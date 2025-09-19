70 anos de Piracanjuba: estratégia regional aproxima marca do público do RS 

Portfólio da Piracanjuba contempla mais de 200 produtos. Piracanjuba / Divulgação

Do interior de Goiás para os lares de milhões de brasileiros. Em 2025, a Piracanjuba celebra 70 anos de história com um portfólio de mais de 200 produtos e presença consolidada em todo o país. Agora, a marca aposta na regionalização para estreitar ainda mais os laços com o público gaúcho.

— Os valores muito presentes no Rio Grande do Sul estão também no DNA da Piracanjuba. Somos uma empresa familiar e com tradição em fazer produtos de qualidade. Vemos no povo gaúcho esse mesmo cuidado com as raízes, a família e a cultura. É uma conexão natural — ressalta a Diretora de Marketing do Grupo Piracanjuba, Lisiane Campos.

Essa aproximação ganha força por meio de três pilares, que revelam como tradição, qualidade e identidade regional se encontram na trajetória da marca. Conheça cada um deles:

1. Perfil doceiro

O gosto por doces faz parte da identidade alimentar do Rio Grande do Sul e isso se reflete diretamente no consumo dos produtos da Piracanjuba na região. Dados da empresa mostram que os gaúchos lideram as vendas de leite condensado e creme de leite.

— Receitas típicas, como cuca, ambrosia e outras delícias que atravessam gerações, fazem parte da rotina local. Isso pode ser sentido nas nossas vendas, especialmente na linha food service, muito utilizada por doceiras e pequenos empreendedores da confeitaria — afirma a executiva.

A proximidade com esse público também é reforçada pela presença da unidade fabril da Piracanjuba em Carazinho. Adquirida em 2019, a fábrica iniciou as operações no ano seguinte e fortaleceu a presença da marca no Estado, ampliando a capacidade de atender às demandas locais com mais agilidade e em conexão com hábitos regionais.

2. Eventos regionais

A Piracanjuba investe em ações que reforçam a conexão com o público local, marcando presença em momentos culturais importantes para os gaúchos. Um exemplo disso é a participação da marca no Acampamento Farroupilha, evento tradicional realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre, que segue até 21 de setembro.

Para a edição deste ano, a empresa preparou uma série de ativações voltadas à experiência do consumidor. Entre as iniciativas, estão uma máquina de brindes, totens para carregamento de celular e recepcionistas caracterizadas com trajes típicos gaúchos — tudo pensado para valorizar os costumes locais e acolher os visitantes de forma próxima e respeitosa.

Além disso, a equipe de captação de leite da Piracanjuba também está presente com um estande próprio, reforçando o vínculo da empresa com os produtores locais. O espaço conta com ambientação temática, comunicação visual regionalizada e materiais promocionais.

3. Construção de relacionamento

Mais do que conquistar mercado, a Piracanjuba busca construir uma relação sólida e duradoura com o povo gaúcho. Mesmo após cinco anos da aquisição da unidade fabril em Carazinho, a empresa reconhece que essa aproximação é um processo que exige tempo, respeito e constância.

— Não se trata apenas de chegar, mas de mostrar, ano após ano, quem somos, o que queremos entregar e como pretendemos contribuir com o desenvolvimento da região — pontua a diretora de marketing.

Esse relacionamento vai além da presença nos lares. Envolve também o fortalecimento da marca como empregadora, o acolhimento de colaboradores nas unidades fabris, o apoio à cultura local e o compromisso com o crescimento das comunidades onde atua.