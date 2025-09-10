Festival Gaúchos ocorre de 5 a 28 de setembro na Serra Gaúcha

Idealizado pelo Instituto RSNASCE, Festival Gaúchos tem entrada gratuita. Festival Gaúchos / Divulgação

No Rio Grande do Sul, 20 de setembro é conhecido como o Dia da Revolução Farroupilha ou o Dia do Gaúcho. Em 2024, o Festival Gaúchos nasceu com o propósito de expandir a celebração, tornando o mês inteiro em um marco de valorização da identidade regional. Em sua segunda edição, o evento une cultura, história, tradição e gastronomia em 25 dias de festa.

De 5 a 28 de setembro, os visitantes poderão aproveitar dezenas de atividades culturais, apresentações artísticas e sabores típicos da região em Gramado e outras sete cidades da Serra Gaúcha. A expectativa dos organizadores é que a programação impacte cerca de 1 milhão de pessoas.

Em entrevista, Vinicius Garcia, presidente do Instituto RSNASCE e idealizador do Festival Gaúchos, conta mais detalhes sobre o evento.

O que é e qual é a essência do Festival Gaúchos?

O Instituto RSNASCE foi criado com o propósito de movimentar a economia de turismo e eventos no Rio Grande do Sul, abalada pelo Covid-19 e pelas enchentes de 2024. A entidade nasceu para apoiar e investir em iniciativas de projeção turística e de atratividade de grandes eventos para a região, promovendo a movimentação da economia local. Assim, o Festival Gaúchos surgiu para transformar o mês de setembro — tradicionalmente de baixa temporada no Estado — em um período de virtuosidade por meio da promoção de cultura e tradições gaúchas. O evento é uma oportunidade de levar tudo isso para fora do Rio Grande do Sul e mostrar aos turistas a riqueza da nossa história.

O que os visitantes podem esperar da cerimônia oficial de abertura?

Apesar de iniciarmos as atividades em 5 de setembro, a abertura oficial ocorre no dia 12, às 19h30, na Rua Coberta. Criado pela Darte Entretenimento, o espetáculo mescla música, teatro, dança e artes visuais, e terá o tema “O lenço que enxugou a água, agora volta ao peito”, em homenagem à resiliência do povo gaúcho após as enchentes de maio de 2024. O show contará com cerca de 50 artistas, entre bailarinos, cantores e atores, além da Camerata da Orquestra Sinfônica de Gramado, o Grupo Dança Cadica e o artista plástico Rodrigo Azeredo. Será um espetáculo imperdível e aberto ao público.

Quais são os principais destaques da programação da 2ª edição do Festival Gaúchos?

O evento contará com algumas das maiores atrações do tradicionalismo gaúcho em diversos palcos. Além do principal, na Rua Coberta, teremos o palco do Lago Joaquina Rita Bier, onde ocorrerá o piquete tradicionalista. Por lá, acontecem ainda o Cordeiraço e o Papo de Churras, iniciativas com os maiores mestres churrasqueiros do Estado, reunidos todos os finais de semana, das 10h às 15h. Este ano, a 28ª Feira do Livro de Gramado também estará no festival para homenagear os escritores gaúchos. Já o Baile dos Borges transformará a Avenida Borges de Medeiros em um grande baile tradicional.

Com várias intervenções ao longo do mês, o Mateando vai explorar a cultura do mate e como prepará-lo — com muitas histórias sendo contadas em rodas de chimarrão. O Califórnia da Canção Nativa homenageará grandes compositores e intérpretes do Estado. Nos dias 13 e 14, o Dança Rio Grande trará 49 apresentações de danças folclóricas tradicionais, com 1.200 artistas competindo por mais de R$ 50 mil em premiações.

No pilar gastronômico, chamado Cozinha Gaúcha, teremos mais de 30 restaurantes oferecendo pratos especiais e exclusivos com cordeiro. Além de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Pinto Bandeira estarão participando.

Por que o festival é um programa para toda a família?

Em especial porque traz atividades para todas as idades. O espaço Piazada, por exemplo, terá várias brincadeiras de campo e da cultura gaúcha, teatro e uma série de outras dinâmicas infantis. Além disso, todo o pilar gastronômico, shows, espetáculos, exposições artísticas, música e dança presentes na programação são adequados para toda a família.

Quais são as expectativas para a 2ª edição do Festival Gaúchos e o futuro do evento?

Nossas expectativas estão na ampliação da festa. Este ano, teremos o coração do evento localizado em Gramado, porque a cidade é o ícone turístico do Rio Grande do Sul. Em 2026, queremos ampliar ainda mais o leque de atividades culturais, história e tradição gaúchas para outros municípios. A proposta e o objetivo principal é que o Festival Gaúchos seja condutor da promoção turística do nosso Estado por meio de tudo de bom que ele tem a oferecer.

