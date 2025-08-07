Conheça o clube do livro com curadoria especializada em obras de filosofia

Lorenzo Fioreze é um dos sócios do Clube de Filosofia, negócio que surgiu a partir de sua paixão pela área. Alexandre Navarro / Clube de Filosofia / Divulgação

Construir uma comunidade interessada em conhecer e estudar ideias filosóficas de pensadores diversos em um espaço que instiga o debate e a troca de ideias: essa é a proposta do Clube de Filosofia da Editora Logos. A cada dois meses, o assinante recebe em sua casa um box (caixa temática) com uma edição especial, em capa dura, além de brindes exclusivos e o ABC de Filosofia, um suplemento para ajudar na leitura das obras enviadas.

Lançado oficialmente em dezembro de 2024, com a obra Isagoge, de Porfírio — uma introdução à Lógica de Aristóteles —, o Clube de Filosofia hoje conta com mais de 4 mil assinantes em todo o país. Em entrevista, os sócios Lorenzo Fioreze, Augusto Fleck e Vicente Pessôa discutem sobre a importância de trazer para o mercado obras de qualidade de diversos pensadores, a participação na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e os planos para internacionalizar a editora.

Como surgiu a ideia de fazer um clube dedicado a livros de filosofia?

Lorenzo — Essa decisão surgiu do fato de que, quando eu estudava na UFRGS, tinha muita dificuldade em acessar boas traduções e edições em língua portuguesa. Eu lembro muito bem de uma situação em que comprei a única edição em português (pelo menos na Amazon) da Ética a Nicômaco, de Aristóteles.

Eu cheguei para o meu professor, mostrei o livro e ele me falou que a tradução não era boa. Desde aquela época, fiquei pensando como é possível que a gente não tenha edições boas de Aristóteles, que é um dos principais filósofos da história, com traduções de qualidade em língua portuguesa?

Eu comecei a trabalhar no Clube de Literatura Clássica, primeiro como redator e depois como sócio. Mas foi quando minha posição se consolidou no Clube que decidi começar uma iniciativa voltada à filosofia, com toda a experiência que desenvolvi no meu trabalho com marketing e gestão.

Eu decidi convidar o Augusto, que conheci em encontros de leitura de Platão. O Augusto é uma pessoa que realmente está consagrando a vida para a filosofia e que está à frente do editorial da Logos. E a outra pessoa que convidei foi o Vicente Pessôa, um designer de altíssimo nível que faz capas para o Clube de Literatura Clássica e para outras editoras. Planejamos por um bom tempo. E, como diz o matemático René Guénon, "o poder está no segredo".

No início, a gente pensou em fazer uma editora de catálogo. Como queríamos publicar as obras completas de Aristóteles, optamos pela assinatura para alcançar o nosso objetivo final, o que vai levar mais ou menos seis anos.

O Clube de Filosofia se propõe a oferecer uma curadoria de alto nível. Como é feita a escolha das obras?

Augusto — Temos uma proposta bem eclética nas publicações. Nós começamos publicando uma obra de um filósofo antigo, Porfírio. Logo em seguida veio Maquiavel, já um autor do início da Modernidade. Depois um dos primeiros filósofos gregos, Heráclito, e David Hume, que é um filósofo moderno. Agora as Confissões de Santo Agostinho. A ideia da nossa curadoria é trazer autores de diversas escolas, inclusive as mais negligenciadas, e temos muitas surpresas por vir.

Como o clube se diferencia em relação a outras iniciativas similares no mercado?

Vicente — Complementando o Augusto, acredito que o nosso propósito na Logos é extremamente importante. Por que decidimos publicar obras de Aristóteles? Porque ele é um dos maiores pensadores da humanidade e sua obra não foi inteiramente traduzida para o português até hoje. O influxo que as obras dele podem ter em uma nação é gigantesco. Claro que moderando as expectativas, mas queremos que o Brasil e as pessoas à nossa volta tenham contato com as mesmas coisas que o resto do mundo tem.

Em relação ao design, nossas embalagens sempre vêm com uma síntese do livro de uma forma gráfica e visual. A pessoa não precisa ler o livro inteiro para começar a captar as informações. O nosso projeto gráfico, da capa à diagramação, acaba facilitando a compreensão da estrutura do livro inteiro. Além de ser bilíngue ou até trilíngue (com o texto original), o miolo tem notas de margem que indicam os tópicos, o que ajuda o leitor a montar a estrutura do livro e ter uma imagem do todo.

O que a gente está querendo fazer não é simplesmente editar livros de filosofia, mas fazer com que essas ideias realmente entrem em circulação.

No clube vocês oferecerem o ABC de Filosofia. Como esse suplemento de leitura é pensando e produzindo?

Lorenzo — O ABC é inspirado naqueles livros em língua inglesa For Dummies (coleção sobre diferentes assuntos para iniciantes). A proposta é ter no ABC tanto uma introdução sobre a obra como a possibilidade de aprofundamento da leitura. A ideia é que seja lido antes do livro para entender, durante a obra para aprofundar a compreensão e depois para quem busca leituras complementares.

Augusto — É um guia de leitura que acompanha todas as edições publicadas no clube. É um livreto, entre 30 a 40 páginas, que serve realmente como uma introdução. Essa é uma produção original da editora.

Além do ABC de Filosofia e uma comunidade para membros do clube, os assinantes também têm acesso a aulas exclusivas sobre a temática. Como esse “complemento” digital é pensado para os assinantes?

Lorenzo — Acreditamos que o debate público hoje está muito polarizado, de todas as maneiras, e não há um espaço para a discussão racional. Por isso, criamos a Ágora, como um espaço em que as pessoas possam, de maneira respeitosa e com regras, debater um assunto. Por exemplo, alguém discute Marx e outra pessoa discute Kant, sem aquela pressão pública de “se você apoia x, então eu apoio y”. Queremos oferecer um lugar que seja livre para as pessoas poderem conversar e discutir sobre assuntos intelectuais sem pressão política ou religiosa, sem pressão nenhuma.

Augusto — Nós publicamos uma aula sobre cada livro lançado. Algumas vezes atuo como professor, mas nós também convidamos outros especialistas e pretendemos contar em breve com professores internacionais. As aulas são um complemento dessa experiência do clube. Não é só receber um livro, e sim, toda uma comunidade que construímos e os estudos que oportunizamos.

Quais são os planos do Clube de Filosofia para os próximos anos? Tem alguma produção especial vindo por aí?

Lorenzo — Vamos mudar a nossa recorrência para mensal, para aumentar a circulação de livros. Estamos em um processo de expansão, de construção de selos e queremos lançar 4 ou 5 selos nos próximos anos. Para o próximo ano, estamos com a ideia de um selo voltado para inteligência artificial e outro para a lógica.

Queremos internacionalizar a empresa e temos planos de entrar no mercado norte-americano, em outubro, para vender livros de filosofia bilíngues. Estamos em processo de captação de investimentos para isso. Também queremos selecionar publicações de filósofos e acadêmicos brasileiros para colocar em circulação no exterior.

