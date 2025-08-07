Maneva celebra 20 anos com nova turnê e show especial em Porto Alegre 

O quinteto leva muita emoção ao público em mais uma noite inesquecível do Maneva. Rafael Strabelli / Divulgação

Com milhões de fãs e uma trajetória marcada pela autenticidade, o Maneva completa duas décadas de carreira com a turnê especial Maneva — 20 anos, Origem. A venda de ingressos já está aberta pela plataforma Sympla, e os gaúchos já podem se programar para participar dessa celebração, que ocorrerá no dia 10 de outubro, sexta-feira, às 21 horas, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Em entrevista exclusiva com Tales de Polli, vocalista da banda, ele compartilha os bastidores da turnê, memórias da trajetória, novidades do repertório e o que o público pode esperar de um espetáculo que promete emocionar, abraçar e fazer dançar.

Tales, o que passa pela cabeça quando você olha para essa trajetória, desde os primeiros ensaios até os palcos de grandes festivais?

Quando começamos o Maneva, eu tinha 21 anos. Hoje vemos que o trabalho está sendo bem-feito, com constância, verdade, honestidade, respeitando sempre a música e não ultrapassando os limites. O universo é muito bondoso, Deus sempre nos coloca as coisas quando estamos prontos.

Lembro que no nosso primeiro show em Porto Alegre, no (bar) Opinião, vendemos 500 ingressos. Depois vieram os mil, o sold out e agora estamos novamente buscando este sold out no Araújo Vianna. Me sinto muito feliz de olhar para trás e entender que o trabalho tem que ser feito com calma, evitando comparações, expressando nossa realidade.

Como tem sido a resposta do público à turnê Maneva — 20 anos, Origem?

Está sendo maravilhoso, contagiante. A palavra dessa turnê é conexão. O público está mais atento ao que é o Maneva e o que a gente propõe através do repertório. É um show mais longo, com cerca de duas horas, em que passamos por toda a discografia e sentimos que o público está curtindo muito junto, se conectando com a música e com essa viagem pelo tempo, pela nossa história. Esse é o grande diferencial.

O que os gaúchos podem esperar do show de outubro?

Será um show inédito em Porto Alegre, com cenário, figurino e arranjos novos. O Araújo Vianna tem uma vibe maravilhosa e o público gaúcho é um dos que mais consome reggae no Brasil. E o som está voltando com tudo, vemos muita gente nova nos shows, numa faixa etária de 18 a 44 anos, muitas famílias — pais, mães e filhos cantando juntos. Então podem esperar um show abrangente, de acolhimento, para dançar, refletir, chorar junto, se emocionar, uma parada realmente tocante e incrível.

O álbum Origem foi gravado no Deserto do Atacama. Qual o significado disso?

Acho que o deserto traz uma parada de legado, de origem, mesmo. Pois foi um oceano que virou deserto e ainda possui os corais secos, algo muito transformador. Vemos a volatilidade da vida, como a gente muda, evolui, sem perder a essência das nossas raízes. Tudo isso traz essa mensagem poderosa de que nada é eterno, tudo está em transformação.

E a sensação de revisitar músicas em versões repaginadas? É reencontro ou reinvenção?

Acho que temos tanto reencontro quanto reinvenção. Algumas são músicas que nunca saíram do repertório e outras foram reinventadas para dar um novo sabor, mas também com reencontros, como as do Acústico Na Casa do Lago. Cada integrante escolheu uma música do coração, dentre os 14 álbuns da nossa carreira, e foi muito gostoso montar o repertório desse show, com aquela nostalgia de olhar para frente com futuro, com vontade de continuar e não parar, mesmo.

Como é para vocês equilibrar os sucessos autorais com as releituras do projeto Tudo Vira Reggae?

Tudo Vira Reggae nunca pode deixar de ser citado na nossa carreira, pois ele estourou a bolha e trouxe tudo junto. Ficamos muito conhecidos pelo trabalho autoral e pelas releituras. Na turnê trazemos blocos definidos para o show. Começamos com blocos autorais, depois dedicamos um deles ao Tudo Vira Reggae e voltamos com músicas de 2009, 2006, com o “autoralzão” forte que realmente botou nossa cara na cena do reggae e na cena brasileira.

E o que vem por aí depois dessa turnê? Já podemos antecipar algumas novidades?

Estamos trabalhando em um disco novo, e vamos lançar alguns singles com participações incríveis. Também temos o ensaio Tudo Vira Reggae e o show Tudo Vira Reggae 2025, ambos em São Paulo, que a galera de Porto Alegre vai querer vir para a capital paulista acompanhar.

Por fim, que recado você deixa para os fãs de Porto Alegre?

Primeiramente queremos agradecer ao povo gaúcho que nos abraça e acolhe há tantos anos. Amamos muito vocês e vai ser muito especial celebrar essa história juntos. O repertório está incrível, com aquela música que abraça. Corram e garantam o ingresso, que vai ser transformador.

Serviço:

O quê: Maneva — 20 anos, Origem

Quando: 10 de outubro, às 21 horas

Onde: Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, 685, Porto Alegre