letra, no groove, na cadência... São muitos os fatores que nos fazem querer gravar uma faixa. Foi um processo muito prazeroso. Cada etapa — da criação do arranjo à interpretação — mexeu profundamente comigo — sintetiza.

Amizades que viram parcerias

Além das músicas solo, o Ivete Clareou também conta com a participação de outros artistas, como Belo, Péricles, Dilsinho, Jorge Aragão, Maria Rita e Arlindinho. A cantora convidou seus amigos e colegas de profissão para participar de um projeto que abre as portas de sua memória afetiva. Ivete conta que foi recebida com muito carinho e destaca que, embora a amizade já existisse, o projeto transformou todos em parceiros imediatos.

— Encontrar com pessoas que admiro só soma na alma, na vida e no acreditar do encontro. Eu sou uma pessoa dos encontros, da alegria dele. E foi prazerosíssimo. São pessoas em que eu acredito dentro da música, que são determinantes no poder da música. Foi uma alegria muito grande.

Com mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo se consagrou como uma das maiores artistas do Brasil, arrastando multidões, independentemente do ritmo musical. Agora, aos 53 anos, diz estar em um momento muito gostoso da vida. A cantora diz que o Ivete Clareou é um projeto que tem trazido uma alegria grande, um brilho para seus dias, em função de ser uma nova experiência.

— É a primeira vez que eu faço um projeto desse jeito, estou saboreando muito, porque as canções são lindas. As músicas têm uma relação de memória afetiva com muitas canções. Há diversão, há novidade. Eu estou amando, estou muito feliz — finaliza.

Serviço

O quê: Turnê Ivete Clareou

Quando: 13 de dezembro, às 14h