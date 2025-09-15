32° Porto Alegre em Cena tem mais de 30 apresentações imperdíveis 

"A Visita" é um monólogo com Carol Duarte, que critica o conservadorismo por meio do isolamento de uma mulher. Ventania Cultural / Divulgação

Até 21 de setembro, a 32ª edição do Porto Alegre em Cena promete encantar o público da Capital com uma programação repleta de artistas locais, nacionais e internacionais. Após uma edição realizada somente com artistas gaúchos e com dois meses de atraso em razão das cheias que assolaram o Rio Grande do Sul no ano passado, o festival retorna ao mês da primavera, valorizando a produção local e reafirmando sua identidade no circuito cultural brasileiro.

O diretor-geral do Porto Alegre em Cena, Luciano Alabarse, ressalta a potência do festival, que é reconhecido como o mais longevo da cidade e que promete movimentar a Capital nos próximos dias.

– Há eventos cuja regularidade, em contexto, já mostra a sua empatia com a cidade. Em Porto Alegre, existem alguns poucos eventos que atingiram esse status, como a Feira do Livro, o Porto Alegre em Cena e o Porto Verão Alegre. Esses são eventos que não são fugazes na memória e na alma da cidade – sublinha Alabarse.

Para esta edição, foram selecionados 11 espetáculos locais. A programação conta ainda com 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais. O festival é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, e conta com gestão cultural da Primeira Fila Produções e financiamento das leis estadual e federal de Incentivo à Cultura.

Os preços dos ingressos para as peças nacionais e internacionais variam de R$ 20 a R$ 100. Já para os espetáculos locais, os valores variam entre R$ 20 e R$ 50.

Confira quatro motivos para prestigiar o Porto Alegre em Cena 2025:

1) Espetáculos nacionais com artistas renomados

O espetáculo "Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo" homenageia a vida e a obra do poeta e jornalista da Tropicália, Torquato Neto. Matheus José Maria / Divulgação

Depois do sucesso de Homem com H nos cinemas, a produção nacional "Sonho Elétrico" marca o retorno de Jesuíta Barbosa aos palcos do teatro. Inspirada na obra do neurocientista Sidarta Ribeiro, a peça traz uma narrativa instigante que atravessa os limites entre ciência e ficção. Outro nome de peso que vem à Capital é Silvero Pereira, estrelando o espetáculo "Pequeno Monstro", que traz profundas reflexões e uma performance ímpar.

Outro destaque é a peça "Dois Papas", com a participação dos atores Celso Frateschi e Zé Carlos Machado. O espetáculo traz uma abordagem contemporânea e provocativa sobre os bastidores do Vaticano, mesclando história e debate ético. A programação conta também com "Dias Felizes", uma nova montagem sobre a obra de Samuel Beckett; "Édipo REC", do grupo recifense Magiluth; "Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo", um híbrido de recital de poesia, show, jogo, aula espetáculo, debate e stand up com Tuca Andrada.

2) Produções de diferentes países

A edição deste ano contará com peças de variadas nacionalidades. Direto de Portugal, "Um País que é a noite" parte de um diálogo ficcional entre dois dos maiores poetas portugueses, Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, horas antes deste último fugir para o Brasil. No espetáculo "Desde Mi Rincón (“Nire Txokotik”)", da Espanha, o bailarino Jon May relembra seu início na dança tradicional basca, mostrando seu trabalho de pesquisa e as colaborações realizadas com diferentes coreógrafas. Já os espetáculos "Zona de Derrama", "A Pele Entre os Dedos" e "Ode", da Suíça, trazem coreografia e experimentalismo aos palcos de Porto Alegre.

3) Apresentações descentralizadas

Com o propósito de levar a arte para diferentes pontos da Capital, o Porto Alegre em Cena ocupa diversos palcos e espaços culturais da cidade. Os espetáculos serão apresentados em locais como o Teatro Simões Lopes Neto, Teatro Oficina Olga Reverbel, Teatro Carlos Carvalho, Centro Histórico-Cultural Santa Casa e a Zona Cultural, no Centro Histórico; Teatro Renascença e Sala Álvaro Moreyra, no bairro Menino Deus; Teatro de Câmara Túlio Piva, na Cidade Baixa; Estúdio Stravaganza, no bairro Santana; Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre, no Moinhos de Vento; e Floresta Cultural, no bairro Floresta. Também recebem espetáculos algumas escolas do bairro Restinga; Parque Mascarenhas de Moraes, no Humaitá; Lendária Espaço de Vida e Carmens Club, na Azenha.

4) Atividades formativas

Encontros Improváveis promove diálogo e troca de ideias entre artistas e intelectuais, com participação do filósofo Peter Pál Pelbart. Mariana Lacerda / Divulgação

Além das performances artísticas, o festival contará ainda com uma série de ações formativas, atividades paralelas e atrações no tradicional Ponto de Encontro Petrobras, reforçando seu compromisso com a inovação, a inclusão, a diversidade e o fortalecimento das artes cênicas. Dentre elas, o Porto Alegre em Cena retoma a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS) com a Mostra SocioBioCotidiano, Artes do Corpo e da Cena, que contará com ações performáticas, científicas, reflexivas e a(r)tivistas. O festival também realiza o Reside Alegre, que promove interação entre moradores do Centro Histórico e artistas.

Outra atividade formativa, o Encontros Improváveis, receberá nomes como Catol Teixeira, Dedy Ricardo, Nanni Rios, Nina Fola, Paola Zordan, Peter Pál Pelbart, Sabrina Ginga e Verónica Valenttino. A atividade busca proporcionar trocas, provocar diálogos e gerar fruição de ideias e conhecimentos entre artistas, filósofos, professores, jornalistas e o público.