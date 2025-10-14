Cinco motivos para visitar o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado 

Com 12 restaurantes, espaços de vinhos, cervejarias artesanais e atrações culturais, a estrutura montada no Lago Joaquina Rita Bier recebe o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Cleiton Thiele / SerraPress

Até o próximo domingo, 19 de outubro, a Serra Gaúcha recebe o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, iniciado no dia 9. O evento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Hortênsias) busca reunir o melhor da culinária regional em uma experiência sensorial e cultural inspirada no tema “De cada terra, um sabor. De cada sabor, uma história.” A programação promete um banquete de identidades, combinando a força alemã, a alma italiana, a delicadeza japonesa, a autenticidade polonesa, a tradição portuguesa, a vivacidade espanhola e a elegância francesa.

Com estrutura montada no Lago Joaquina Rita Bier, a programação tem entrada franca e ocorre diariamente, das 11h às 22h. Além da gastronomia, o festival oferece mais de 100 atrações culturais, concurso de melhor chef e até uma corrida de garçons e garçonetes. A seguir, confira cinco motivos para incluir o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado na agenda de outubro.

1. Um banquete de sabores

A cada edição, o festival coloca Gramado numa posição de maior destaque no cenário gastronômico do país. Em 2025, 12 restaurantes estão instalados na estrutura principal do evento, com cardápios criados especialmente para a ocasião. O espaço também conta com dois ambientes de vinhos, área de cervejarias artesanais, ilha de coquetéis e um ambiente de café, com a primeira torrefação da cidade.

2. Roteiro gastronômico com 18 restaurantes

Quem deseja ir além do Lago Joaquina Rita Bier pode embarcar em um circuito por 18 restaurantes de Gramado que participam do Roteiro Gastronômico do evento. Cada casa preparou um prato exclusivo, com valores de R$ 45 a R$ 189, explorando sabores regionais e internacionais.

3. Concurso saboroso no cenário da Serra Gaúcha

No dia 16 de outubro, o Senac de Gramado será palco da grande final do concurso Melhor Chef em Gramado. Doze chefs da região, representando restaurantes, hotéis e até deliveries, vão disputar o título de Melhor Chef 2025, preparando receitas autorais que expressem o tema do festival. O vencedor será anunciado no mesmo dia, em cerimônia às 17h, no palco principal do Lago Joaquina Rita Bier.

4. Cultura que encanta e educa

Mais de uma centena de atrações culturais integram a programação, incluindo 50 apresentações teatrais, 34 shows musicais, aulas-show com o Senac, oficinas da UCS (Universidade de Caxias do Sul) e do Sebrae e danças típicas que celebram as raízes locais. Além disso, o festival amplia suas ações educativas com espetáculos, oficinas e visitas guiadas voltadas a centenas de alunos da rede municipal de ensino, levando a magia da gastronomia e da arte para dentro das escolas.

5. Experiências exclusivas para paladares exigentes

Para os amantes da alta gastronomia, banquetes exclusivos trazem menus especiais e harmonizações assinadas por chefs renomados. No dia 17 de outubro, por exemplo, o Restaurante Primrose, no Castelo Saint Andrews, apresenta uma experiência sofisticada por R$ 290 por pessoa + taxa. As reservas podem ser feitas até 48 horas antes do evento pelo telefone (54) 3295-7700 ou e-mail reservas@saintandrews.com.br.

SERVIÇO:

O quê: 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.

Quando: De 9 a 19 de outubro de 2025.

Onde: Lago Joaquina Rita Bier e 18 restaurantes locais.

Visitação: Diariamente, das 11h às 22h, sem custo.

Clique aqui para compra antecipada de pratos

Terça-feira, dia 14

12h30min - Estátuas Humanas (teatro)

Das 14h às 17h – Aula-show de talharim farroupilha & donuts rio-grandense – SENAC Gramado (oficina gastronômica)

19h - Coral Etnias (atração musical)

20h - Festim gastronômico na Casa Lugano (Rua Coberta). Reservas pelo fone (54) 99205-1140

Quarta-feira, dia 15

15h - Mari Junges (atração musical)

18h - Expresso Acústico (teatro musical)

19h30min - Aula de cozinha contemporânea (com Prof. Gilvan Bertinati - UCS Hortênsias)

20h30min - Gui Franzoi (atração musical)

Quinta-feira, dia 16

16h30min - Deivid Wallauer (atração musical)

17h - Resultado do Concurso Melhor Chef — SENAC Gramado

17h15 min - Deivid Wallauer (atração musical)

19h30min - Sabores da Itália — com professor Mauro Cingolani (UCS Hortênsias)

20h30min - Blue Hits (atração musical)

Sexta-feira, dia 17

15h - Pintura com André da Arte do Azo

17h - Expresso Acústico (teatro musical)

18h - Estátuas Humanas (teatro)

20h - Festim gastronômico do Restaurante Primrose Castelo Saint Andrews. Reservas pelos telefones (54) 3295-7700 e (54) 3295-7721.

20h30min - Gui Franzoi (atração musical)

Sábado, dia 18

12h30min - Estátuas Humanas (teatro)

16h - Big Hits (atração musical)

17h30min – Cozinha-show de confeitaria com Biel Santos & Doce Mari (oficina gastronômica)

19h30min - Som do Vento (atração musical)

20h30min - Mari Junges (atração musical)

Domingo, dia 19