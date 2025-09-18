Festival Gaúchos movimenta Gramado e a Serra Gaúcha desde o começo do mês 

Expectativa é receber pelo menos 50 mil pessoas durante todo o festival. Cleiton Thiele / SerraPress

Com temperaturas baixas e grande fluxo de visitantes, Gramado viveu um início de setembro marcado pela tradição do Rio Grande do Sul. Isso porque a cidade sedia, até o dia 28, a 2ª edição do Festival Gaúchos. Realizado pelo Instituto RSNASCE, o evento oferece programação gratuita com shows, gastronomia típica e atividades culturais espalhadas por diversos pontos da cidade.

— A movimentação do Festival Gaúchos nos primeiros fins de semana foi acima da expectativa. Estamos muito felizes com esse resultado, porque um dos grandes objetivos era justamente impactar os turistas para que pudessem viralizar essa informação de que o mês de setembro agora tem uma cobertura enorme de cultura, história e tradição — ressalta o presidente do Instituto RSNASCE, Vinícius Garcia.

Em entrevista, o executivo comenta a respeito da importância do evento para o comércio local e da expectativa para os próximos fins de semana.

Quais foram os principais destaques dos primeiros fins de semana do Festival Gaúchos?

Desde sexta-feira (12), tivemos a Rua Coberta lotada, onde fizemos o espetáculo Gaúchos e a cerimônia oficial de abertura. Isso também ocorreu durante todo o dia de sábado e de domingo (13 e 14, respectivamente), quando o projeto Dança Rio Grande entrou em cena. Também contamos com a presença de CTG’s do Estado inteiro, bem como turistas de vários lugares do Brasil e do mundo.

Ainda tivemos a presença de Marcos Livi, chefe responsável pelo renomado Parador Hampel, localizado em São Francisco de Paula, no sábado (13), e de Marcelo Bolinha, referência mundial do churrasco, no domingo (14). Estamos trazendo nomes que são referências do setor para proporcionar uma degustação de altíssimo nível gratuitamente.

Em relação às outras atividades, o Mateando teve registro espontâneo de mais de duas mil assinaturas. São turistas que aprenderam a fazer o mate e até compraram cuia, bomba e erva para levar para sua cidade, como um souvenir cultural gaúcho. Já nas ativações do Piquete do Lago Joaquina Rita Bier, com o Cordeiraço, contamos com filas com mais de 80 pessoas para participar das degustações.

De que forma o evento tem impactado o comércio e o turismo locais?

Com a Rua Coberta lotada, os restaurantes do entorno tiveram incremento de clientes. É importante dizer que, além de Gramado, essa ação gera fluxo em outras cidades onde temos ativações, como Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Caxias do Sul, Garibaldi, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Vacaria e nos principais municípios da Serra Gaúcha. Com isso, todo o comércio teve aumento no fluxo de consumidores. A movimentação econômica, inclusive, era um dos objetivos do festival.

Como a comunidade tem reagido à proposta do Festival Gaúchos?

O sucesso deste festival se deve, em grande parte, à adesão do público local, que tem contribuído para tornar nossa entrega ainda mais grandiosa. Percebemos, por exemplo, que os comércios abraçaram a proposta e estão promovendo ativações, como decorar seus estabelecimentos com bandeiras do Rio Grande do Sul e criar espaços temáticos voltados à cultura gaúcha. A população, por sua vez, tem dado depoimentos sobre como é importante mostrarmos nossa cultura, história e tradição para os turistas.

Quais atrações o público ainda poderá aproveitar até o final do mês?

A programação do Festival Gaúchos segue intensa com uma série de atrações distribuídas por toda a cidade. Entre os destaques, estão os shows de Renato Borghetti (19) e Luiza Barbosa (26), além de apresentações culturais de dança gaúcha, declamação, trova e chula.

A Rua Coberta recebe shows nos finais de semana, enquanto o Lago Joaquina Rita Bier abriga o Piquete Gaúchos, espaço que reúne atrações musicais, atividades para as crianças e o tradicional Cordeiraço, realizado aos sábados e domingos.

Outros pontos da cidade também ganham vida com a programação: a charmosa Feira do Livro presta homenagem a escritores gaúchos, o Mateando ocupa a Praça Major Nicoletti com roda de chimarrão e convivência, e as exposições históricas apresentam peças com mais de 100 anos, revelando capítulos importantes da cultura do Estado. O Baile do Borges também faz parte do roteiro, acontecendo aos finais de semana e mantendo viva a música e a dança típicas do Rio Grande do Sul.

Em 20 de setembro, por sua vez, teremos um evento icônico na Casa Nuvole. Trata-se do Assado Farroupilha — almoço oficial do Festival Gaúchos, com atrações de música típica e gastronomia diferenciada, além do final de tarde com o momento do pôr do sol já reconhecido do local. Diferentemente de outras atividades da programação, é um evento com comercialização de ingressos.

Nossa perspectiva, pelo que conversamos com as autoridades locais, é que devemos receber pelo menos 50 mil pessoas durante todo o festival.