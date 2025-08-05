5 motivos para a vinícola mais antiga do país ser a atual líder de mercado

Empresa centenária da Serra Gaúcha tem operações comerciais com 16 países. Daniela Radavelli

Criada em 1910 por imigrantes italianos, a vinícola mais antiga do Brasil em funcionamento tem, na capacidade de adaptação e na busca por inovações, as credenciais do seu pioneirismo. Por esse motivo, ao completar 115 anos neste mês de agosto, a Salton tem levado espumantes do país para mercados do mundo todo.

Mas como essa companhia criada por sete irmãos lá na primeira década do século 20, a partir dos negócios do pai, Antonio Domenico Salton, se tornou e se mantém à frente do setor nacional de espumantes desde 2005? A resposta está no legado deixado pelas gerações passadas e que inspira as gestões atuais. Coragem e visão empreendedora ajudaram a credenciar a Salton para se tornar pioneira no ramo e alcançar a marca, em 2024, de operações comerciais com 16 países.

Seguimos honrando o legado dos nossos fundadores com a mesma paixão e coragem, com uma gestão cada vez mais profissionalizada e voltada à inovação. Estar presente em tantos lares no Brasil e conquistar reconhecimento em mercados internacionais é motivo de orgulho e também de responsabilidade para continuarmos evoluindo, sempre conectados às nossas raízes e comprometidos com a sustentabilidade e a excelência DESTACA MAURÍCIO SALTON, DIRETOR-PRESIDENTE DA VINÍCOLA.

Conheça cinco motivos que levaram a Salton ao patamar em que se encontra hoje:

1. Legado mantido

Para Maurício Salton, ao não se desviarem do legado deixado pelos fundadores, as gerações mais recentes conseguiram levar a companhia ao topo quando se fala em espumantes nacionais. Fortalecer uma empresa com uma gestão profissionalizada poderia, por si só, não ser um diferencial suficiente em relação ao mercado como um todo. Por isso, os pilares da Salton, ou seja, a coragem, a visão empreendedora e capacidade de adaptação e de inovação trazidas desde o tempo dos imigrantes italianos, garantiram o diferencial diante do cenário altamente competitivo no país e no exterior.

2. Premiações

Os inúmeros prêmios internacionais recebidos pela Salton se retroalimentam: ao mesmo tempo em que geram mais prestígio, esse maior prestígio ajuda na conquista de mais prêmios, criando um círculo virtuoso. Somente em 2024, a vinícola conquistou mais de 40 medalhas em concursos estrangeiros, com destaque para o Salton Prosecco Rosé, eleito Espumante Brasileiro do Ano no Sommelier’s Choice Awards, nos Estados Unidos, e para o Salton Prosecco, que figurou entre os 10 melhores espumantes do mundo no Effervescents du Monde, mais importante concurso da categoria, na França.

3. Sustentabilidade

Não é possível que uma empresa alcance renome sem manter práticas de sustentabilidade. De acordo com a marca, a Salton redefiniu o setor com o conceito de viticultura de precisão, implantado em sua unidade Azienda Domenico, na Campanha. São 120 hectares de vinhedos próprios, 100% livres de herbicidas. Com apoio técnico a mais de 40 produtores parceiros, o programa Terroir Salton assegura elevados padrões de manejo, sustentabilidade e rastreabilidade. Todas as unidades fabris da Salton operam com 100% de energia renovável. A empresa também foi pioneira na elaboração do primeiro inventário de gases de efeito estufa do setor vitivinícola nacional, assumindo metas concretas para a redução de emissões.

4. Modelo de negócio

No portfólio da Salton estão espumantes, vinhos finos, destilados (como conhaque, vodca e gin) e uma crescente linha de produtos não alcoólicos à base de suco de uva. Tamanha diversificação contribui para a sustentabilidade econômica do negócio, já que se relaciona diretamente com novos perfis de consumidores. A Salton também foi pioneira, em 2024, ao emitir CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) pela primeira vez no setor. Para o diretor Maurício Salton, a conquista se tornou um marco de credibilidade junto ao mercado financeiro, refletindo boas práticas de governança, transparência e gestão estratégica.

5. Preocupação social

Assim como a sustentabilidade, a preocupação social não pode ser deixada de lado pelas empresas que almejam ser líderes em suas áreas. A Salton promove projetos de desenvolvimento sustentável de seu entorno, reforçando seu compromisso comunitário e a responsabilidade social. Com a campanha Legado Social, a Salton já destinou mais de R$ 1,1 milhão a ações comunitárias, respeitando a escolha das próprias comunidades beneficiadas. Em 2024, durante as enchentes no RS, a empresa afirma ter mobilizado colaboradores e parceiros para ajudar na reconstrução das regiões mais atingidas.