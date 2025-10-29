Boliche, cinema e até arremesso de machado: conheça novo espaço de lazer em Porto Alegre

Cardápio do LOOF oferece pratos clássicos e cosmopolitas. Enrique Javier Salgado

O LOOF – Food & Fun desponta como uma ótima pedida para quem procura uma experiência diferenciada de gastronomia e diversão em Porto Alegre. Inaugurado em setembro, o complexo de entretenimento da Rede Cinesystem reúne diversas atrações exclusivas em uma área com mais de três mil metros dentro do Bourbon Shopping Country.

– O propósito do LOOF é ser um ponto de encontro multissensorial, que combina gastronomia de alta qualidade com atrações de lazer inéditas no Brasil. O diferencial está na proposta integrada: em um mesmo espaço, é possível almoçar, curtir um happy hour, assistir a um filme no cinema VIP e se divertir com atividades como boliche, simuladores e arremesso de machado – explica o CBO do LOOF – Food & Fun, Marcello Poltronieri.

A seguir, confira alguns bons motivos para visitar o local:

1. Lazer diferenciado

O LOOF nasceu a partir da observação de como cada nova geração transforma hábitos e comportamentos, impactando diretamente o consumo e criando tendências.

– Esse insight nos levou a investir em uma extensa pesquisa com observação de tendências globais no setor de Location Based Entertainment e imersões internacionais. A ideia é proporcionar vivências que não podem ser replicadas em casa. A resposta do público tem sido positiva e muito estimulante: famílias, jovens e adultos encontram no LOOF uma alternativa inovadora de lazer e uma boa opção para ficarem mais tempo juntos – destaca o executivo.

Com baias de última geração, sensores e projeções interativas, a arena de arremesso de machado é uma das atrações favoritas do público. Outro destaque é o boliche, que conta com oito pistas e iluminação em LED.

Os visitantes também podem aproveitar opções de lazer como o arcade com 50 posições – incluindo títulos icônicos como Jurassic Park, The Walking Dead e Need For Speed. Outro destaque é o simulador Bikers Madness, que oferece máxima imersão em corridas de motos com movimentos sincronizados, telas de alta resolução e efeitos dinâmicos de vibração e som.

2. Cinema premium

Os fãs de cinema podem desfrutar de salas VIP com poltronas premium e sistemas altamente tecnológicos de imagem e som. Para tornar as experiências ainda mais inesquecíveis, o LOOF prepara drinques inspirados nos filmes exibidos.

– Uma das salas, no formato CINÉPIC, é igual a que foi premiada como a melhor e mais confortável de São Paulo. O espaço conta com sistema de som Dolby Atmos, que posiciona o áudio em qualquer ponto do espaço, e uma tela gigante equivalente à altura de um prédio de três andares, garantindo total imersão – conta Poltronieri.

3. Gastronomia original

A originalidade é um dos grandes diferenciais da gastronomia do LOOF, que conta com restaurante, sports bar, café e bombonière. O cardápio foi desenvolvido pelo chef Eduardo Lyra Cabral, conhecido também como Dude Lyra, consultor gastronômico com formação internacional, certificação Alain Ducasse e 15 anos de vivência em algumas das cozinhas mais expressivas do Rio de Janeiro.

Entre as delícias favoritas dos visitantes, destacam-se opções como Mac & Cheese com crosta de parmesão, costelas ao molho barbecue e New York Strip Steak com purê de alho, além do sanduíche clássico LOOF Burger, com toque defumado e queijo azul. Há também pizzas individuais, massas artesanais, pratos para compartilhar e uma seleção caprichada de sobremesas – como a cheesecake com calda de frutas vermelhas.

4. Ações temáticas

Além da infraestrutura fixa de lazer, gastronomia e cinema, o LOOF promove ações temáticas que incentivam conexões com o cotidiano e o imaginário do público por meio de experiências inusitadas.

– Logo depois da abertura, por exemplo, fomos brindados com um Gre-Nal. Como sabemos o quanto isso provoca paixão nos gaúchos, criamos shots de bebidas nas cores vermelho (xarope Vora Cranberry e vodca) e azul (xarope Vora Blue Lemonade e vodca) para celebrar os gols do jogo, transmitido ao vivo no sports bar. A ação deu muito certo e foi um sucesso – comenta o CBO-.

O complexo também promoveu sessões exclusivas no cinema, incluindo a do capítulo final da novela “Vale Tudo”. Além disso, criou um drinque de Halloween para celebrar os 20 anos do filme “A Noiva-Cadáver”, que também terá exibição especial no local.