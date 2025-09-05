Barra Blues comemora centenário de B.B. King em Porto Alegre 

Filha do ícone do Blues, B.B. King, Claudette King volta ao Brasil para homenagear centenário do pai. Hany Fotografia, / BarraShoppingSul / Divulgação

Nos dias 12 e 13 de setembro, o BarraShoppingSul promove o Barra Blues, evento que irá homenagear o centenário de um dos maiores nomes do blues, B. B. King, que completaria 100 anos em 16 de setembro. Para celebrar o “rei do blues”, o evento do mall irá receber a filha e cantora de B.B. King, Claudette King, que retorna a Porto Alegre para um show especial acompanhada por Hard Blues Trio e Mari Kerber.

Além de ser um momento de celebrar os nomes do gênero, os shows serão um aquecimento para o Mississippi Delta Blues Festival 2025 — Windy City Edition (MDBF) que acontece em Caxias do Sul, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no novo espaço Fabbrica Complexo Gastronômico e Cultural.

A realização do Barra Blues faz parte de um movimento do BarraShoppingSul para se firmar, para além de um centro de compras, um ponto de encontro cultural da cidade. Após o sucesso da primeira edição do Barra Blues no Baixo Barra, o evento ganhou uma estrutura mais robusta no Multiplan Hall, para atender melhor o público e construir experiências que valorizam a diversidade cultural. Confira quatro motivos para não perder o Barra Blues no BarraShoppingSul:

1) Homenagear os percursores

Também conhecido como Blue Boys King, B.B. King foi um dos responsáveis por transformar o gênero do blues. Considerado o sexto melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone, B.B. King influenciou artistas do rock e do jazz e seu legado é mantido vivo por fãs do compositor e também por sua filha Claudette King.

Durante duas noites, artistas nacionais e internacionais irão homenagear em Porto Alegre o centenário do rei do blues. A Capital guarda um grande carinho pelo cantor, visto que, durante sua trajetória, B.B King se apresentou em Porto Alegre três vezes.

2) Artistas nacionais e internacionais

Para a homenagem ficar completa, o Barra Blues tem como atração principal Claudette King. Contribuindo com a força de sua herança musical, ela se apresenta com músicos gaúchos, como os Hard Blues Trio e a tecladista Mari Kerber.

Na programação, também estão Lorenzo Thompson (Chicago/EUA), que terá Bruno Marques (Belo Horizonte/MG) como companhia no palco, e o baixista Bobby Vega (São Francisco/EUA), que por anos participou da banda Sly & The Family Stone. No Barra Blues, o norte-americano tocará com a Prado Brothers Band, de São Paulo/SP.

Multiplan Hall recebe segunda edição do Barra Blues em setembro. Diego Petter / BarraShoppingSul / Divulgação

3) Prestigiar a força da cena nacional do blues

O Brasil também tem tradição nesse estilo musical, e o Barra Blues também quer valorizar esse protagonismo nacional. Flávio Guimarães, fundador da lendária banda Blues Etílicos e um dos maiores gaitistas do país, sobe ao palco com convidados como Ale Ravanello. Já a cantora Nanda Moura, de voz potente e presença marcante, mostra toda a diversidade da cena brasileira em apresentações em dois formatos — com banda e solo acústico. É a chance de ver de perto a força criativa que faz do blues brasileiro um movimento pulsante.

4) Vivenciar uma experiência que vai além da música

Mais do que shows, o Barra Blues oferece uma vivência completa. Após os espetáculos no Multiplan Hall, o público é convidado a seguir para o Baixo Barra, espaço gastronômico do shopping onde acontecerá uma surpresa. Assim, é possível estender a noite em meio a boa comida, encontros e muita música.

Serviço

O quê: Barra Blues

Quando: 12 e 13 de setembro

Ingressos: sexta R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada); sábado R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); passaporte para os dois dias R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).

Programação

SEXTA-FEIRA (12)

18h — Abertura

19h — Lorenzo Thompson (USA) & Bruno Marques (BH)

20h15— Nanda Moura & Banda (RJ)



SÁBADO (13)