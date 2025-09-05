Barra Blues comemora centenário de B.B. King em Porto Alegre 

Nos dias 12 e 13 de setembro, o BarraShoppingSul promove o Barra Blues, evento que irá homenagear o centenário de um dos maiores nomes do blues, B. B. King, que completaria 100 anos em 16 de setembro. Para celebrar o “rei do blues”, o evento do mall irá receber a filha e cantora de B.B. King, Claudette King, que retorna a Porto Alegre para um show especial acompanhada por Hard Blues Trio e Mari Kerber.
Além de ser um momento de celebrar os nomes do gênero, os shows serão um aquecimento para o Mississippi Delta Blues Festival 2025 — Windy City Edition (MDBF) que acontece em Caxias do Sul, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no novo espaço Fabbrica Complexo Gastronômico e Cultural.
A realização do Barra Blues faz parte de um movimento do BarraShoppingSul para se firmar, para além de um centro de compras, um ponto de encontro cultural da cidade. Após o sucesso da primeira edição do Barra Blues no Baixo Barra, o evento ganhou uma estrutura mais robusta no Multiplan Hall, para atender melhor o público e construir experiências que valorizam a diversidade cultural. Confira quatro motivos para não perder o Barra Blues no BarraShoppingSul:
1) Homenagear os percursores
Também conhecido como Blue Boys King, B.B. King foi um dos responsáveis por transformar o gênero do blues. Considerado o sexto melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone, B.B. King influenciou artistas do rock e do jazz e seu legado é mantido vivo por fãs do compositor e também por sua filha Claudette King.
Durante duas noites, artistas nacionais e internacionais irão homenagear em Porto Alegre o centenário do rei do blues. A Capital guarda um grande carinho pelo cantor, visto que, durante sua trajetória, B.B King se apresentou em Porto Alegre três vezes.
2) Artistas nacionais e internacionais
Para a homenagem ficar completa, o Barra Blues tem como atração principal Claudette King. Contribuindo com a força de sua herança musical, ela se apresenta com músicos gaúchos, como os Hard Blues Trio e a tecladista Mari Kerber.
Na programação, também estão Lorenzo Thompson (Chicago/EUA), que terá Bruno Marques (Belo Horizonte/MG) como companhia no palco, e o baixista Bobby Vega (São Francisco/EUA), que por anos participou da banda Sly & The Family Stone. No Barra Blues, o norte-americano tocará com a Prado Brothers Band, de São Paulo/SP.
3) Prestigiar a força da cena nacional do blues
O Brasil também tem tradição nesse estilo musical, e o Barra Blues também quer valorizar esse protagonismo nacional. Flávio Guimarães, fundador da lendária banda Blues Etílicos e um dos maiores gaitistas do país, sobe ao palco com convidados como Ale Ravanello. Já a cantora Nanda Moura, de voz potente e presença marcante, mostra toda a diversidade da cena brasileira em apresentações em dois formatos — com banda e solo acústico. É a chance de ver de perto a força criativa que faz do blues brasileiro um movimento pulsante.
4) Vivenciar uma experiência que vai além da música
Mais do que shows, o Barra Blues oferece uma vivência completa. Após os espetáculos no Multiplan Hall, o público é convidado a seguir para o Baixo Barra, espaço gastronômico do shopping onde acontecerá uma surpresa. Assim, é possível estender a noite em meio a boa comida, encontros e muita música.
Serviço
O quê: Barra Blues
Quando: 12 e 13 de setembro
Ingressos: sexta R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada); sábado R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); passaporte para os dois dias R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).
Programação
SEXTA-FEIRA (12)
18h — Abertura
19h — Lorenzo Thompson (USA) & Bruno Marques (BH)
20h15— Nanda Moura & Banda (RJ)
SÁBADO (13)
15h30 — Abertura
16h — Nanda Moura (Solo) + Tradicional Acoustic Blues (RJ)
17h — Flavio Guimarães & Banda (RJ) convidam Ale Ravanello (RS)
18h15 — Claudette King (USA) & Hard Blues Trio + Mari Kerber (RS)
19h30 — Bobby Vega (USA) & Prado Brothers Band (SP)