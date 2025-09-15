Semana Farroupilha: 99 lança websérie sobre cultura gaúcha

Thiago Hipolito, diretor de inovação na 99. 99 / Divulgação

Atuar como um elo de inovação que conecta o passado ao futuro. Essa é uma das grandes missões da 99, que aproveitou as celebrações da Semana Farroupilha para lançar uma websérie especial. Trata-se da Tradição que nos Move, que explora o melhor do tradicionalismo gaúcho em Porto Alegre.

O projeto é formado por quatro episódios, que serão disponibilizados ao público no canal do YouTube de GZH . Até 21 de setembro, serão publicados todos os capítulos.



— A expectativa é de que a websérie inspire, emocione e gere identificação. Tradição que nos Move é mais do que um conteúdo. Trata-se de uma celebração da cultura gaúcha através de histórias reais e valores autênticos. Queremos reforçar que a mobilidade também carrega memória, pertencimento e orgulho. E que a tecnologia pode, e deve, andar lado a lado com a preservação da nossa essência — conta o diretor de inovação da 99, Thiago Hipolito.

O primeiro episódio aborda a mobilidade como reflexo da evolução do gaúcho — do cavalo no campo ao carro elétrico na cidade. É possível ver como os veículos da 99, incluindo os da categoria 99electric-Pro, facilitam a rotina do público que vai ao Acampamento Farroupilha.

— A categoria 99electric-Pro é a primeira do país com carros elétricos e híbridos para o transporte de passageiros por aplicativo e marca os três anos de avanços em iniciativas realizadas pela Aliança pela Mobilidade Sustentável, liderada pela 99 para a promoção de cidades mais verdes e inteligentes. A escolha de Porto Alegre para receber essa nova modalidade reforça o papel estratégico da cidade no avanço da eletromobilidade na região Sul — explica Hipolito.

O segundo episódio, por sua vez, mostra como o Acampamento Farroupilha se reinventou ao longo dos anos sem perder a essência. É possível acompanhar a história da família da Dona Graça, que há 28anos monta seu piquete no Parque Harmonia e ficou famosa por seus deliciosos bolinhos de chuva.

— O futuro se constrói com base no passado. Inovar sem esquecer de onde viemos é o que garante que os avanços tecnológicos façam sentido e tenham propósito. Ao preservar as raízes, mantemos nossa identidade coletiva viva, enquanto buscamos soluções modernas para uma sociedade mais conectada, sustentável e justa. A tradição e a inovação não são opostas. Elas se complementam e se fortalecem — diz o diretor de inovação da 99.

Gastronomia e símbolos da cultura

No terceiro episódio, o tema é a gastronomia típica que está se expandindo e se reinventando na cidade. O churrasco, por exemplo, que é o alimento mais consumido nos Acampamentos Farroupilhas durante setembro, é servido de diferentes formas. Há os cortes preferidos que não podem faltar no piquete, como costela, ovelha, salsichão e porco, e os tradicionais e favoritos dos jovens, a exemplo de alcatra e picanha. Além disso, os novos acampamentos estão inovando até com pão de alho e linguiças variadas.

Para fechar em grande estilo, o quarto capítulo da websérie aborda símbolos da cultura local, como a dança e a música tradicional, que vêm ganhando novos contornos. É por meio de melodias e passos coreografados que muitas histórias do povo gaúcho são contadas e mantidas vivas por gerações.

Durante o episódio, o casal Dona Graça e Seu Gilberto contemplam o movimento dos dançarinos vestidos com trajes típicos no acampamento. Além disso, contam com a ajuda de um carro da 99 para fazer outra coisa tradicional dos gaúchos: contemplar um belíssimo pôr do sol às margens do Guaíba.