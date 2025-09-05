Cultura e Lazer

Conteúdo para Marcas
Conteúdo patrocinado

5 motivos para visitar a Basílica da Medianeira, em Santa Maria 

Com infraestrutura preparada para receber 300 mil visitantes ao ano, templo é referência da devoção mariana 

RBS Conteúdo para Marcas

para Prefeitura de Santa Maria

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS