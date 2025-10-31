Cânions têm potencial estratégico para o desenvolvimento do turismo no Sul do Brasil

Com oito trilhas autoguiadas e paredões cobertos por vegetação, o cenário chama a atenção de quem visita os cânions. Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Tornar os cânions o maior produto de turismo do extremo Sul do Brasil é o objetivo central do trabalho desenvolvido pela Urbia Cânions Verdes, desde 2021, ao assumir a concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. De acordo com o diretor de unidade da empresa, Humberto José dos Santos Filho, desde que a Urbia assumiu a gestão das áreas de visitação , sua missão passou a ser a valorizarização, o cuidado e a preservação do patrimônio histórico, geológico e ambiental, além de oferecer lazer, entretenimento ao ar livre e segurança a todos os visitantes.

Os Parques que abrigam dois dos maiores cânions da América Latina : Itaimbezinho e Fortaleza , estão inseridos na região de encontro entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos municípios de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC).

— Para se ter uma ideia, o cânion Fortaleza é um dos maiores cânions do Brasil, com 7,5 km de extensão, 2 mil metros de largura e 900 metros de profundidade. Visitar este lugar é a oportunidade para uma conexão profunda com a natureza. O cenário é impactante para os visitantes, com belas trilhas e paredões gigantes, com inúmeras cachoeiras, criando rios de águas cristalinas — afirma Santos Filho.

Segundo o executivo, além da experiência ao ar livre, o local conta com serviços que reforçam a segurança dos parques por meio de sinalização e manejo com uma equipe de apoio com bombeiros civis , para dar ainda mais tranquilidade e comodidade aos visitantes.

Os cânions constituem um patrimônio com potencial para entrar na rota do turismo de aventura internacional, um segmento que tem batido recordes conforme a Embratur. O Brasil recebeu mais de 7 milhões de turistas internacionais de janeiro a setembro de 2025, ultrapassando o recorde de 2024 (6.773.619 visitantes) em apenas 9 meses.

Estrutura dos Parques

Desde 2021, a concessionária já investiu mais de R$ 37 milhões em infraestrutura e manutenção das áreas de visitação dos parques e ainda R$ 20 milhões no ato de ascensão. Isso é o que revela o responsável pela gestão dos parques, ao mencionar que as estruturas e intervenções realizadas pela Concessionária nos Aparados da Serra e na Serra Geral trouxeram conforto e segurança para os visitantes.

— Se antes da concessão os parques careciam de estruturas básicas para o conforto do turista, hoje o visitante pode contar com banheiros em pontos estratégicos; equipes de apoio e atendimento de primeiros socorros; sistemas de segurança e vigilância; equipes de limpeza, manutenção e revitalização; lojas de artigos para trilhas e souvenirs — destaca.

Além disso, o gestor comenta sobre os serviços de alimentação disponíveis no local, que ampliam a experiência de quem visita a região.

— Seja em família ou até mesmo sozinho, quem estiver passando pelos cânions poderá desfrutar da gastronomia local em uma cafeteria com lanches típicos , localizada dentro dos parques. Lá é possível provar o pastel de pinhão e o pão de queijo serrano - complementa.

O responsável pela gestão também adiciona um novo serviço disponível de locação de bicicletas no Itaimbezinho, a Urbia Bike, além da implantação da Tirolesa no Fortaleza .

Além disso, o profissional revela que também foram realizadas melhorias como:

Reabertura da trilha do Quebra-Cangalha, que permite uma vista panorâmica do litoral e do próprio cânion Fortaleza;

Abertura da Trilha do Camisas, que se afasta das bordas do Itaimbezinho, mas permite uma imersão em um cenário de araucárias e campos de altitude;

Implantação de um controle de acesso mais preciso, com sistemas informatizados;

Criação da Urbia Store - uma loja de conveniência que oferece itens básicos para trilhas, como protetor solar, repelente, água, boné, capa de chuva, manta, além de souvenirs feitos por artesãos locais;

Estacionamentos amplos e monitorados;

Gestão de resíduos estruturada em ambos os parques, com a separação e destinação adequada conforme normas e legislação vigente.

Paredões do Itaimbezinho podem passar de 700 metros de altura. Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Paisagens que impressionam

No Parque Nacional da Serra Geral encontra-se o cânion Fortaleza. No local, além dos grandes paredões, os visitantes podem desfrutar de trilhas como a da Pedra do Segredo, do Mirante, da Borda Sul e do Quebra-Cangalha. Por isso, o responsável pela gestão do parque sugere reservar pelo menos um dia para conhecer ao máximo o que a paisagem tem a oferecer.

— A trilha do Mirante é a mais visitada deste núcleo, começando perto do estacionamento e permitindo que o visitante percorra até o Alto do Mirante ou Mirante do Fortaleza, a mais de mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Nos dias ensolarados é possível, inclusive, avistar no caminho as cidades de Sombrio, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do Sul — afirma Santos Filho.

De acordo com ele, ao visitar o Itaimbezinho, que está situado no Parque Nacional de Aparados da Serra, é possível avistar belas paisagens e percorrer a trilha do Cotovelo a pé ou de bicicleta. Além disso, há ainda a trilha do Vértice, conhecida por ser mais acessível e próxima do Centro de Visitantes do Parque.

— Ao longo das trilhas são diversos mirantes e espaços para apreciar a imensidão das camadas milenares de basalto das paredes do “Ita". É uma verdadeira oportunidade para ter um ‘banho de floresta’ no caminho. Passear ali é sinônimo de bem-estar, de sentir o vento passando por entre as árvores, apreciando o ambiente, ouvindo os sons da natureza, respirando ar puro. O importante é deixar-se levar e elevar pela tranquilidade — indica.

Em ambos os Parques são oito trilhas, que compõem quase 30 km de caminhos com diferentes níveis de dificuldade, mas todos manejados pela Urbia para que a visitação seja segura e em harmonia com a natureza. Todas as trilhas são autoguiadas, com exceção da Trilha do Rio do Boi que, por apresentar um grau maior de dificuldade, tem regras de acesso mais rígidas - em prol da segurança do turista - e demanda a contratação de um guia credenciado pelo ICMBio – Acesse a Lista de guias credenciados aqui .

Aventura nos cânions possibilita piqueniques em família ou lanches, que podem ser obtidos nos pontos de venda existentes nos Parques. Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Na rota do turismo internacional

Nos últimos anos, os cânions do Sul do Brasil têm ganhado visibilidade como destinos de ecoturismo e aventura. A paisagem da região vem atraindo visitantes de diferentes partes do país — e também de fora dele — em busca de experiências em meio à natureza. A trilha do Rio do Boi , foi reconhecida mais uma vez pelo Prêmio Travellers’ Choice, do site TripAdvisor. A experiência ficou em 7º lugar na América do Sul e em 5º lugar no Brasil no ranking das melhores atrações turísticas. O trajeto serpenteia o leito do Rio do Boi. A cada passo, o visitante se depara com poços, cachoeiras escondidas, grandes pedras moldadas pelo tempo e uma vegetação da Mata Atlântica.

Sobre a Urbia

Além dos Parques a Urbia faz a gestão das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional de mesmo nome, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, em parceria com o Grupo Cataratas. Em São Paulo é responsável pela gestão do Parque Ibirapuera, e outros cinco parques urbanos: Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado.

A Urbia também é responsável pela gestão dos Parques Estaduais do Horto Florestal (Alberto Löfgren) e da área de visitação do Parque Estadual da Cantareira, ambos localizados na zona norte de São Paulo (SP).

Turistas podem alugar uma bicicleta, a Urbia Bike, no Centro de Visitantes do Itaimbezinho, de terça a domingo, das 8h às 16h. Urbia Cânions Verdes / Divulgação

Saiba mais

Visite os parques

Os Parques contam com estacionamento nos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, mediante pagamento e funcionam diariamente das 8h às 17h.

Itaimbezinho

Diariamente aberto das 8h às 17h

Fechado às segundas-feiras

Rodovia RS-427 KM 18 - Cambará do Sul/RS



Fortaleza

Diariamente aberto das 8h às 17h

Fechado às terças-feiras

Rodovia CS-012 - Cambará do Sul /RS

Rio do Boi