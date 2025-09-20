Catedral de Santa Maria reúne fé, história e cultura

Catedral Metropolitana em Santa Maria abriga obras do artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli. Cristiana de Gregori Bonini / PASCOM Catedral

Fé, arte e cultura se misturam no coração da cidade de Santa Maria. A Catedral Metropolitana do município é um ponto de referência urbano, religioso, histórico e artístico. A cultura é um destaque no local, já que o prédio abriga obras do artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, considerado um dos grandes nomes da arte sacra do Brasil.

Hoje, não são somente as pinturas de Locatelli, extremamente detalhadas e belas, que tornam a Catedral Metropolitana um centro de arte. A música tem ganhado cada vez mais espaço, por meio de recitais e concertos, seguindo uma tradição que acompanha a Catedral desde 1909, ano em que a construção ficou pronta, após sete anos de trabalhos.

A iluminação é outro ponto alto da Catedral desde que foi revitalizada, sendo inaugurada em fevereiro de 2025. Os novos equipamentos de LED valorizam a arquitetura, em estilo eclético com elementos barrocos e neoclássicos. O prédio é tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade desde 2002.

Esse conjunto de atrativos faz da Catedral Metropolitana um destino para visitação na cidade, dentro da vocação de Santa Maria para o turismo religioso. Em parceria com a prefeitura, o projeto Santa Maria Tem! aposta neste setor da economia para fomentar o investimento, a cultura e o conhecimento regional.

– No aspecto religioso, a Catedral é a primeira paróquia de Santa Maria, construída para ser a Igreja Matriz. É também onde fica a cátedra, a cadeira em que somente o bispo diocesano senta. Do ponto de vista artístico, o estilo arquitetônico é um atrativo, enquanto internamente se evidenciam os afrescos de Aldo Locatelli, as decorações de Emilio Sessa, e também os vitrais da Casa Genta – descreve o pároco da Paróquia Imaculada Conceição, Catedral Metropolitana Nossa Senhora, padre Junior Lago.

O foco no turismo religioso faz muito sentido porque Santa Maria é um dos mais importantes destinos no Brasil com esse viés, sendo conhecida como Cidade Peregrina e reconhecida no Plano Municipal de Turismo como Território do Sagrado. Todo ano, Santa Maria recebe quase 300 mil turistas, muitos deles motivados pela fé e pela devoção mariana, o que resulta em R$ 80,1 milhões em recursos deixados no município.

Quer saber mais sobre a agenda religiosa em Santa Maria? Veja no site da Arquidiocese

Já a infraestrutura da cidade está preparada para receber os visitantes. São 28 hotéis, 23 motéis e cerca de 3,1 mil leitos espalhados pelo município. Santa Maria também conta com cerca de 295 diferentes restaurantes, além de 174 espaços para eventos.

Leia Mais Catedral Metropolitana de Santa Maria ganha iluminação especial; veja o vídeo

Confira o que ver na Catedral Metropolitana de Santa Maria

1- Afrescos e decorações

Aldo Locatelli realizou os cinco afrescos da Catedral de Santa Maria. Cristiana de Gregori Bonini / PASCOM Catedral

Coube ao artista Aldo Locatelli realizar os belíssimos afrescos da Catedral em 1954, enquanto Emilio Sessa, um pintor também muito respeitado no país, as decorações nas naves laterais. São cinco grandes afrescos de Locatelli, as únicas obras existentes do artista em Santa Maria.

A temática das artes internas do templo se baseiam em Nossa Senhora Imaculada Conceição, que nomeia a Catedral. O afresco que mais chama atenção fica sobre o presbitério. Ele retrata o momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão coroando Nossa Senhora como rainha dos céus, em uma composição iluminada, colorida e organizada em harmonia.

2 - Imagens parisienses

Imagens vieram da França, como a de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Cristiana de Gregori Bonini / PASCOM Catedral

Em 1909, chegaram a Santa Maria seis imagens para adornar a Catedral. As obras foram trazidas de Paris pelo padre Caetano Pagliuca, que foi o grande responsável pela organização da construção do templo. Na época, era comum que igrejas fossem embelezadas com imagens criadas em oficinas parisienses. Na Catedral, a maior representante desses objetos de arte sacra está no altar-mor. Trata-se da principal imagem do templo, a de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

3 - Vitrais

Vitrais coloridos são obras de artistas da Casa Genta, ateliê fundado em 1906. Cristiana de Gregori Bonini / PASCOM Catedral

Criados pelo antigo e prestigiado ateliê Casa Genta, os vitrais da Catedral são uma atração à parte. Na fachada, dois vitrais de mesma largura que as portas laterais têm formato vertical e a parte superior arcada. Já no segundo andar, há outros cinco. Dentro da Catedral é possível ver de perto os vitrais nas naves laterais, que reúnem variadas representações de Nossa Senhora.

Coloridos, os vitrais são apreciados pela qualidade com que os artistas da Casa Genta os construíam. O ateliê surgiu em 1906, em Porto Alegre, e no início dos anos 1960 se expandiu para o interior do Estado, onde abriu diversas filiais e espalhou seus trabalhos principalmente por templos religiosos gaúchos.

4 - Iluminação

Iluminação foi revitalizada, com LED que valoriza a arquitetura. Cristiana de Gregori Bonini / PASCOM Catedral

Mais de 80 lâmpadas de LED foram instaladas na Catedral em fevereiro deste ano, substituindo antigas luzes amarelas, o que permitiu realçar detalhes da arquitetura e das linhas do prédio. Como ponto de referência na cidade, a Catedral também ampliou essa característica ao lançar suas luzes sobre a Avenida Rio Branco, embelezando também esse trecho da via urbana.

Com a nova iluminação, há planos para a realização do Natal Luz no local, assim como se tornam possíveis celebrações noturnas e belas fotos da Catedral à noite para turistas e visitantes.