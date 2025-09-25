Conheça o novo hub de entretenimento e gastronomia que abriu as portas em Porto Alegre 

LOOF – Food & Fun integra cinema, gastronomia e diversão em espaço único. Enrique Javier Salgado / Divulgação

Porto Alegre recebe a primeira unidade do novo hub de gastronomia e entretenimento da Rede Cinesystem. O LOOF – Food & Fun tem 3,2 mil metros quadrados e foi inaugurado no último 9 de setembro, no segundo piso do Bourbon Shopping Country. Com investimento de R$ 15 milhões, a iniciativa carimba a entrada da holding no setor de experiências indoor com marca e operação próprias.

— O LOOF nasceu da observação de como cada nova geração transforma hábitos e comportamentos, impactando diretamente o consumo e criando tendências no varejo, no cinema e no entretenimento. A partir desse insight, investimos em um amplo processo de pesquisa, que incluiu viagens de imersão aos Estados Unidos, ao Canadá, à Europa e à Ásia, além da participação em feiras e eventos internacionais. Tivemos também a colaboração de arquitetos e consultores canadenses, que nos ajudaram a traduzir essas referências globais em um projeto único. O resultado é um hub que conecta cinema, gastronomia e diversão em um único espaço — ressalta o idealizador do LOOF – Food & Fun e fundador e CEO da Rede Cinesystem, Marcos Barros.

Em entrevista, o executivo comenta a respeito do conceito, das experiências e da proposta de expansão do projeto-piloto.

Por que Porto Alegre foi escolhida como sede da primeira unidade do LOOF – Food & Fun?

Porto Alegre foi escolhida por ser uma cidade culturalmente vibrante, com vida noturna intensa e um povo que valoriza experiências de lazer e gastronomia de qualidade. O Rio Grande do Sul é conhecido por sua tradição, seu orgulho e seu entusiasmo pelo que é bem-feito, e queríamos que o LOOF nascesse em um lugar que compartilhasse dessa energia. Além disso, o Bourbon Shopping Country já é um polo de entretenimento consolidado, com forte movimento e atrações como o teatro, oferecendo o ambiente ideal para testar um formato inovador.

O que torna o entretenimento do LOOF– Food & Fun inovador em comparação a outros centros indoor?

O entretenimento do LOOF é inovador porque combina tecnologia de ponta, experiências multissensoriais e atrações inéditas no Brasil.

No cinema, por exemplo, oferecemos 100% das salas VIP, com poltronas premium, serviço de garçons, cardápio assinado por chefs e vinhos e drinques inspirados em filmes. Ao todo, são seis salas, sendo que uma é CINÉPIC, contemplando sistema de som Dolby Atmos, que posiciona o áudio em qualquer ponto do espaço, e uma tela gigante equivalente à altura de um prédio de três andares, entregando total imersão.

Para diversão, por sua vez, o LOOF conta com arremesso de machado, com baias de última geração, sensores e projeções interativas; boliche com oito pistas e iluminação LED; arcade com 50 posições, incluindo jogos icônicos como Jurassic Park, The Walking Dead e Tomb Raider; e o simulador Bikers Madness, primeiro do tipo no Brasil, que oferece máxima imersão em corridas de motos com movimentos sincronizados, telas de alta resolução e efeitos dinâmicos de vibração e som.

O LOOF – Food & Fun conta com restaurante, sports bar, café e bomboniere, todos com cardápio exclusivo inspirado na cultura norte-americana. Por que vocês seguiram essa linha?

A escolha da influência norte-americana reflete a proposta de criar um espaço inovador, com pratos clássicos e cosmopolitas que dialogam com a experiência multissensorial do LOOF.

Do brunch ao jantar, entre os destaques do cardápio estão Eggs Benedict com brioche artesanal; Mac & Cheese com crosta de parmesão; costelas ao molho barbecue; New York Strip Steak com purê de alho; e sanduíches clássicos como Shrimp Rolls e LOOF Burger, com toque defumado e queijo azul. Pizzas individuais, massas artesanais, pratos para compartilhar e uma seleção caprichada de sobremesas — como a cheesecake com calda de frutas vermelhas — completam a proposta.

O cardápio exclusivo foi desenvolvido pelo chef e consultor gastronômico Eduardo Lyra Cabral, conhecido como Dude Lyra. Ele tem formação internacional, certificação Alain Ducasse e 15 anos de vivência nas cozinhas mais expressivas do Rio de Janeiro. Embora o menu tenha assinatura fixa, o projeto prevê atualizações que acompanham o espírito efervescente e multifacetado do espaço, permitindo inovações sazonais.

Quais são as expectativas para a recepção do público gaúcho?

São as melhores possíveis. O público gaúcho é receptivo a novas propostas, especialmente por Porto Alegre ter histórico de consumo cultural e vida noturna intensa. A expectativa é que famílias, jovens e adultos encontrem no LOOF um novo ponto de encontro multigeracional, resultando em forte adesão já nos primeiros meses de operação.

Qual é o plano de expansão da marca? Já há outras cidades no radar?

O LOOF tem potencial de expansão nacional e internacional, sendo um modelo versátil e escalável. Pode incluir novas atrações em outras unidades, como paredes de escalada, laser tag, kart e arvorismo indoor. O projeto-piloto em Porto Alegre serve como base de testes, e a expansão para outras cidades pode ser definida no curto prazo, pois o LOOF já está sendo contatado por empreendimentos de outros estados.

Serviço: LOOF – Food & Fun