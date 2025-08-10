Pai e filho gerenciam juntos franquia de hamburger na capital gaúcha 

Rede familiar opera franquias O Burguês com exclusividade em Porto Alegre. O Burguês / Divulgação

O churrasco é um dos pratos típicos que mais representam o Rio Grande do Sul. Porém, outra iguaria vem encontrando espaço e conquistando o paladar dos gaúchos: o hambúrguer. Segundo dados do iFood, em 2024 foram registrados 11,7 milhões de pedidos do produto pela plataforma — número que coloca o Estado entre os cinco maiores consumidores do Brasil. Essa tendência se mantém em 2025, com crescimento de 10,6% nos pedidos no primeiro quadrimestre, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

É nesse cenário de demanda aquecida que um pai e um filho com trajetórias profissionais distintas decidiram se aventurar em um novo terreno — o das hamburguerias. O que começou em 2021 como um projeto familiar virou um negócio consolidado com três unidades da franquia O Burguês em Porto Alegre — resultado de uma parceria que une experiência, ousadia e muito trabalho.

— O hambúrguer é um produto muito bem aceito, e nossas lojas estão entre as cinco melhores na avaliação nacional do Grupo Burguês. São quatro anos desde a inauguração da nossa primeira loja e já recebemos vários reconhecimentos, como os selos de Campeões de Vendas e Super Restaurante, do iFood, que premiam avaliação dos clientes, crescimento de pedidos e segurança alimentar — orgulha-se Efraim Bittencourte Mendonça, proprietário da franquia na capital gaúcha.

Ao lado dele atuam o filho, Rafael de Lima Mendonça, gerente-geral das lojas, e o primo Leonardo Bittencourt Vieira, que gerencia uma das unidades. Em entrevista, Efraim conta como surgiu a ideia de investir no ramo da gastronomia, os desafios enfrentados no setor e os planos para o futuro.

Tudo o que eu faço é planejado. Desde que tive a ideia, avisei meu filho que o plano era exatamente esse: ser exclusivo e atender na maior área possível EFRAIM BITTENCOURTE MENDONÇA Proprietário O Burguês — Porto Alegre

Como surgiu a ideia de empreender em família e por que escolheram o ramo da alimentação?

Eu tenho outros negócios fora da alimentação, mas queria algo nesse ramo — que mesmo em tempos de crise, com um bom trabalho, acaba resistindo. Como sempre gostei muito de hambúrguer, fui atrás de franquias, pois começar do zero, sem uma estrutura por trás, seria mais difícil. Pesquisei várias, me aprofundei nos detalhes, fui conhecer o produto em São Paulo e decidi investir n’O Burguês.

Na época meu filho era jogador de futebol e tinha acabado de disputar o Gauchão. Conversei com ele e o convidei para encarar o projeto. Fiz o mesmo com o meu primo e trouxe os dois para trabalharem comigo. Em novembro de 2021, abrimos a primeira hamburgueria em um ponto alugado. Apesar de ser algo que ainda não dominava, com o andar do negócio comecei a entender melhor, gostei, comprei um imóvel próximo e deixei em stand by.

Em seguida, comprei outro ponto no Menino Deus, reformei e abri a segunda loja. Então comecei a reforma no imóvel da avenida Otto Niemeyer (no bairro Tristeza) e transferi o ponto alugado. Com duas sedes próprias, busquei uma terceira loja. Dessa vez, era uma unidade já existente, então comprei o direito de atender aquela área.

Também já adquiri outro imóvel para oferecer uma estrutura melhor que a atual e, em dezembro deste ano, já devemos estar operando na loja nova no bairro Petrópolis. Além disso, temos hoje a exclusividade da franquia, ou seja, somos os únicos habilitados ao atendimento O Burguês na região de Porto Alegre.

Em alta com os gaúchos: aumento do consumo de hambúrgueres impulsiona negócio familiar. O Burguês / Divulgação

Quais foram os principais desafios e como vocês lidaram com o processo de aprender um novo mercado?

Os desafios foram grandes. Por se tratar de uma marca nova em Porto Alegre, poucas pessoas conheciam o produto. Apesar de um início bem difícil, eu confiava muito nos diferenciais, na qualidade do lanche, na entrega rápida. Por ocuparmos esta área das três lojas, nosso raio de ação para a entrega é muito ágil e não cobramos taxa. Então, o pessoal foi conhecendo o produto, virando cliente e acabamos tendo uma boa fidelização. Hoje temos um público amplo, bem variado.

Ainda no ano passado, no período da enchente, vivemos uma situação bem crítica, com uma das lojas alagadas a 50 centímetros de altura do chão. Perdemos todos os produtos da câmara fria. Foi um baque bem grande.

O crescimento do negócio já fazia parte do plano inicial?

Tudo o que eu faço é planejado. Desde que tive a ideia, avisei meu filho que o plano era exatamente esse: ser exclusivo e atender na maior área possível. Para conseguirmos isso, tínhamos que ter no mínimo 3 lojas. Então, abri a primeira com o objetivo de expandir. Ainda não podia mensurar, mas tinha a ideia de não ficar em uma só. No Menino Deus, eu mal tinha iniciado a loja da Otto e já tinha planos. A terceira, como tinha outro franqueado, precisava aguardar a oportunidade surgir, e aconteceu.

O que significa para vocês, como família, terem esse negócio juntos? Há planos para o futuro?

Foi uma coisa muito positiva. Modéstia à parte, é realmente uma experiência boa, pois, com isso, meu filho acaba tendo um aprendizado importante, já que a vida toda dele tinha sido focada em jogar futebol. Assim temos convívio, crescimento no entendimento dos negócios e posso deixar um legado. Tenho outros dois filhos — um que mora fora do país, então acabamos não convivendo tanto; e uma filha que cursa Direito e, quando possível, nos ajuda.

Temos em torno de 30 funcionários nas três lojas. A empresa tem que ser muito bem-organizada e planejada, tanto na questão financeira quanto na gestão de pessoas. Assim, quando me aposentar, posso deixar uma empresa familiar para eles seguirem gerindo.

Fica a dica

Com presença em 13 estados brasileiros, a franquia O Burguês já soma mais de 70 unidades espalhadas pelo país. No volume de vendas, também chama atenção: são mais de 2 milhões de hambúrgueres comercializados por ano. Então, que tal conhecer uma — ou até mesmo as três — lojas da capital gaúcha?