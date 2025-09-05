5 motivos para visitar a Basílica da Medianeira, em Santa Maria 

Basílica de Nossa Senhora Medianeira é referência da devoção mariana no RS. Arquidiocese SM / Divulgação

Conhecido por ser um polo repleto de atrações ligadas à fé, Santa Maria é o lugar certo para quem deseja se aventurar em diferentes roteiros religiosos no centro do Estado. Um dos destaques está no coração da cidade, onde ergue-se a Basílica de Nossa Senhora Medianeira, um símbolo de tradição religiosa que atrai milhares de fiéis, inaugurada em 1985. Mais que um templo, o local se tornou uma referência da devoção mariana. Em 2024, a fé na padroeira foi celebrada de forma especial: o Vaticano a proclamou Rainha do Povo Gaúcho, elevando o santuário a um destino imperdível para quem busca paz e espiritualidade.

O título oferecido pela Santa Sé reafirma a importância espiritual do templo para o Estado. Integrando o movimento Santa Maria Tem!, o local faz parte de um dos principais destinos religiosos para quem chega no município atrás de roteiros que valorizem a fé, a devoção e a peregrinação. E, para o público que deseja essa diferente forma de explorar novos lugares, conhecer a cultura local e visitar espaços sagrados, Santa Maria também está bem preparada.

Atualmente, qualquer visitante pode contar com uma infraestrutura repleta de 28 hotéis, 23 motéis e cerca de 3,1 mil leitos. Além de opções diversas para saciar a fome e experimentar a culinária local com cerca de 295 diferentes restaurantes e 174 espaços de eventos.

Toda essa diversidade se explica pelo amplo movimento de visitantes. Anualmente, o município recebe quase 300 mil turistas, gerando um impacto econômico de R$ 80,1 milhões para os cofres públicos. Segundo o arcebispo de Santa Maria, Leomar Antônio Brustolin, a origem do turismo religioso no município se deve à Basílica, com a devoção a Nossa Senhora Medianeira.

— Isso é o início de um processo que fez de Santa Maria uma cidade peregrina. As rotas religiosas podem transformar qualquer região de forma profunda, tanto cultural quanto economicamente, criando um espírito de espiritualidade e hospitalidade, preparando a cidade conforme a sua vocação — assinala.

Se você ainda não conhece a Basílica da Medianeira, confira cinco aspectos curiosos que integram a história do templo:

1) Imagem de Nossa Senhora Medianeira

Imagem de autoria de Ida Stefani é o ponto mais visitado da Basílica. Arquidiocese SM / Divulgação

Ponto mais visitado da Basílica, a imagem é de autoria de Ida Stefani (1911–2005), mais tarde conhecida por irmã Angelita. Com somente 19 anos em 1930, Ida foi incentivada pelo pai a fazer a obra, e para isso usou como modelo para a pintura um pequeno santinho de origem belga. Finalizada, a imagem foi enviada pela artista de trem de Passo Fundo para Santa Maria.

Ao longo das décadas, o quadro esteve presente em muitas romarias e outras atividades na cidade, e hoje está fixado junto ao altar lateral da Basílica. No local, que está aberto diariamente das 8h às 18h, os visitantes fazem orações, pedidos e agradecimentos à santa, e há milhares de relatos sobre graças alcançadas. Por isso, a imagem é considerada como responsável por realizar milagres.

2) Romaria Estadual da Medianeira

Em 2024, a caminhada de três quilômetros reuniu mais de 250 mil fiéis. Arquidiocese SM / Divulgação

É considerada uma das maiores manifestações marianas do Sul do país. Em novembro de 2024, a romaria reuniu mais de 250 mil fiéis, um recorde histórico para o percurso de três quilômetros entre a Catedral e a Basílica.

A origem da romaria remonta a 1930, quando a cidade era ameaçada por um conflito armado entre unidades militares durante a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, e um grupo de 23 mulheres fez uma caminhada pedindo paz a Nossa Senhora Medianeira. Em Santa Maria, nenhum tiro foi disparado, fato que é atribuído à santa. Em 2025, o evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

3) Vitrais

Obra conta a história da devoção a Nossa Senhora Medianeira. Arquidiocese SM / Divulgação

Os belíssimos vitrais coloridos da Basílica são um atrativo à parte. De autoria de Emílio Zanon, eles contam a história da devoção a Nossa Senhora Medianeira. Cenas de guerra também ilustram os vitrais.

São uma referência à Revolução de 1930, que poupou a cidade e, em retribuição, foi construído o Santuário, que também está retratado nos vitrais. As romarias e a construção do Altar Monumento, no Parque, igualmente aparecem na obra de Zanon. O espaço fica aberto ao público diariamente das 8h às 18h.

4) Cripta

Feito em pedra basalto, local guarda túmulos de bispos. Arquidiocese SM / Divulgação

Feita em pedra basalto, a cripta local guarda os túmulos dos bispos que se dedicaram a impulsionar a devoção a Nossa Senhora Medianeira, Dom Ivo Lorscheiter e de Dom Érico Ferrari. O local também abriga o Memorial do Padre Inácio Vale, responsável por dar início à devoção.

O espaço conta ainda com diversas imagens de Nossa Senhora originárias de diferentes santuários, que foram levadas para a cripta após romarias. Um destaque é a Madonna Della Salute, trazida da Itália, além do Altar de Santo Ivo (Patrono dos Advogados), a relíquia de Santo Ezequiel Moreno, o ossário e o quadro com a Consagração do Município de Santa Maria a Nossa Senhora Medianeira.

5) Cristo Total

Cruz de cinco metros de altura é obra de escultores equatorianos. Arquidiocese SM / Divulgação

O novo presbitério da Basílica foi inaugurado em 4 de novembro de 2023, e no seu interior se destaca o imponente Cristo Total. Trata-se de uma cruz de cinco metros de altura, de autoria dos escultores equatorianos Germán Benavides e Cristobal Yepes. A obra foi feita em madeira brasileira de reflorestamento, enquanto que coroa de espinhos é de metal e contém pedras semipreciosas brasileiras.

O conceito de Cristo Total é de autoria de Santo Agostinho e se refere à compreensão da união, sem divisão, das naturezas divina e humana de Cristo. Na escultura da Basílica, estão reunidos sete em um só Cristo: o Crucificado, Ressuscitado, o Rei, o Sagrado Coração de Jesus, o Cristo da Misericórdia, o Bom Pastor e o Mediador.

