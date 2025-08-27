Clube de Literatura Clássica aposta em edições exclusivas para atrair leitores 

Há cinco anos, o Clube de Literatura Clássica envia, mensalmente, um box com uma obra exclusiva. Felipe Utz / Clube de Literatura Clássica / Divulgação

A ideia de se reunir para discutir livros, analisar a intenção de um autor e decifrar os elementos de uma narrativa parece uma tendência moderna, impulsionada pelas redes sociais. No entanto, a leitura como uma atividade social tem raízes profundas que antecedem em séculos a era digital. Muito antes dos clubes do livro online, a leitura era predominantemente uma experiência coletiva, onde as pessoas se juntavam para ouvir histórias lidas em voz alta.

Lucas Fischer Zapelini sempre foi um apaixonado por literatura, em especial, a clássica. Conversando com amigos sobre livros, ele percebeu que o mercado carecia de boas edições de obras consagradas no cânone. Com isso em mente, ele decidiu fundar o Clube de Literatura Clássica , que publicou, em 2020, o seu primeiro box de A Divina Comédia (Dante Alighieri). O objetivo do Clube, como explica o socio-fundador, é criar uma experiência imersiva de qualidade na literária, trazendo clássicos nacionais e internacionais onde a qualidade gráfica é tão importante quanto o conteúdo do livro.

— Além de trazer essa qualidade estética, nosso objetivo também é tornar as obras mais acessíveis. Nossos livros têm de notas de rodapé (alguns, inclusive com mais de mil notas), prefácios e alguns também tem posfácio. Além disso, tem muitos livros que a gente faz também são bilíngues, porque eles acabam aproximando mais o leitor da experiência real daquele texto.



Foco na experiência e nos detalhes

Com sede em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, o Clube de Literatura Clássica envia, mensalmente para associados de todo o Brasil, um box com um livro e brindes exclusivos relacionados a obra do mês. Além da experiência física, Lucas Fischer Zapelini acredita que o Clube construiu uma verdadeira comunidade de apaixonados pela literatura clássica. Para a experiência ficar completa, o socio-fundador explica que tudo é pensado e produzido para os assinantes, a fim de sempre facilitar a leitura e contextualizar as obras.

— Investimos em uma forte presença digital. Por meio de postagens no Instagram e vídeos no YouTube, compartilhamos conteúdos que enriquecem a experiência dos leitores, trazendo contexto histórico, curiosidades sobre autores e reflexões sobre as obras. Além disso, nossos assinantes têm acesso a cursos, aulas e guias digitais exclusivos, que ampliam a compreensão de cada título. Para completar essa vivência, promovemos encontros virtuais que convidam o leitor a mergulhar no universo literário, filosófico e estético dos clássicos – afirma Zapelini.

Como são feitas as escolhas do Clube

Para selecionar as obras, o sócio-fundador explica que o Clube conta com um conselho de curadores, formado por especialistas da área, acadêmicos e editores. Para trazer uma maior diversidade de autores, Lucas ressalta que a ideia é fazer um equilíbrio entre os escritores clássicos conhecidos — como Shakespeare, cuja edição de Romeu e Julieta foi traduzida por Geraldo Carneiro, membro da Academia Brasileira de Letras —, e aqueles que são considerados clássicos em seus países, mas que não são tão conhecidos fora dele. Exemplo disto, é a obra islandesa, a Saga de Njáll, lançada em 2024.

— Nós trouxemos essa história nórdica para o Clube. Foi um trabalho de doutorado de Théo de Borba Moosburger, que trabalhou nessa tradução direto do islandês antigo. Depois a gente conversou e acabou fazendo uma versão definitiva, direto do original. Isso era uma coisa que não tinha no Brasil. Buscamos esse equilíbrio entre as novidades e as obras do cânone.

A qualidade de tradução é um grande diferencial do Clube de Literatura Clássica. Os profissionais contratados para traduzir as obras são professores, membros da Academia Brasileira de Letras, e entre outros literatos. Como e explica o sócio-fundador, a partir disso, o Clube avalia o que ele quer traduzir, o que realmente lhe interessa.

— Um bom exemplo é o Carlos Nejar. Eu já conhecia a obra dele e já tinha lido seus livros. Certa vez, em uma conversa, ele começou a recitar o Martín Fierro de cabeça. Naquele momento, eu pensei: 'Por que você não traduz o Martín Fierro?' É um livro que ele lê há anos. Gostamos de valorizar o profissional e seus interesses — finaliza Lucas.

Serviço

O quê: Clube de Literatura Clássica

Planos trimestral: por R$ 84,90 mensais (+frete), o assinante recebe o box do mês e acesso à loja do Clube depois do primeiro mês de renovação.