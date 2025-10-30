Memorial da Evolução Agrícola percorrerá 18 municípios do Noroeste gaúcho

Exposição do MEA Itinerante é totalmente gratuita e oferece diversas experiências imersivas que narram a trajetória da agricultura brasileira. MEA / Divulgação

Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, abriga o maior espaço dedicado à agricultura na América Latina. O MEA - Memorial da Evolução Agrícola é um complexo de 64 mil metros quadrados voltado para convivência, aprendizado e valorização da agricultura brasileira, integrando ciência, tecnologia, arte e cultura.

Até abril de 2026, o MEA Itinerante levará exposição e apresentação teatral para 18 municípios do Noroeste gaúcho, iniciando no município de Três Passos. Totalmente gratuita, a exposição itinerante oferece ao público um pouco do que é o Memorial, em Horizontina, e apresenta a potencialidade turística da região.

Em entrevista, a diretora do Memorial da Evolução Agrícola, Karina Muniz Viana, apresenta detalhes sobre a proposta e o impacto do MEA Itinerante.

Qual é a proposta do Memorial da Evolução Agrícola (MEA)?

O Memorial da Evolução Agrícola é resultado da parceria entre o Ministério da Cultura e do Instituto John Deere. Sua exposição interativa apresenta as transformações do campo ao longo do tempo, promovendo diálogo entre saberes tradicionais e inovação, entre campo e cidade, e apresentando possibilidade para o desenvolvimento sustentável.

A programação paralela à exposição envolve atividades como oficinas culturais, espetáculos teatrais, ações de bem-estar e lazer, apresentações musicais, rodas de conversa e iniciativas em parceria com escolas, universidades e ONGs — todas com foco na promoção da diversidade e na democratização da cultura.

Quais tipos de experiências os visitantes podem ter no MEA?

O MEA oferece uma ampla agenda gratuita com experiências educativas, culturais, socioambientais e de bem-estar voltadas a estudantes, professores, famílias, pessoas 60+, pessoas com deficiência e neurodivergência, agricultores, turistas e comunidade em geral. Suas ações promovem o pensamento crítico, o senso de pertencimento, o bem-estar e o protagonismo social, sempre integrando saberes do campo e da cidade em práticas coletivas.

A exposição é totalmente gratuita e oferece diversas experiências interativas que narram a trajetória da agricultura brasileira — das práticas tradicionais aos avanços da mecanização e das atuais iniciativas de desenvolvimento sustentável. Além da exposição e da programação contínua de oficinas, eventos e mediações culturais, o MEA abriga espaços de convivência e aprendizado, como a Cozinha Experimental e o Ateliê Educativo.

O que é o MEA Itinerante?

O MEA Itinerante acontece anualmente e percorre vários municípios do Rio Grande do Sul. A edição 2025–2026 levará exposição e espetáculo teatral para Três Passos, Panambi, Ijuí, Santo Ângelo, São Miguel das Missões, Giruá, Tuparendi, Porto Mauá, Novo Machado, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Independência, Doutor Maurício Cardoso e Derrubadas.

Mais do que apresentar o Memorial da Evolução Agrícola, a ação incentiva o visitante a explorar as potencialidades turísticas do Noroeste gaúcho de forma inovadora e interativa. Esse impulso ao descobrimento das atrações locais promove o turismo de base comunitária, a valorização do patrimônio regional e o fortalecimento das identidades da região.

Karina Muniz Viana, diretora do MEA, destaca o papel do Memorial no fortalecimento do turismo e da integração regional no Noroeste gaúcho. MEA / Divulgação

De quais maneiras o MEA Itinerante levará cultura e arte para as comunidades?

O MEA Itinerante terá uma exposição que transforma a narrativa da mostra de longa duração em uma experiência lúdica e interativa. Ela apresenta as transformações da agricultura brasileira por meio de objetos e imagens que convidam o público a explorar e interagir — sim, pode tocar e mexer!

Além do conteúdo histórico, a exposição tem miniaturas de arados, um bolicho com baleiro repleto de grãos, um mapa do Brasil com biomas e fauna, e arte Guarani Mbya da comunidade Tekoa Pyau de Buriti (Santo Ângelo/RS). Há também um mapa do Noroeste gaúcho com os municípios participantes e seus atrativos turísticos, a icônica colheitadeira 65-A e um móbile que apresenta os principais maquinários do acervo do MEA. O resultado é um breve mergulho na trajetória da agricultura brasileira e nas belezas naturais e turísticas da região.

Complementando a experiência, o MEA Itinerante leva a cada município o Teatro do MEA. A peça conta as aventuras do inventor Joca e da máquina do tempo L.U.M.I., capaz de plantar, colher e até tocar violão. Juntos, eles viajam pelas memórias da agricultura, revisitando épocas e descobertas em uma jornada educativa e divertida. O espetáculo tem música ao vivo, humor e participação do público.

Qual é o público-alvo do MEA Itinerante?

O MEA Itinerante tem como público-alvo famílias, estudantes, professores, empresários, turistas e grupos locais do Noroeste gaúcho que buscam experiências culturais diversificadas na região. A iniciativa leva a exposição e as ações do Memorial a diferentes contextos — museus municipais, escolas, bibliotecas, feiras e pontos turísticos —, ampliando o acesso e fortalecendo o vínculo entre o MEA e as comunidades do território.

Quais impactos o MEA deseja deixar no Noroeste do Estado?