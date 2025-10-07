Ainda dá tempo: Nova Oktoberfest segue até 12 de outubro em Nova Petrópolis

Nova Oktoberfest 2025 promove integração turística e comunitária. Jei Heydt / Ronei Wolf / Divulgação

Quem não abre mão de saborear uma boa cerveja, curtir boa música e celebrar a vida em clima de alegria tem destino certo este mês: Nova Petrópolis. Pelas ruas floridas da Serra Gaúcha, o som das bandinhas e o aroma da culinária típica alemã anunciam a Nova Oktoberfest 2025.

A festa celebra a cultura germânica com música, dança, gastronomia e cerveja. A quarta edição do evento — que começou em 2 de outubro — vai até o dia 12 e tem entrada franca.

— Mais do que uma festa, a Nova Oktoberfest 2025 é um convite para vestir-se de tradição, valorizar as raízes culturais e compartilhar momentos de alegria em família e com amigos — diz o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke.

Saiba tudo sobre a Nova Oktoberfest e descubra as experiências especiais da edição de 2025.

Experiências culturais e artísticas

A Rua Coberta e a Praça das Flores de Nova Petrópolis recebem uma série de shows musicais regionais e internacionais, grupos de danças folclóricas, bandinhas típicas, jogos germânicos e outras atividades especiais para toda a família. Um dos grandes destaques foi a abertura oficial, no dia 2, com o espetáculo inédito “O Prado de Therese”, apresentado pelo grupo de danças Böhmerland e Digi Sonorizações — que será reapresentado no dia 12 de outubro, às 19h.

A programação da 4ª edição da Nova Oktoberfest está dividida entre a Arena de Shows Ave Serra e o Palco Cultural Sicredi Pioneira. O primeiro espaço recebe 25 atrações para cantar e dançar. O segundo, por sua vez, com quase 20 outras atividades culturais e musicais.

Gastronomia típica

Para quem quer comer e beber bem, o Biergarten é o ponto de encontro. Por lá, os visitantes podem provar eisbein (joelho de porco), schnitzel (carne empanada e frita), goulash (ensopado com carne, cebola, pimentão e páprica), brathendl (frango assado), apfelstrudel (sobremesa com maçãs cozidas) e vários outros pratos típicos da culinária alemã.

A Nova Oktoberfest 2025 também conta com nove cervejarias artesanais com diferentes tipos de chopp — todos servidos em copos de vidro que as pessoas podem trazer de casa ou comprar no evento, reforçando os aspectos de tradição e sustentabilidade. Há, ainda, um estande de drinks e um espaço com vinhos e espumante.

Próximas atrações

A segunda semana da Nova Oktoberfest 2025 dará continuidade à programação cultural. Na quinta-feira (9), a Bandinha Elite, os Jogos Germânicos e o show da banda típica Die Blasmusikanten animam o público no Palco Cultural Sicredi Pioneira. Na sexta-feira (11), a Super Banda K’necus e a banda catarinense Cavalinho estão entre os destaques.

O sábado (11) começa com a Celebração Ecumênica e Bênção às Crianças e segue com brincadeiras e atividades culturais especiais para o público infantil. No domingo (12), diversas outras apresentações musicais vão embalar o tilintar dos canecos de chopp, entre elas a Super Banda Hopus, Super Banda Choppão e a Orquestra La Montanara.

Impacto regional

A expectativa para a quarta edição dos festejos é superar o sucesso das anteriores. Além de atrair público regional e turístico, o evento espera movimentar a economia local, fortalecendo a rede hoteleira, gastronômica e o comércio.

— Mais do que celebrar, a festa pretende reforçar o orgulho cultural, valorizar as tradições herdadas dos imigrantes alemães e promover a integração comunitária. Com entrada gratuita e programação diversificada, a Nova Oktoberfest busca deixar uma sensação de pertencimento e alegria, proporcionando memórias inesquecíveis a todos os visitantes — afirma Henrique.



